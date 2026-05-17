Trabzonspor, 19 Yaş Altı PAF Ligi'nde şampiyon oldu

19 Yaş Altı PAF Ligi'nde en yakın rakibi Göztepe'nin dün Samsunspor'a 2-1 yenilmesiyle şampiyonluğu garantileyen Trabzonspor, ligin son maçında konuk ettiği Nature Dünyası Gençlerbirliği'ni 4-1 mağlup etti. Bordo-mavililer, bu sonuçla üst üste üçüncü şampiyonluğunu kazandı.



Kadir Özcan Tesisleri'ndeki karşılaşmada Trabzonspor'un golleri 3. ve 27. dakikada Emir Arslan, 44. dakikada Arda Öztürk ile 70. dakikada Ömer Talha Uzun attı.







Nature Dünyası Gençlerbirliği'nin golünü ise 14. dakikada Mamoudou Cisse kaydetti.



Karadeniz ekibi bu sonuçla ligi 69 puanla bitirerek üst üste üçüncü şampiyonluğu elde etti.



Teknik direktör Eyüp Saka, maçın ardından yaptığı açıklamada, değişim içinde olan bir kadroyla sezona başlamanın kendilerini zorlamasına rağmen oyuncuların gelişimine inandıklarını söyledi.



Ortaya koydukları mücadeleden dolayı futbolcularını tebrik eden Saka, "Büyük bir mücadele gösterdiler, bir karakter ortaya koydular. Bu karakter ve mücadelenin sonunda bulunduğumuz nokta bizi mutlu ediyor. Onlar adına mutluyum, kulübümüz adına mutluyum. Hepsine çok teşekkür ediyorum." dedi.







Trabzonspor olarak öncelikli hedeflerinin değerli ve nitelikli oyuncular kazanabilmek olduğunu aktaran Saka, "Trabzonspor Kulübü Akademisi olarak iyi oyuncular, elit oyuncular yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu manada yarışmanın içerisinde olmak, yarışılabilir bir ortamda fark oluşturmak bizim için önemli. Çocuklar da buna doğru cevap veriyor." diye konuştu.



Bordo-mavili oyuncu Yakuphan Sarıalioğlu da zorlu bir sezon geçirdiklerini, hiçbir zaman mücadeleyi bırakmadıklarını söyledi.



Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke'nin zaman zaman genç oyunculara fırsat sunduğunu belirten Yakuphan, "Fatih hocamız zaman zaman bizi çağırıyor ve antrenman fırsatı sunuyor. Bu bizim gelişimimize olumlu anlamda çok katkı sağlıyor. Biz de bunun kıymetini bilmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.



Trabzonsporlu oyuncu Umut Beşli de doğup büyüdüğü şehirde ilk defa şampiyonluk yaşadığını belirterek, "Hedefim ilk başta aileme, takımıma ve Trabzon'a hayırlı bir evlat olup A takıma çıkmak. Küçüklüğümden beri buralara gelmeyi çok istedim. Çok küçük yaşlardan bu yana oynuyorum. Hedefim inşallah daha büyük yerlere gelmek. Öncelikle Trabzonspor A takımına çıkıp orada kendimi göstermek, ardından Avrupa'ya gitmek istiyorum." diye konuştu.



