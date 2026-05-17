Eski milli sporcu kazandığı 41 madalyayla engellilere örnek oluyor

Doğuştan görme engelli 41 yaşındaki Mustafa Çakmak, 19 yıllık sporculuk kariyerinde elde ettiği 41 madalya ve uluslararası derecelerle engelli bireylere örnek oluyor.



Aktif olarak 2000-2019 arasında gülle ve çekiç atma sporuyla ilgilenen Çakmak, bu süreçte aralarında dünya şampiyonluğunun da bulunduğu 6 uluslararası derece ile 35 Türkiye şampiyonluğu elde etti.



Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Çakmak, engellilere örnek ve destek oluyor.



''EĞİTİM, SPOR HER ŞEYİ AŞAR''



Mustafa Çakmak, AA muhabirine, spora öğretmeninin önerisiyle başladığını, atletizmle ilgilendiğini, tarlada taş atarak gülle ve çekiç atmaya hazırlandığını anlattı.



Gülle atmada 2004'te Türkiye rekoru kırdıktan sonra milli takıma çağrıldığını ve uluslararası yarışlarda derece elde ettiğini ifade eden Çakmak, "2009'da Yunanistan'da Avrupa üçüncüsü, 2010'da Tunus'ta dünya üçüncüsü oldum. 2011'de Antalya'da düzenlenen 4. IBSA Görme Engelliler Dünya Oyunları'nda bir altın, bir de bronz madalya kazandım. Azimle, kararlılıkla hayatıma devam ettim. Bütün başarıları tek tek aşarak bugünlere geldim. Eğitim, spor, azim her engeli aşar." diye konuştu.



Sporculuk hayatına 41 madalya sığdırdığını, şimdi de engelli bireylere destek olmak amacıyla çalıştığını ifade eden Çakmak, gelecek nesillere rehber olmayı hedeflediğini dile getirdi.



Belediyenin spor kulübünde branş sorumluluğu da yaptığını belirten Çakmak, oturarak voleybol takımlarının geçen yıl birinci ligde bu yıl ise Süper Lig'de şampiyon olduğunu, Büyükşehir Belediyesi Golbol Kadın Takımı'nın da Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen 2025 Şampiyonlar Ligi'nde ikinci olduğunu kaydetti.



Engelli bireylere çağrıda bulunan Çakmak, "Bizler engelli olabiliriz ancak tüketen değil, üreten bireyler, memlekete faydalı bireyler olmak istiyoruz. Her engelli kendi ilinde başarılı olabilir. Atıl durumda değil, pozitif ve üretken olsunlar." dedi.



