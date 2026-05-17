Fatih Terim: 'Galatasaray kendi rekorunu kıracaktır'

17 Mayıs
Fenerbahçe-Eyüpspor
20:00
17 Mayıs
Kasımpaşa-Galatasaray
20:00
17 Mayıs
Kayserispor-Konyaspor
2-1
17 Mayıs
Arminia Bielefeld-Hertha Berlin
6-1
17 Mayıs
Magdeburg-Kaiserslautern
0-1
17 Mayıs
Karlsruher SC-Bochum
1-2
17 Mayıs
Hannover 96-Nürnberg
3-3
17 Mayıs
Greuther Fürth-Fortuna Düsseldorf
3-0
17 Mayıs
Elversberg-Preussen Muenster
3-0
17 Mayıs
Darmstadt-Paderborn
0-2
17 Mayıs
FC Utrecht-Fortuna Sittard
2-0
17 Mayıs
PEC Zwolle-Feyenoord
0-2
17 Mayıs
Dynamo Dresden-Holstein Kiel
2-1
17 Mayıs
S. Rotterdam-Excelsior
2-3
17 Mayıs
PSV Eindhoven-FC Twente
5-1
17 Mayıs
NEC Nijmegen-Go Ahead Eagles
2-1
17 Mayıs
Heracles-FC Groningen
1-2
17 Mayıs
SC Heerenveen-Ajax
0-0
17 Mayıs
Schalke 04-E.Braunschweig
1-0
17 Mayıs
Club Brugge-Union St.Gilloise
19:30
17 Mayıs
Anderlecht-KV Mechelen
2-2
17 Mayıs
Dynamo Makhachkala-S. Moskova
0-0DA
17 Mayıs
FC Krasnodar-FC Orenburg
1-0DA
17 Mayıs
PFC Sochi-FK Akhmat
0-0DA
17 Mayıs
Kazan-Nizhny Novgorod
1-0DA
17 Mayıs
Samara-Akron Togliatti
4-0DA
17 Mayıs
FC Krasnodar-Torpedo Moscow
0-0IPT
17 Mayıs
FC Rostov-Zenit St. Petersburg
0-1DA
17 Mayıs
CSKA Moskova-Lokomotiv Moscow
1-0DA
17 Mayıs
Alkmaar-NAC Breda
3-3
17 Mayıs
Baltika-Dinamo Moscow
0-1DA
17 Mayıs
Young Boys-Sion
2-265'
17 Mayıs
St. Gallen-Thun
1-069'
17 Mayıs
Lugano-Basel
4-066'
17 Mayıs
Austria Wien-LASK
0-3
17 Mayıs
RB Salzburg-Hartberg
1-3
17 Mayıs
Sturm Graz-Rapid Wien
2-0
17 Mayıs
FC Volendam-Telstar
1-2
17 Mayıs
Paris FC-PSG
22:00
17 Mayıs
Strasbourg-AS Monaco
22:00
17 Mayıs
Atletico Madrid-Girona
20:00
17 Mayıs
Osasuna-Espanyol
20:00
17 Mayıs
Real Oviedo-Alaves
20:00
17 Mayıs
Real Sociedad-Valencia
20:00
17 Mayıs
Rayo Vallecano-Villarreal
20:00
17 Mayıs
Levante-Mallorca
20:00
17 Mayıs
Elche-Getafe
20:00
17 Mayıs
Athletic Bilbao-Celta Vigo
20:00
17 Mayıs
Barcelona-Real Betis
22:15
17 Mayıs
Newcastle-West Ham United
19:30
17 Mayıs
Wolves-Fulham
1-1
17 Mayıs
Leeds United-Brighton
1-090'
17 Mayıs
Everton-Sunderland
1-3
17 Mayıs
Brentford-C.Palace
2-290'
17 Mayıs
M. United-N. Forest
3-2
17 Mayıs
Trabzonspor-Gençlerbirliği
20:00
17 Mayıs
Sevilla-Real Madrid
20:00
17 Mayıs
Como-Parma
1-0
17 Mayıs
Antalyaspor-Kocaelispor
20:00
17 Mayıs
Brest-Angers
22:00
17 Mayıs
Nice-Metz
22:00
17 Mayıs
Nantes-Toulouse
22:00
17 Mayıs
Marsilya-Rennes
22:00
17 Mayıs
Lyon-Lens
22:00
17 Mayıs
Lorient-Le Havre
22:00
17 Mayıs
Lille-Auxerre
22:00
17 Mayıs
Udinese-Cremonese
21:45
17 Mayıs
Genoa-AC Milan
1-2
17 Mayıs
Sassuolo-Lecce
21:45
17 Mayıs
Cagliari-Torino
21:45
17 Mayıs
Atalanta-Bologna
19:00
17 Mayıs
Inter-Verona
1-1
17 Mayıs
Roma-Lazio
2-0
17 Mayıs
Pisa-SSC Napoli
0-3
17 Mayıs
Juventus-Fiorentina
0-2
17 Mayıs
Catanzaro-Palermo
21:00

Fatih Terim: "Galatasaray kendi rekorunu kıracaktır"

Galatasaray'ın efsane isimlerinden Fatih Terim, UEFA Kupası'nın yıl dönümü etkinliğinde konuştu. Okan Buruk'u tebrik eden Terim, Galatasaray'ın kendi rekorunu kırabileceğini söyledi.

calendar 17 Mayıs 2026 17:31 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2026 17:49
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray Lisesi'nde UEFA Kupası'nın 26. yıl dönümü etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile birlikte UEFA Kupası'nı kaldıran takımın kaptanı Bülent Korkmaz, başkanı Faruk Süren ve teknik direktörü Fatih Terim katıldı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Hepiniz hoş geldiniz. UEFA Kupası'nı kazanmamızın 26. yılı. Galatasaray'ın çok önemli zaferlerinden biri olan UEFA Kupası için her sene 17 Mayıs'ta o günü bize kazandıran efsanelerimizle bir araya geliyoruz. Bugün özellikle başkanıma, hocama ve kaptanıma teşekkür ediyorum. Bugünün anısına birlikte olacağız. Hatıralarımızı paylaşacağız. Onlara çok teşekkür ediyorum. Bu tür buluşmalar, görüş alış verişleri bize destek veriyor. Emeği geçen herkese büyük bir teşekkür ediyorum." dedi.

Galatasaray'ın eski başkanı Faruk Süren, "26 yıl önce gün önemli bir kupa kazandık. Bu 26 yıllık süre içerisinde 1-2 kere daha Galatasaray'ın bunu yapmasını bekliyorduk ama olmadı. Bundan sonra eminim ki Avrupa'dan bir kupa alınacaksa bunu Galatasaray yapacaktır." dedi.

FATİH TERİM'İN SÖZLERİ

Faruk Süren'in ardından sözü alan Fatih Terim, "Sayın başkanıma (Dursun Özbek) çok teşekkür etmek istiyorum bu nazik davetine. Bir diğeri, 4 yıllık periyot içerisinde şampiyonluğunu ve başarısını tebrik ediyorum. Artı daha önce öğrencim, şimdi meslektaşım Okan Hoca'ya da gönül dolusu tebriklerimi yolluyorum. Galatasaray, ümit ediyorum kendi rekorunu kendisi kıracaktır. Galatasaray o güçtedir." sözlerini sarf etti.



Sözlerine devam eden Fatih Terim, "O gün bu kupayı kaldıran takımımız belki görünüşte ama esasında o kupayı kaldıran Galatasaray'ın kendi değerleridir. Bulunduğumuz yer de (Galatasaray Lisesi) tarihi bir yer, burası bir okul değil. Burası bir fikir yeri, bir fikrin doğduğu yer. Galatasaray'ın zaten genlerinde olan Avrupa başarısı gelmiştir burada. Bu yolda hep birlikte çalışan, hep birlikte yürüyen, hep birlikte inanan bir yürüyüş şeklidir bu. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Hiçbir ciddi başarı tesadüfi değildir. 4 senelik bir çalışmanın, birlikte uğraşmanın, birlikte inanmanın başarısıdır UEFA Kupası. UEFA Kupası'ndan sonra ne dediğimi hatırlıyorum, çocuğum olmuş gibi hissediyorum dedim. UEFA Kupası da bizim için öyle olmuştur. 26 yılda ne kadar önemli olduğu anlaşılmıştır." diye konuştu.

Terim, ayrıca, "O gün emeği geçen herkese, özellikle futbolculara bu güzel kupayı kaldırdıkları için şahsınızda bu ülke adına teşekkür ediyorum çünkü biz "Acaba"yı kaldırdık. Biz hep birlikte olur dedik." açıklamasını yaptı.

Galatasaray'ın eski kaptanlarından Bülent Korkmaz ise, "Bu güzel davet için teşekkür ediyorum. İlk Avrupa kupası Galatasaray'a gelmiştir. Bunun mutluluğunu 26 sene geçmesine rağmen yaşıyoruz. O saygı ve sevgiyi her yerde görüyoruz. Fatih Hocam'ın dediği gibi "Acaba" ortadan kalkmıştır. İnşallah bundan sonra Galatasaray'ın hedefi Şampiyonlar Ligi olur. İnşallah en kısa zamanda bu kupa kalkar. Sayın Dursun Başkan'a da çok teşekkür ediyorum bu güzel davet için." dedi.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
17 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
18 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
