Kasımpaşa Galatasaray ücretsiz izle, Kasımpaşa GS maçı canlı linki

Haber Tarihi: 17 Mayıs 2026 19:29 - Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2026 19:29

Kasımpaşa Galatasaray maçı bein sports 1 şifresiz izleme linki | Kasımpaşa Galatasaray maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex veya Kralbozguncu'dan izlemek yasadışıdır. beIN Sports 1'den canlı izlenebilecek olan Kasımpaşa Galatasaray maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Kasımpaşa Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Kasımpaşa Galatasaray maçı canlı yayın izleme detayları

Kasımpaşa Galatasaray maçı linki! Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa ile Galatasaray Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...




KASIMPAŞA GALATASARAY MAÇI HANGİ RADYODA?

Kasımpaşa ile Galatasaray arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

KASIMPAŞA GALATASARAY BEIN SPORTS HABER İZLE


KASIMPAŞA, PUAN ALIRSA KALIYOR


Fatih Karagümrük ile Kayserispor'un küme düşmesi kesinleşirken lige veda edecek son takım, oynanacak maçların ardından belli olacak. Süper Lig'de kalma mücadelesi veren İstanbul temsilcisi, topladığı 32 puanla küme düşme hattının iki basamak üzerinde yer alıyor. Kasımpaşa, puan alması durumunda diğer sonuçlara bakılmadan ligde kalacak. Kasımpaşa, rakibine mağlup olması durumunda ise küme düşecek takım, diğer maçların sonucuna göre belli olacak. Ligde, 32 puana sahip Eyüpspor, deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. 31 puanı bulunan Gençlerbirliği, deplasmanda Trabzonspor'a konuk olurken 29 puan toplayan Antalyaspor ise Kocaelispor'u ağırlayacak.

İLK MAÇI GALATASARAY KAZANDI

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakada Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti.

SÜPER LİG'DE 44. RANDEVU

Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig'de 44. kez karşılaşacak. Ligde iki ekip arasındaki 43 maçtan 27'sini Galatasaray kazanırken 9 müsabaka berabere bitti. Kasımpaşa, 7 maçı galip tamamladı. Galatasaray, bu maçlarda 90 kez ağları havalandırırken Kasımpaşa, rakibine 48 golle karşılık verdi.

KASIMPAŞA'DA 15. RANDEVU

İki ekip, maçın yapılacağı Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda daha önce 15 kez birbirlerine rakip oldu. Kasımpaşa, Süper Lig'de 2009-2010 sezonundan bu yana rakiplerini ağırladığı stadında Galatasaray karşısında 3 galibiyet elde etti. Galatasaray, deplasmanda 8 kez galip gelirken, taraflar 4 kez de eşitliği bozamadı. Lacivert-beyazlıların söz konusu müsabakalarda attığı 23 gole, sarı-kırmızılılar 35 golle yanıt verdi.

SON 7 MAÇTA GALATASARAY ÜSTÜN

Sarı-kırmızılı ekip, lacivert-beyazlılar karşısında son 7 lig müsabakasında yenilgi yüzü görmedi. Galatasaray, rakibiyle Süper Lig'deki son 7 maçında 5 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu maçlarda 19 gol atarken kalesindeki 12 gole engel olamadı.

EN FARKLI SKORLAR

Galatasaray, galibiyet sayısında üstünlük kurduğu rakibini ligde bir kez 5-0, bir kez de 4-0 yendi. Kasımpaşa ise 2013-14 sezonunda deplasmandaki maçı 4-0 kazandı. Galatasaray'ın 1962-63 sezonunda 5-2, 2023-24 sezonunda 4-3 kazandığı maçlar, iki takım arasındaki en gollü karşılaşmalar olarak kayıtlara geçti.

KASIMPAŞA GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Kasımpaşa ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Sarper Barış Saka oturacak. Müsabaka beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Kasımpaşa: Ali Emre; Arous, Becao, Opoku, Frimpong; Baldursson, Kerem Demirbay; Ben Ouanes, İrfan Can, Diabate; Benedcyzak



Galatasaray: Günay; Singo, Davinson, Arda, Eren Elmalı; Kaan Ayhan, Nhaga; Can Armando, Ahmed Kutucu, Lang; Icardi.



MAÇ ÖNCESİ FORM DURUMLARI

Süper Lig'de son maça en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde giren sarı-kırmızılı ekip, topladığı 77 puanla şampiyonluğunu geçen hafta ilan etti. Geride kalan 33 maçta 7 galibiyet, 11 beraberlik ve 15 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa ise 32 puanla 14. sırada yer aldı.

GALATASARAY'DA ÜÇ EKSİK

Sarı-kırmızılılarda üç futbolcu Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek. Geçen hafta oynanan Hesap.com Antalyaspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Nijeryalı Victor Osimhen ve sakatlıkları bulunan Brezilyalı Gabriel Sara ile Kolombiyalı Yaser Asprilla, Kasımpaşa karşısında görev alamayacak.

OKAN BURUK ROTASYON YAPACAK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Kasımpaşa karşısında rotasyona gitmesi bekleniyor. Tecrübeli çalıştırıcının, sezon boyunca daha az süre bulan oyunculara şans verme ihtimali bulunuyor.

BÜTÜN MAĞLUBİYETLERİ DEPLASMANDA

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'deki 4 mağlubiyetini de deplasmanda yaşadı. Dış sahadaki 16 lig maçında 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyeti bulunan sarı-kırmızılılar, söz konusu karşılaşmalarda 31 kez fileleri havalandırırken, 15 kez topu ağlarından çıkardı. Galatasaray, söz konusu yenilgilerini Kocaelispor, TÜMOSAN Konyaspor, Trabzonspor ve Samsunspor karşısında yaşadı.

 

