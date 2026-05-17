Trabzonspor, 19 Yaş Altı PAF Ligi'nde şampiyon oldu

17 Mayıs
Fenerbahçe-Eyüpspor
20:00
17 Mayıs
Kasımpaşa-Galatasaray
20:00
17 Mayıs
Kayserispor-Konyaspor
2-1
17 Mayıs
Arminia Bielefeld-Hertha Berlin
6-1
17 Mayıs
Magdeburg-Kaiserslautern
0-1
17 Mayıs
Karlsruher SC-Bochum
1-2
17 Mayıs
Hannover 96-Nürnberg
3-3
17 Mayıs
Greuther Fürth-Fortuna Düsseldorf
3-0
17 Mayıs
Elversberg-Preussen Muenster
3-0
17 Mayıs
Darmstadt-Paderborn
0-2
17 Mayıs
FC Utrecht-Fortuna Sittard
2-0
17 Mayıs
PEC Zwolle-Feyenoord
0-2
17 Mayıs
Dynamo Dresden-Holstein Kiel
2-1
17 Mayıs
S. Rotterdam-Excelsior
2-3
17 Mayıs
PSV Eindhoven-FC Twente
5-1
17 Mayıs
NEC Nijmegen-Go Ahead Eagles
2-1
17 Mayıs
Heracles-FC Groningen
1-2
17 Mayıs
SC Heerenveen-Ajax
0-0
17 Mayıs
Schalke 04-E.Braunschweig
1-0
17 Mayıs
Club Brugge-Union St.Gilloise
19:30
17 Mayıs
Anderlecht-KV Mechelen
2-2
17 Mayıs
Dynamo Makhachkala-S. Moskova
0-0DA
17 Mayıs
FC Krasnodar-FC Orenburg
1-0DA
17 Mayıs
PFC Sochi-FK Akhmat
0-0DA
17 Mayıs
Kazan-Nizhny Novgorod
1-0DA
17 Mayıs
Samara-Akron Togliatti
4-0DA
17 Mayıs
FC Krasnodar-Torpedo Moscow
0-0IPT
17 Mayıs
FC Rostov-Zenit St. Petersburg
0-1DA
17 Mayıs
CSKA Moskova-Lokomotiv Moscow
1-0DA
17 Mayıs
Alkmaar-NAC Breda
3-3
17 Mayıs
Baltika-Dinamo Moscow
0-1DA
17 Mayıs
Young Boys-Sion
2-265'
17 Mayıs
St. Gallen-Thun
1-069'
17 Mayıs
Lugano-Basel
4-066'
17 Mayıs
Austria Wien-LASK
0-3
17 Mayıs
RB Salzburg-Hartberg
1-3
17 Mayıs
Sturm Graz-Rapid Wien
2-0
17 Mayıs
FC Volendam-Telstar
1-2
17 Mayıs
Paris FC-PSG
22:00
17 Mayıs
Strasbourg-AS Monaco
22:00
17 Mayıs
Atletico Madrid-Girona
20:00
17 Mayıs
Osasuna-Espanyol
20:00
17 Mayıs
Real Oviedo-Alaves
20:00
17 Mayıs
Real Sociedad-Valencia
20:00
17 Mayıs
Rayo Vallecano-Villarreal
20:00
17 Mayıs
Levante-Mallorca
20:00
17 Mayıs
Elche-Getafe
20:00
17 Mayıs
Athletic Bilbao-Celta Vigo
20:00
17 Mayıs
Barcelona-Real Betis
22:15
17 Mayıs
Newcastle-West Ham United
19:30
17 Mayıs
Wolves-Fulham
1-1
17 Mayıs
Leeds United-Brighton
1-090'
17 Mayıs
Everton-Sunderland
1-3
17 Mayıs
Brentford-C.Palace
2-290'
17 Mayıs
M. United-N. Forest
3-2
17 Mayıs
Trabzonspor-Gençlerbirliği
20:00
17 Mayıs
Sevilla-Real Madrid
20:00
17 Mayıs
Como-Parma
1-0
17 Mayıs
Antalyaspor-Kocaelispor
20:00
17 Mayıs
Brest-Angers
22:00
17 Mayıs
Nice-Metz
22:00
17 Mayıs
Nantes-Toulouse
22:00
17 Mayıs
Marsilya-Rennes
22:00
17 Mayıs
Lyon-Lens
22:00
17 Mayıs
Lorient-Le Havre
22:00
17 Mayıs
Lille-Auxerre
22:00
17 Mayıs
Udinese-Cremonese
21:45
17 Mayıs
Genoa-AC Milan
1-2
17 Mayıs
Sassuolo-Lecce
21:45
17 Mayıs
Cagliari-Torino
21:45
17 Mayıs
Atalanta-Bologna
19:00
17 Mayıs
Inter-Verona
1-1
17 Mayıs
Roma-Lazio
2-0
17 Mayıs
Pisa-SSC Napoli
0-3
17 Mayıs
Juventus-Fiorentina
0-2
17 Mayıs
Catanzaro-Palermo
21:00

Trabzonspor, 19 Yaş Altı PAF Ligi'nde şampiyon oldu

Trabzonspor U19 Takımı, PAF Ligi'nde Gençlerbirliği'ni 4-1 mağlup ederek sezonu 69 puanla tamamladı ve üst üste üçüncü kez şampiyonluğa ulaştı.

calendar 17 Mayıs 2026 17:19
19 Yaş Altı PAF Ligi'nde en yakın rakibi Göztepe'nin dün Samsunspor'a 2-1 yenilmesiyle şampiyonluğu garantileyen Trabzonspor, ligin son maçında konuk ettiği Nature Dünyası Gençlerbirliği'ni 4-1 mağlup etti. Bordo-mavililer, bu sonuçla üst üste üçüncü şampiyonluğunu kazandı.

Kadir Özcan Tesisleri'ndeki karşılaşmada Trabzonspor'un golleri 3. ve 27. dakikada Emir Arslan, 44. dakikada Arda Öztürk ile 70. dakikada Ömer Talha Uzun attı.



Nature Dünyası Gençlerbirliği'nin golünü ise 14. dakikada Mamoudou Cisse kaydetti.

Karadeniz ekibi bu sonuçla ligi 69 puanla bitirerek üst üste üçüncü şampiyonluğu elde etti.

Teknik direktör Eyüp Saka, maçın ardından yaptığı açıklamada, değişim içinde olan bir kadroyla sezona başlamanın kendilerini zorlamasına rağmen oyuncuların gelişimine inandıklarını söyledi.

Ortaya koydukları mücadeleden dolayı futbolcularını tebrik eden Saka, "Büyük bir mücadele gösterdiler, bir karakter ortaya koydular. Bu karakter ve mücadelenin sonunda bulunduğumuz nokta bizi mutlu ediyor. Onlar adına mutluyum, kulübümüz adına mutluyum. Hepsine çok teşekkür ediyorum." dedi.



Trabzonspor olarak öncelikli hedeflerinin değerli ve nitelikli oyuncular kazanabilmek olduğunu aktaran Saka, "Trabzonspor Kulübü Akademisi olarak iyi oyuncular, elit oyuncular yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu manada yarışmanın içerisinde olmak, yarışılabilir bir ortamda fark oluşturmak bizim için önemli. Çocuklar da buna doğru cevap veriyor." diye konuştu.

Bordo-mavili oyuncu Yakuphan Sarıalioğlu da zorlu bir sezon geçirdiklerini, hiçbir zaman mücadeleyi bırakmadıklarını söyledi.

Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke'nin zaman zaman genç oyunculara fırsat sunduğunu belirten Yakuphan, "Fatih hocamız zaman zaman bizi çağırıyor ve antrenman fırsatı sunuyor. Bu bizim gelişimimize olumlu anlamda çok katkı sağlıyor. Biz de bunun kıymetini bilmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Trabzonsporlu oyuncu Umut Beşli de doğup büyüdüğü şehirde ilk defa şampiyonluk yaşadığını belirterek, "Hedefim ilk başta aileme, takımıma ve Trabzon'a hayırlı bir evlat olup A takıma çıkmak. Küçüklüğümden beri buralara gelmeyi çok istedim. Çok küçük yaşlardan bu yana oynuyorum. Hedefim inşallah daha büyük yerlere gelmek. Öncelikle Trabzonspor A takımına çıkıp orada kendimi göstermek, ardından Avrupa'ya gitmek istiyorum." diye konuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
17 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
18 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
