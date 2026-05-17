Başkent derbisi Roma'nın: Mancini, Lazio'yu yıktı!

İtalya Serie A'nın 37. haftasındaki derbi mücadelesinde Roma ile Lazio karşı karşıya geldi.



Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.



Roma'ya galibiyeti getiren goller, 40 ve 66. dakikalarda Gianluca Mancini'den geldi.



İKİ TAKIM DA 10 KİŞİ KALDI



Öte yandan Lazio'dan Nicolo Rovella ile Roma'dan Wesley, 70. dakikada karşılıklı olarak kırmızı kart gördü.



Bu sonuçla Şampiyonlarr Ligi yarışında olan Roma puanını 70 yaptı. Lazio ise 51 puanda kaldı.



LAZIO TARAFTARLARINDAN PROTESTO



Öte yandan Lazio taraftarları, başkan Claudio Lotito'yu protesto etmek için stadyuma girmedi.



Serie A'nın 38. ve son haftasında Roma, Hellas Verona'ya konuk olacak. Lazio ise Pisa'yı ağırlayacak.



