Milan galibiyet özlemini sonunda durdurdu

İtalya Serie A'nın 37. haftasında Genoa ile Milan karşı karşıya geldi.



Stadio Luigi Ferraris'de oynanan mücadeleyi Milan 2-1 kazandı.



Milona ekibine galibiyeti getiren golleri; 56. dakikada penaltıdan Christopher Nkunku ve 81. dakikada Zachary Athekame kaydetti.



Genoa'nın tek golü ise 87. dakikada Johan Vasquez'den geldi.



Bu sonuçla birlikte Milan puanını 70'e yükseltti, Genoa ise 41 puanda kaldı.



GELECEK MAÇLARI



Genoa sezonu Lecce deplasmanında kapatacak. Milan ise sahasında Cagliari'yi ağırlayarak sezona nokta koyacak.



