Göztepe, Avrupa hayallerine son maçta veda etti

17 Mayıs
Fenerbahçe-Eyüpspor
20:00
17 Mayıs
Kasımpaşa-Galatasaray
20:00
17 Mayıs
Kayserispor-Konyaspor
0-01'
17 Mayıs
Arminia Bielefeld-Hertha Berlin
0-032'
17 Mayıs
Magdeburg-Kaiserslautern
0-031'
17 Mayıs
Karlsruher SC-Bochum
1-131'
17 Mayıs
Hannover 96-Nürnberg
0-131'
17 Mayıs
Greuther Fürth-Fortuna Düsseldorf
2-031'
17 Mayıs
Elversberg-Preussen Muenster
2-031'
17 Mayıs
Darmstadt-Paderborn
0-132'
17 Mayıs
FC Utrecht-Fortuna Sittard
2-070'
17 Mayıs
PEC Zwolle-Feyenoord
0-073'
17 Mayıs
Dynamo Dresden-Holstein Kiel
1-031'
17 Mayıs
S. Rotterdam-Excelsior
1-374'
17 Mayıs
PSV Eindhoven-FC Twente
4-170'
17 Mayıs
NEC Nijmegen-Go Ahead Eagles
2-168'
17 Mayıs
Heracles-FC Groningen
1-271'
17 Mayıs
SC Heerenveen-Ajax
0-072'
17 Mayıs
Schalke 04-E.Braunschweig
0-131'
17 Mayıs
Club Brugge-Union St.Gilloise
19:30
17 Mayıs
Anderlecht-KV Mechelen
2-2
17 Mayıs
Dynamo Makhachkala-S. Moskova
18:00
17 Mayıs
FC Krasnodar-FC Orenburg
18:00
17 Mayıs
PFC Sochi-FK Akhmat
18:00
17 Mayıs
Kazan-Nizhny Novgorod
18:00
17 Mayıs
Samara-Akron Togliatti
18:00
17 Mayıs
FC Krasnodar-Torpedo Moscow
0-0IPT
17 Mayıs
FC Rostov-Zenit St. Petersburg
18:00
17 Mayıs
CSKA Moskova-Lokomotiv Moscow
18:00
17 Mayıs
Alkmaar-NAC Breda
2-274'
17 Mayıs
Baltika-Dinamo Moscow
18:00
17 Mayıs
Young Boys-Sion
17:30
17 Mayıs
St. Gallen-Thun
17:30
17 Mayıs
Lugano-Basel
17:30
17 Mayıs
Austria Wien-LASK
0-274'
17 Mayıs
RB Salzburg-Hartberg
0-274'
17 Mayıs
Sturm Graz-Rapid Wien
0-074'
17 Mayıs
FC Volendam-Telstar
1-170'
17 Mayıs
Paris FC-PSG
22:00
17 Mayıs
Strasbourg-AS Monaco
22:00
17 Mayıs
Atletico Madrid-Girona
20:00
17 Mayıs
Osasuna-Espanyol
20:00
17 Mayıs
Real Oviedo-Alaves
20:00
17 Mayıs
Real Sociedad-Valencia
20:00
17 Mayıs
Rayo Vallecano-Villarreal
20:00
17 Mayıs
Levante-Mallorca
20:00
17 Mayıs
Elche-Getafe
20:00
17 Mayıs
Athletic Bilbao-Celta Vigo
20:00
17 Mayıs
Barcelona-Real Betis
22:15
17 Mayıs
Newcastle-West Ham United
19:30
17 Mayıs
Wolves-Fulham
0-01'
17 Mayıs
Leeds United-Brighton
0-01'
17 Mayıs
Everton-Sunderland
0-01'
17 Mayıs
Brentford-C.Palace
0-00'
17 Mayıs
M. United-N. Forest
3-2
17 Mayıs
Trabzonspor-Gençlerbirliği
20:00
17 Mayıs
Sevilla-Real Madrid
20:00
17 Mayıs
Como-Parma
1-0
17 Mayıs
Antalyaspor-Kocaelispor
20:00
17 Mayıs
Brest-Angers
22:00
17 Mayıs
Nice-Metz
22:00
17 Mayıs
Nantes-Toulouse
22:00
17 Mayıs
Marsilya-Rennes
22:00
17 Mayıs
Lyon-Lens
22:00
17 Mayıs
Lorient-Le Havre
22:00
17 Mayıs
Lille-Auxerre
22:00
17 Mayıs
Udinese-Cremonese
21:45
17 Mayıs
Genoa-AC Milan
1-2
17 Mayıs
Sassuolo-Lecce
21:45
17 Mayıs
Cagliari-Torino
21:45
17 Mayıs
Atalanta-Bologna
19:00
17 Mayıs
Inter-Verona
0-0DA
17 Mayıs
Roma-Lazio
2-0
17 Mayıs
Pisa-SSC Napoli
0-3
17 Mayıs
Juventus-Fiorentina
0-2
17 Mayıs
Catanzaro-Palermo
21:00

Göztepe, Avrupa hayallerine son maçta veda etti

İzmir temsilci Göztepe, ligin son haftasında Samsunspor'a 3-0 mağlup olarak Avrupa hayallerini veda etti.

calendar 17 Mayıs 2026 16:25
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun son haftasında Samsunspor'a deplasmanda 3-0 kaybeden Göztepe, Avrupa hayallerine resmen veda etti.

Geçen sezondan bu yana teknik direktör Stanimir Stoilov'un liderliğinde üst sıralara kalma mücadelesi veren sarı-kırmızılılar Samsun'da beklenmedik bir mağlubiyet aldı.

Rakibine farklı yenilen Göztepe, 5'incilik hedefine ulaşamadı ve olası bir UEFA Konferans Ligi'ne gitme ihtimalini ortadan kaldırdı.
Göztepe ile kıyasıya 5'incilik rekabetine giren RAMS Başakşehir FK ise deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.

Gaziantep'ten 2-1 galip ayrılan Başakşehir, Göztepe'nin yenilmesiyle 57 puana yükselip adını 5'inci sıraya yazdırdı.

Süper Lig'de 5'inci olan takımın Avrupa vizesi alabilmesi için gözler Trabzonspor'a çevrildi. Ziraat Türkiye Kupası finalinde TÜMOSAN Konyaspor'la karşı karşıya gelecek lig 3'üncüsü Trabzonspor, kupayı aldığı takdirde Başakşehir de UEFA Konferans Ligi'ne gidecek.

Sezonu 55 puanla 6'ncı sırada tamamlayan Göztepe ise Avrupa hayallerini seneye erteledi. 2 sezondur ligde üst sıralara kalma mücadelesi veren Göztepe bu sene 34 maçta 14 galibiyet, 13 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. Sarı-kırmızılılar 42 gol atıp kalesinde 32 gol gördü.

STOILOV: ÇOK İSTEDİK, OLMADI

Kaybettikleri için üzgün olduklarını ifade eden teknik direktör Stanimir Stoilov, "Benim adıma maçın iki farklı kısmı var. Kırmızı karta kadar olan kısım ve sonrası. Kırmızı karta kadar olan kısımda Samsunspor 2 pozisyon buldu, biz 5 pozisyon bulduk. Rakip golü attı, biz ise atamadık. 10 kişi kalınca da aklımızı ve oyun hafızamızı kaybettik. Samsunspor fırsatları değerlendirdi, biz değerlendiremedik. Maçın özeti buydu. Göztepe adına iyi bir sezon geçirdik. Puan tabelasında geçen sezona göre daha iyi pozisyondayız. Avrupa hedefimiz vardı, ulaşmak istiyorduk. Tüm kulüp buna ulaşmak için çok çalıştık ama maalesef olmadı. En iyi analizleri yapıp, gelecek sezon için hazırlanmamız lazım. Sezon içinde 3 maçta uzatmalarda gol yedik. Bunlar bizi çok etkiledi. Doğru strateji oluşturup gelecek sezon için hazırlanmalıyız. Avrupa kupalarına katılamadığımız için çok üzgünüz" dedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
17 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
18 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
