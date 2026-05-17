Galatasaray, Gabriel Sara'nın alternatifini buldu

Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da gelecek sezon planlaması için düğmeye basıldı.
Birçok bölgeye takviye yapması beklenen sarı kırmızılıların gündemine sürpriz bir isim geldi.
SARA GİDERSE YERİNE ATTA
Gabriel Sara'nın ayrılık ihtimaline karşı orta sahada yapılacak transfer belirlendi.
Takvim'de yer alan habere göre; Cimbom, Udinese forması giyen 23 yaşındaki Fransız orta saha Arthur Atta için devreye girdi.
Teknik heyetin onay verdiği genç futbolcu için önümüzdeki günlerde resmi adımların atılabileceğini ve transfer stratejisinin İtalyan kulübünden gelecek yanıta göre şekilleneceğini belirtiyor.
PERFORMANSI
Sözleşmesi 2029 yılında sona erecek olan Atta, bu sezon 6 gol atarken 4 de asist yaptı.
