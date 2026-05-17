78 yaşındaki emekli bankacı atletizmde pistlerin tozunu attırıyor

17 Mayıs
Fenerbahçe-Eyüpspor
20:00
17 Mayıs
Kasımpaşa-Galatasaray
20:00
17 Mayıs
Kayserispor-Konyaspor
17:00
17 Mayıs
Arminia Bielefeld-Hertha Berlin
16:30
17 Mayıs
Magdeburg-Kaiserslautern
16:30
17 Mayıs
Karlsruher SC-Bochum
16:30
17 Mayıs
Hannover 96-Nürnberg
16:30
17 Mayıs
Greuther Fürth-Fortuna Düsseldorf
16:30
17 Mayıs
Elversberg-Preussen Muenster
16:30
17 Mayıs
Darmstadt-Paderborn
16:30
17 Mayıs
FC Utrecht-Fortuna Sittard
15:30
17 Mayıs
PEC Zwolle-Feyenoord
15:30
17 Mayıs
Dynamo Dresden-Holstein Kiel
16:30
17 Mayıs
S. Rotterdam-Excelsior
15:30
17 Mayıs
PSV Eindhoven-FC Twente
15:30
17 Mayıs
NEC Nijmegen-Go Ahead Eagles
15:30
17 Mayıs
Heracles-FC Groningen
15:30
17 Mayıs
SC Heerenveen-Ajax
15:30
17 Mayıs
Schalke 04-E.Braunschweig
16:30
17 Mayıs
Club Brugge-Union St.Gilloise
19:30
17 Mayıs
Anderlecht-KV Mechelen
1-118'
17 Mayıs
Dynamo Makhachkala-S. Moskova
18:00
17 Mayıs
FC Krasnodar-FC Orenburg
18:00
17 Mayıs
PFC Sochi-FK Akhmat
18:00
17 Mayıs
Kazan-Nizhny Novgorod
18:00
17 Mayıs
Samara-Akron Togliatti
18:00
17 Mayıs
FC Krasnodar-Torpedo Moscow
0-0IPT
17 Mayıs
FC Rostov-Zenit St. Petersburg
18:00
17 Mayıs
CSKA Moskova-Lokomotiv Moscow
18:00
17 Mayıs
Alkmaar-NAC Breda
15:30
17 Mayıs
Baltika-Dinamo Moscow
18:00
17 Mayıs
Young Boys-Sion
17:30
17 Mayıs
St. Gallen-Thun
17:30
17 Mayıs
Lugano-Basel
17:30
17 Mayıs
Austria Wien-LASK
15:30
17 Mayıs
RB Salzburg-Hartberg
15:30
17 Mayıs
Sturm Graz-Rapid Wien
15:30
17 Mayıs
FC Volendam-Telstar
15:30
17 Mayıs
Paris FC-PSG
22:00
17 Mayıs
Strasbourg-AS Monaco
22:00
17 Mayıs
Atletico Madrid-Girona
20:00
17 Mayıs
Osasuna-Espanyol
20:00
17 Mayıs
Real Oviedo-Alaves
20:00
17 Mayıs
Real Sociedad-Valencia
20:00
17 Mayıs
Rayo Vallecano-Villarreal
20:00
17 Mayıs
Levante-Mallorca
20:00
17 Mayıs
Elche-Getafe
20:00
17 Mayıs
Athletic Bilbao-Celta Vigo
20:00
17 Mayıs
Barcelona-Real Betis
22:15
17 Mayıs
Newcastle-West Ham United
19:30
17 Mayıs
Wolves-Fulham
17:00
17 Mayıs
Leeds United-Brighton
17:00
17 Mayıs
Everton-Sunderland
17:00
17 Mayıs
Brentford-C.Palace
17:00
17 Mayıs
M. United-N. Forest
1-019'
17 Mayıs
Trabzonspor-Gençlerbirliği
20:00
17 Mayıs
Sevilla-Real Madrid
20:00
17 Mayıs
Como-Parma
1-088'
17 Mayıs
Antalyaspor-Kocaelispor
20:00
17 Mayıs
Brest-Angers
22:00
17 Mayıs
Nice-Metz
22:00
17 Mayıs
Nantes-Toulouse
22:00
17 Mayıs
Marsilya-Rennes
22:00
17 Mayıs
Lyon-Lens
22:00
17 Mayıs
Lorient-Le Havre
22:00
17 Mayıs
Lille-Auxerre
22:00
17 Mayıs
Udinese-Cremonese
21:45
17 Mayıs
Genoa-AC Milan
1-288'
17 Mayıs
Sassuolo-Lecce
21:45
17 Mayıs
Cagliari-Torino
21:45
17 Mayıs
Atalanta-Bologna
19:00
17 Mayıs
Inter-Verona
16:00
17 Mayıs
Roma-Lazio
2-087'
17 Mayıs
Pisa-SSC Napoli
0-287'
17 Mayıs
Juventus-Fiorentina
0-288'
17 Mayıs
Catanzaro-Palermo
21:00

78 yaşındaki emekli bankacı atletizmde pistlerin tozunu attırıyor

Zonguldak'ta 16 yıldır sürdürdüğü atletizmde ciritte 11, 400 metre koşuda da 4 birincilik elde eden Erdoğan Dilek, 11-12 Temmuz'da İzmir'de gerçekleştirilecek Masterler Atletizm Türkiye Şampiyonası'na altın madalya hedefiyle hazırlanıyor.

17 Mayıs 2026 14:31
Haber: AA, Fotoğraf: AA
78 yaşındaki emekli bankacı atletizmde pistlerin tozunu attırıyor
Zonguldak'ta emekli bankacı Erdoğan Dilek, hakemliğin ardından 16 yıldır atlet olarak boy gösterdiği pistlerde önemli başarılara imza atıyor.

Bir bankadan emekli olan 3 çocuk ve 4 torun sahibi Dilek, kentte uzun yıllar atletizm hakemi olarak görev yaptı.

Erdoğan Dilek, 2010 yılında bir arkadaşının masterler kategorisinde başarılı olabileceğini belirtmesi üzerine atletizm sporcusu olmaya karar verdi.

Antrenman ve beslenme programını aksatmadan sürdüren Dilek, cirit atma ve 400 metre koşuda gösterdiği performansla dikkati çekti.

Zamanla kendini geliştiren Dilek, katıldığı Türkiye şampiyonalarında ciritte 11 birincilik elde etti, 400 metre koşuda da 4 kez kürsünün zirvesinde yer aldı.

Hakemlik görevini 13 yıl önce sonlandıran, ailesinin bırakmasını çok istemesine rağmen tutkunu olduğu spordan vazgeçmeyen Erdoğan Dilek, azmiyle gençlere örnek oluyor.

"Kentin aktif en yaşlı atletizm sporcusu" olarak bilinen Dilek, 11-12 Temmuz'da İzmir'de gerçekleştirilecek Masterler Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda katılacağı cirit ve 400 metre koşu branşlarında şampiyonluk hedefliyor.

''SPOR YAPTIKÇA KENDİMİ DAHA İYİ HİSSEDİYORUM''

Erdoğan Dilek, AA muhabirine, atletizm hakemliği yaptığı sırada masterler şampiyonasına katılan arkadaşının tavsiyesiyle yarışmalara katılmaya karar verdiğini söyledi.

Arkadaşıyla cirit attığını ve kendisinin daha başarılı atış gerçekleştirdiğini belirten Dilek, sonraki süreçte çalışmalarına hız verdiğini kaydetti.

Erdoğan Dilek, atletizm sayesinde ülkenin pek çok yerinde yeni arkadaşlıklar edindiğinden bahsederek, ilerleyen yaşına rağmen sporun içerisinde yer almanın kendisini mutlu ettiğini dile getirdi.

Her zaman atletizmle ilgili olduğunu ifade eden Dilek, şöyle devam etti:

"Atletizm hakemliği yaparken kabiliyetli atletlerle tanıştım. Onları görünce ben de heveslendim. Yarışlara katılmadan önce hazırlık yapıyorsunuz. Bu hazırlıklarda sağlıklı olduğumu gördüm. Vücut alışınca da bırakamıyorsunuz. Gençlerle antrenman yaparken bana yaşımı soruyorlar. '78 yaşındayım.' dediğimde yaşımı göstermediğimi söylüyorlar. Hayatımda içki ve sigara içmedim. Sağlıklı besleniyorum. Gençlere de tavsiyem sağlıklı beslensinler."

Dilek, önceden hazırladığı program kapsamında haftanın üç günü antrenman yaptığını, çalışmalarını aksatmadan sürdürdüğünü anlattı.

''HEDEFİM ULUSLARARSI YARIŞMALARA KATILMAK''

İzmir'de yapılacak şampiyonaya hazırlandığını belirten Erdoğan Dilek, "Hedefim ciritte ve 400 metre koşuda birincilik elde etmek. İstediğim mesafede cirit atarsam hedefim, uluslararası yarışmalara katılmak olacak." dedi.

Dilek, eşinin yaşı nedeniyle atletizmi bırakmasını istediğini dile getirerek, "Ayakta durduğum müddetçe devam edeceğim. En büyük oğlum 50 yaşında, bana 'Baba bırak artık, yeter.' diyor ama ben spor yaparak mutlu oluyorum." diye konuştu.

Hastalıkların hareketsizlikten kaynaklanabileceğine işaret eden Dilek, "Spor sağlıktır, spor yapan dinç olur. Spor yapmak hayattır, insana moral verir. Spor yaptıkça kendimi daha iyi hissediyorum." ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
17 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
18 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
