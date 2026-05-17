Manchester United, üç puanı üç golle aldı

İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Manchester United, sahasında Nottingham Forest ile karşı karşıya geldi.



Old Trafford'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Manchester United, 3-2'lik skorla kazandı.



Manchester United'a galibiyeti getiren goller 5. dakikada Luke Shaw, 55. dakikada Matheus Cunha ve 76. dakikada Bryan Mbeumo'dan geldi.



Nottingham Forest'ın gollerini ise 53. dakikada Morato ve 78. dakikada Morgan Gibbs-Whitekaydetti



CASEMIRO, OLD TRAFFORD'A VEDA ETTİ





Sezon sonunda Manchester United'dan ayrılması beklenen Casemiro, Old Trafford'a veda etti. Brezilyalı futbolcu, kırmızı formayla çıktığı 160 maçta 26 gol atarken, 14 asistlik katkı sağladı.



Bu sonucun ardından Manchester United puanını 68'e yükseltirken, Nottingham Forest 43 puanda kaldı.



Premier Lig'de sezonun son haftasında Manchester United deplasmanda Brighton ile karşılaşacak. Nottingham Forest ise sahasında Bournemouth'u ağırlayacak.



