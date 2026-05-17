Napoli, Pisa engelini iki golle geçti

İtalya Serie A'nın 37. haftasında Pisa ile Napoli kozlarını paylaştı.



Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani'de oynanan mücadeleyi Napoli 3-0 kazandı.



Güney ekibine galibiyeti getiren golleri; 21. dakikada Scott McTominay, 27. dakikada Rrahmani ve 90+2'de Rasmus Hojlund kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Napoli puanını 73'e yükseltti. Pisa 18 puanda kaldı.



GELECEK MAÇLARI



Pisa, Serie A'ya başkennte Lazio deplasmanı ile veda edecek.



Napoli ise son maçta Udinese'yi sahasında ağırlayacak.



