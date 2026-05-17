Deniz Öncü, Dünya Moto2 İspanya yarışını 22. sırada bitirdi

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Dünya Moto2 Şampiyonası'nın İspanya'daki Katalonya Grand Prix'sini 22. sırada tamamladı.
Red Bull sporcusu Deniz Öncü, Barselona kentindeki Katalonya Pisti'nde düzenlenen Dünya Moto2 Şampiyonası'nın altıncı ayağında yarıştı.
Deniz Öncü, yarışa 16. cepten başladı ve damalı bayrağı 22. sırada geçti.
Yarışta İspanyol Manuel Gonzalez birinci olurken, İtalyan Celestino Vietti ikinci, İspanyol Izan Guevara ise üçüncü sırayı elde etti.
