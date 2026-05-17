Toprak Razgatlıoğlu, Katalonya Grand Prix'sinde 15. oldu

17 Mayıs
Fenerbahçe-Eyüpspor
20:00
17 Mayıs
Kasımpaşa-Galatasaray
20:00
17 Mayıs
Kayserispor-Konyaspor
2-1
17 Mayıs
Arminia Bielefeld-Hertha Berlin
6-1
17 Mayıs
Magdeburg-Kaiserslautern
0-1
17 Mayıs
Karlsruher SC-Bochum
1-2
17 Mayıs
Hannover 96-Nürnberg
3-3
17 Mayıs
Greuther Fürth-Fortuna Düsseldorf
3-0
17 Mayıs
Elversberg-Preussen Muenster
3-0
17 Mayıs
Darmstadt-Paderborn
0-2
17 Mayıs
FC Utrecht-Fortuna Sittard
2-0
17 Mayıs
PEC Zwolle-Feyenoord
0-2
17 Mayıs
Dynamo Dresden-Holstein Kiel
2-1
17 Mayıs
S. Rotterdam-Excelsior
2-3
17 Mayıs
PSV Eindhoven-FC Twente
5-1
17 Mayıs
NEC Nijmegen-Go Ahead Eagles
2-1
17 Mayıs
Heracles-FC Groningen
1-2
17 Mayıs
SC Heerenveen-Ajax
0-0
17 Mayıs
Schalke 04-E.Braunschweig
1-0
17 Mayıs
Club Brugge-Union St.Gilloise
19:30
17 Mayıs
Anderlecht-KV Mechelen
2-2
17 Mayıs
Dynamo Makhachkala-S. Moskova
0-0DA
17 Mayıs
FC Krasnodar-FC Orenburg
1-0DA
17 Mayıs
PFC Sochi-FK Akhmat
0-0DA
17 Mayıs
Kazan-Nizhny Novgorod
1-0DA
17 Mayıs
Samara-Akron Togliatti
4-0DA
17 Mayıs
FC Krasnodar-Torpedo Moscow
0-0IPT
17 Mayıs
FC Rostov-Zenit St. Petersburg
0-1DA
17 Mayıs
CSKA Moskova-Lokomotiv Moscow
1-0DA
17 Mayıs
Alkmaar-NAC Breda
3-3
17 Mayıs
Baltika-Dinamo Moscow
0-1DA
17 Mayıs
Young Boys-Sion
2-265'
17 Mayıs
St. Gallen-Thun
1-069'
17 Mayıs
Lugano-Basel
4-066'
17 Mayıs
Austria Wien-LASK
0-3
17 Mayıs
RB Salzburg-Hartberg
1-3
17 Mayıs
Sturm Graz-Rapid Wien
2-0
17 Mayıs
FC Volendam-Telstar
1-2
17 Mayıs
Paris FC-PSG
22:00
17 Mayıs
Strasbourg-AS Monaco
22:00
17 Mayıs
Atletico Madrid-Girona
20:00
17 Mayıs
Osasuna-Espanyol
20:00
17 Mayıs
Real Oviedo-Alaves
20:00
17 Mayıs
Real Sociedad-Valencia
20:00
17 Mayıs
Rayo Vallecano-Villarreal
20:00
17 Mayıs
Levante-Mallorca
20:00
17 Mayıs
Elche-Getafe
20:00
17 Mayıs
Athletic Bilbao-Celta Vigo
20:00
17 Mayıs
Barcelona-Real Betis
22:15
17 Mayıs
Newcastle-West Ham United
19:30
17 Mayıs
Wolves-Fulham
1-1
17 Mayıs
Leeds United-Brighton
1-090'
17 Mayıs
Everton-Sunderland
1-3
17 Mayıs
Brentford-C.Palace
2-290'
17 Mayıs
M. United-N. Forest
3-2
17 Mayıs
Trabzonspor-Gençlerbirliği
20:00
17 Mayıs
Sevilla-Real Madrid
20:00
17 Mayıs
Como-Parma
1-0
17 Mayıs
Antalyaspor-Kocaelispor
20:00
17 Mayıs
Brest-Angers
22:00
17 Mayıs
Nice-Metz
22:00
17 Mayıs
Nantes-Toulouse
22:00
17 Mayıs
Marsilya-Rennes
22:00
17 Mayıs
Lyon-Lens
22:00
17 Mayıs
Lorient-Le Havre
22:00
17 Mayıs
Lille-Auxerre
22:00
17 Mayıs
Udinese-Cremonese
21:45
17 Mayıs
Genoa-AC Milan
1-2
17 Mayıs
Sassuolo-Lecce
21:45
17 Mayıs
Cagliari-Torino
21:45
17 Mayıs
Atalanta-Bologna
19:00
17 Mayıs
Inter-Verona
1-1
17 Mayıs
Roma-Lazio
2-0
17 Mayıs
Pisa-SSC Napoli
0-3
17 Mayıs
Juventus-Fiorentina
0-2
17 Mayıs
Catanzaro-Palermo
21:00

Toprak Razgatlıoğlu, Katalonya Grand Prix'sinde 15. oldu

MotoGP'nin İspanya'daki 6. etabını Di Giannantonio kazandı Kazaların damga vurduğu etapta Toprak Razgatlıoğlu, yarışı 15. sırada tamamladı.

calendar 17 Mayıs 2026 17:11 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2026 17:13
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Toprak Razgatlıoğlu, Katalonya Grand Prix'sinde 15. oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 6. etabı Katalonya Grand Prix'sini, Pertamina Enduro takımından İtalyan Fabio Di Giannantonio birinci sırada bitirdi.

Kazaların damga vurduğu sezonun 6. yarışı, Barselona kentindeki 4,6 kilometrelik Barcelona-Katalonya Pisti'nde 24 tur üzerinden gerçekleştirildi.

Di Giannantonio, kazalar ve kırmızı bayrakların ardından yeniden başlatılan yarışta, 20 dakika 06.243 saniyelik süresiyle rakiplerini geride bırakarak bu sezonki ilk etap galibiyetini elde etti.

Honda HRC takımından İspanyol Joan Mir, liderin 1.250 saniye gerisinde ikinci, BK8 Gresini ekibinden İspanyol Fermin Aldeguer ise 1.466 saniye farkla üçüncü oldu.

Tehlikeli bir kazaya karışan Alex Marquez'in 12. turda motorunun takla atmasının ardından kırmızı bayrakla yarış bir süre durduruldu.

Johann Zarco, Francesco Bagnaia ve Luca Marini'nin karıştığı kazadan sonra ise ikinci kez kırmızı bayrak sallandı. Pedro Acosta da son virajda kaza yaparak yarış dışında kaldı.

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu (Prima Pramac Yamaha), yarışı liderin 11.808 saniye arkasında bitirerek 15. sırayı aldı.

Sezonun 7. etabı İtalya Grand Prix'si, 31 Mayıs'ta koşulacak.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Marco Bezzecchi (İtalya): 140 puan

2. Jorge Martin (İspanya): 127

3. Fabio Di Giannantonio (İtalya): 116

4. Pedro Acosta (İspanya): 92

5. Ai Ogura (Japonya): 76

20. Toprak Razgatlıoğlu (Türkiye): 5

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
17 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
18 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.