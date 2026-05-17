Christian Vieri: ''Dünyanın en iyi 5 orta sahasından biri''

17 Mayıs
Fenerbahçe-Eyüpspor
20:00
17 Mayıs
Kasımpaşa-Galatasaray
20:00
17 Mayıs
Kayserispor-Konyaspor
0-01'
17 Mayıs
Arminia Bielefeld-Hertha Berlin
0-032'
17 Mayıs
Magdeburg-Kaiserslautern
0-031'
17 Mayıs
Karlsruher SC-Bochum
1-131'
17 Mayıs
Hannover 96-Nürnberg
0-131'
17 Mayıs
Greuther Fürth-Fortuna Düsseldorf
2-031'
17 Mayıs
Elversberg-Preussen Muenster
2-031'
17 Mayıs
Darmstadt-Paderborn
0-132'
17 Mayıs
FC Utrecht-Fortuna Sittard
2-070'
17 Mayıs
PEC Zwolle-Feyenoord
0-073'
17 Mayıs
Dynamo Dresden-Holstein Kiel
1-031'
17 Mayıs
S. Rotterdam-Excelsior
1-374'
17 Mayıs
PSV Eindhoven-FC Twente
4-170'
17 Mayıs
NEC Nijmegen-Go Ahead Eagles
2-168'
17 Mayıs
Heracles-FC Groningen
1-271'
17 Mayıs
SC Heerenveen-Ajax
0-072'
17 Mayıs
Schalke 04-E.Braunschweig
0-131'
17 Mayıs
Club Brugge-Union St.Gilloise
19:30
17 Mayıs
Anderlecht-KV Mechelen
2-2
17 Mayıs
Dynamo Makhachkala-S. Moskova
18:00
17 Mayıs
FC Krasnodar-FC Orenburg
18:00
17 Mayıs
PFC Sochi-FK Akhmat
18:00
17 Mayıs
Kazan-Nizhny Novgorod
18:00
17 Mayıs
Samara-Akron Togliatti
18:00
17 Mayıs
FC Krasnodar-Torpedo Moscow
0-0IPT
17 Mayıs
FC Rostov-Zenit St. Petersburg
18:00
17 Mayıs
CSKA Moskova-Lokomotiv Moscow
18:00
17 Mayıs
Alkmaar-NAC Breda
2-274'
17 Mayıs
Baltika-Dinamo Moscow
18:00
17 Mayıs
Young Boys-Sion
17:30
17 Mayıs
St. Gallen-Thun
17:30
17 Mayıs
Lugano-Basel
17:30
17 Mayıs
Austria Wien-LASK
0-274'
17 Mayıs
RB Salzburg-Hartberg
0-274'
17 Mayıs
Sturm Graz-Rapid Wien
0-074'
17 Mayıs
FC Volendam-Telstar
1-170'
17 Mayıs
Paris FC-PSG
22:00
17 Mayıs
Strasbourg-AS Monaco
22:00
17 Mayıs
Atletico Madrid-Girona
20:00
17 Mayıs
Osasuna-Espanyol
20:00
17 Mayıs
Real Oviedo-Alaves
20:00
17 Mayıs
Real Sociedad-Valencia
20:00
17 Mayıs
Rayo Vallecano-Villarreal
20:00
17 Mayıs
Levante-Mallorca
20:00
17 Mayıs
Elche-Getafe
20:00
17 Mayıs
Athletic Bilbao-Celta Vigo
20:00
17 Mayıs
Barcelona-Real Betis
22:15
17 Mayıs
Newcastle-West Ham United
19:30
17 Mayıs
Wolves-Fulham
0-01'
17 Mayıs
Leeds United-Brighton
0-01'
17 Mayıs
Everton-Sunderland
0-01'
17 Mayıs
Brentford-C.Palace
0-00'
17 Mayıs
M. United-N. Forest
3-2
17 Mayıs
Trabzonspor-Gençlerbirliği
20:00
17 Mayıs
Sevilla-Real Madrid
20:00
17 Mayıs
Como-Parma
1-0
17 Mayıs
Antalyaspor-Kocaelispor
20:00
17 Mayıs
Brest-Angers
22:00
17 Mayıs
Nice-Metz
22:00
17 Mayıs
Nantes-Toulouse
22:00
17 Mayıs
Marsilya-Rennes
22:00
17 Mayıs
Lyon-Lens
22:00
17 Mayıs
Lorient-Le Havre
22:00
17 Mayıs
Lille-Auxerre
22:00
17 Mayıs
Udinese-Cremonese
21:45
17 Mayıs
Genoa-AC Milan
1-2
17 Mayıs
Sassuolo-Lecce
21:45
17 Mayıs
Cagliari-Torino
21:45
17 Mayıs
Atalanta-Bologna
19:00
17 Mayıs
Inter-Verona
0-0DA
17 Mayıs
Roma-Lazio
2-0
17 Mayıs
Pisa-SSC Napoli
0-3
17 Mayıs
Juventus-Fiorentina
0-2
17 Mayıs
Catanzaro-Palermo
21:00

Christian Vieri: ''Dünyanın en iyi 5 orta sahasından biri''

İtalyan futbolunun efsane golcülerinden olan Christian Vieri, Inter'de forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu hakkında çarpıcı sözler sarf etti.

17 Mayıs 2026 15:40
İtalya Serie A'da şampiyon olan Inter'in başarılı geçen sezonunu değerlendiren Christian Vieri, Milano temsilcisinin yıldızı Hakan Çalhanoğlu'nun performansına övgüler yağdırdı.

Milli futbolcumuzun dünya futbolunun en özel orta sahalarından biri olduğunu söyleyen Vieri, TRT Spor'a verdiği röportajda şu açıklamaları yaptı:

"DÜNYANIN EN İYİ İLK 5 ORTA SAHASINDAN BİRİ"

"Ben bunu yıllardır söylüyorum; Çalhanoğlu dünyanın en iyi ilk beş orta sahasından biri. Olağanüstü bir oyuncu. Hem sol ayağını hem sağ ayağını mükemmel kullanıyor, gol atıyor, gol attırıyor, inanılmaz bir oyun görüşüne sahip. 50-60 metrelik pasları dünyada çok az oyuncuda var. Gerçekten onun seviyesinde çok az futbolcu bulunuyor."

"TÜRKİYE ÇOK İYİ BİR DÜNYA KUPASI GEÇİRECEK"

Açıklamalarında Türkiye Milli Takımı'na da değinen Vieri, ay-yıldızlı ekibin teknik direktörü Vincenzo Montella'nın takım üzerindeki etkisinin çok önemli olduğunu ifade etti.

İtalyan futbol adamı, "Türkiye'nin çok iyi bir kadrosu ve önemli oyuncuları var. Montella genç, çok zeki ve başarılı bir teknik adam. Takımı iyi organize ediyor ve oyuncularla güçlü iletişim kuruyor. Bence Türkiye çok iyi bir Dünya Kupası geçirecek" dedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
17 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
18 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
