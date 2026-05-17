Aboubakar için Bursaspor iddiası!

Beşiktaş'ın eski golcüsü Vincent Aboubakar'ın yeniden Türkiye'de forma giyebileceği öne sürüldü.



Kamerunlu santrforu gündemine alan takımın ise Trendyol 1. Lig'in yeni temsilcisi Bursaspor olduğu iddia edildi.



Africa Foot'un haberine göre; 1. Lig'de iddialı bir kadro kurmak isteyen yeşil beyazlılar Aboubakar'ın durumunu yakından takip ediyor.



Haberde, Neftçi Bakü ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 34 yaşındaki futbolcunun mukavelesinde bulunan uzatma opsiyonunun kullanılmayacağı belirtildi.



Aboubakar ile Bursaspor'un somut bir şekilde ilgilendiği ve Avrupa'da kalmak isteyen tecrübeli oyuncunun ise Türkiye'ye dönmeyi makul bir seçenek olarak gördüğü kaydedildi.



NEFTÇİ BAKÜ PERFORMANSI



Neftçi Bakü'de 18 maça çıkan Vincent Aboubakar 9 gol, 1 asistlik performans sergiledi.











