Kadın üyenin sorusuna Aziz Yıldırım'dan olay cevap: 'Savaşa gidiyoruz savaşa!'

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Fenerbahçe Sevdalıları Derneği'ni ziyarette bulundu.



Sarı-lacivertli kongre üyeleriyle bir araya gelen Aziz Yıldırım, üyelerden kendisine gelen soruları cevapladı.



KADIN ÜYE VE YILDIRIM ARASINDA İLGİNÇ DİYALOG



Toplantı sırasında bir kadın üyenin Aziz Yıldırım'a sorduğu soru ve Aziz Yıldırım'ın verdiği cevap günün en çok konuşulan konularının arasına girdi.



"SAVAŞA GİDİYORUZ SAVAŞA!"



Bir kadın üye, Aziz Yıldırım'a "Yanınızda kadın üyeler göremedim, kadın yönetim kurulu üyesi hedefiniz nedir?" sorusunu yöneltti.



Aziz Yıldırım bu soruya, "Hanımefendi, yönetimin yarısı kadın. Savaşa gidiyoruz savaşaç Onun için kadınlar arka planda olacak. Her şeyi anlatamıyorum, konuşamıyorum. Lütfen bekleyin. Seçildikten sonra neler söyleyeceğimi hepiniz duyarsınız. Bayanlar, kadınlar, bizler, fark etmez. Biz hepimiz neferiz. Onu göreceksiniz. Görev için, kulübün içerisinde Futbol A.Ş var, gelin. Benim zamanımda öyle değildi. Değiştirmişler statüyü. Gelin, orada çalışma yapabilirsiniz. İstediğiniz görev neyse veririz." şeklinde yanıt verdi.











