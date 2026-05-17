Haber Tarihi: 17 Mayıs 2026 19:40 - Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2026 19:40

Trabzonspor Gençlerbirliği ücretsiz izle, TS Gençlerbirliği maçı canlı linki

Trabzonspor Gençlerbirliği maçı canlı bein sports 3 yayın linki | Trabzonspor Gençlerbirliği maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex veya Kralbozguncu'dan izlemek yasadışıdır. beIN Sports 3'den canlı izlenebilecek olan Trabzonspor Gençlerbirliği maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Trabzonspor Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Trabzonspor Gençlerbirliği maçı canlı yayın izleme detayları

Trabzonspor Gençlerbirliği ücretsiz izle, TS Gençlerbirliği maçı canlı linki
Abone Ol
Trabzonspor Gençlerbirliği maçı şifresiz bein Sports 3 linki! Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor ile Natura Dünyası Gençlerbirliği Papara Park Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz.İşte maçtan son dakika gelişmeleri... TRABZONSPOR GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI CANLI, TIKLA


TRABZONSPOR GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ RADYODA?

Trabzonspor ile Gençlerbirliği arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

TIKLA, TRABZONSPOR GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINI CANLI DİNLE

TRABZONSPOR GENÇLERBİRLİĞİ BEIN SPORTS HABER İZLE


TRABZONSPOR, 14 YIL ÖNCE YENİLDİ

Trabzonspor, Gençlerbirliği karşısında sahasındaki son yenilgisini 14 sezon önce aldı. En son 2011-12 sezonunda sahasında Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan Trabzonspor, daha sonra oynadığı 8 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Ligden 2020-21 sezonunda düşen başkent ekibiyle Trabzonspor, 4 sezon aradan sonra evinde karşı karşıya geliyor.


EN FARKLI GALİBİYETLER TRABZONSPOR'DAN

İki takım arasında oynanan karşılaşmalarda en farklı galibiyetleri Trabzonspor aldı. Bordo-mavililer, 1993-94 sezonunda sahasında 6-0, 1989-90 sezonunda 6-1 galip gelirken deplasmanda en farklı galibiyetleri ise 1989-90 ve 2012-2013 sezonunda 4-0'lık sonuçlarla elde etti. Trabzonspor, ligin ilk yarısında Gençlerbirliği'ne deplasmanda 4-3 mağlup olmuştu.

TRABZONSPOR GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Trabzonspor ile Natura Dünyası Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Papara Park'ta saat 20.00 de başlayacak karşılaşmayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Mücadelenin VAR koltuğunda Abdullah Buğra Taşkınsoy oturacak. Müsabaka beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Onana; Pina, Nwaiwu, Salih, Lovik; Oulai, Bouchouari; Zubkov, Muçi, Nwakaeme; Umut Nayir



Gençlerbirliği: Velho; Pereira, Zuzek, Goutas, Abdurrahim; Dele-Bashiru, Oğulcan, Tongya; Traore, Metehan, Sekou Koita.

MAÇ ÖNCESİ FORM DURUMLARI

Karadeniz ekibi, 33 maçta 20 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda 69 puan toplayarak sezonu 3. sırada bitirmeyi garantiledi. Ziraat Türkiye Kupası'nda 13 Mayıs Çarşamba günü deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek finale yükselen bordo-mavililer, 5 gün içinde ligden düşmeme mücadelesi veren rakibiyle ikinci kez karşı karşıya gelecek. Ligde kalma mücadelesi veren başkent ekibi, 31 puanla küme düşme hattının bir basamak üzerinde bulunuyor. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ve Zecorner Kayserispor'un daha önce küme düşmesi kesinleşirken, lige veda edecek son takım Hesap.com Antalyaspor, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve ikas Eyüpspor'dan biri olacak. Gençlerbirliği kazanması halinde diğer sonuçlara bakılmadan Süper Lig'de kalacak. Başkent ekibinin galip gelememesi durumunda ise küme düşecek takım, diğer maçların sonucuna göre netlik kazanacak.

TRABZONSPOR'DA 4 EKSİK

Bordo-mavili takımda maç öncesinde Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç ve Okay Yokuşlu'nun sakatlıkları bulunuyor.

DÜŞERSE 5. KEZ DÜŞECEK

Gençlerbirliği, kendisi için kötü senaryonun gerçekleşmesi halinde Süper Lig'den 5. kez düşecek. Başkent ekibi, daha önce 1969-70, 1987-88, 2017-18 ve 2020-21 sezonlarında Süper Lig'e veda etmişti. Kırmızı-siyahlılar, 2024-25 sezonunda Trendyol 1. Lig'de ikinci olarak Süper Lig'e yükselmişti.

SÜPER LİG'DE 74. RANDEVU

Ligde iki takım arasındaki 73 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 41-13 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar, 19 karşılaşmada sahadan beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer, söz konusu maçlarda 140 gol attı, kalesinde 71 gol yedi.

TRABZON'DAKİ MAÇLAR

Trabzonspor, Gençlerbirliği ile sahasında oynadığı 36 karşılaşmanın 25'inde galibiyet elde etti. Bordo-mavililer, 7 karşılaşmada sahadan beraberlikle, 4'ünden ise yenilgiyle ayrıldı.

Diğer Haberler

Fenerbahçe'de oyunculara tepki! Fenerbahçe Fenerbahçe'de oyunculara tepki!
Erling Moe: 'Böyle bir durumda kazanmak güzel' Mondihome Kayserispor Erling Moe: "Böyle bir durumda kazanmak güzel"
İlhan Palut: 'Kimse bahis oynamasın' Konyaspor İlhan Palut: "Kimse bahis oynamasın"
LASK Linz'den tarihi şampiyonluk Futbol LASK Linz'den tarihi şampiyonluk
Hakan Çalhanoğlu: 'Bakalım ne olacak' Inter Hakan Çalhanoğlu: "Bakalım ne olacak"
52 Orduspor FK, 2. Lig'e yükseldi TFF 2. Lig 52 Orduspor FK, 2. Lig'e yükseldi
Antalyaspor Kocaelispor maçı şifresiz canlı yayın izle Gündem Antalyaspor Kocaelispor maçı şifresiz canlı yayın izle
Antalyaspor Kocaelispor CANLI İZLE ŞİFRESİZ (Antalya Kocaeli linki) Gündem Antalyaspor Kocaelispor CANLI İZLE ŞİFRESİZ (Antalya Kocaeli linki)
SON DAKİKA: Antalyaspor Kocaelispor maçı ŞİFRESİZ İZLE, Antalya Kocaeli maçı link Gündem SON DAKİKA: Antalyaspor Kocaelispor maçı ŞİFRESİZ İZLE, Antalya Kocaeli maçı link
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Galatasaray'a 35 milyon Euro'luk 10 numara!
2
Fenerbahçe'den Robertson sürprizi!
3
Ömer Bayram'dan Virgil van Dijk için Galatasaray açıklaması!
4
Jorge Jesus'tan Fenerbahçe'ye ayrılık maddesi şartı!
5
Jose Mourinho'dan geleceği için açıklama!
6
Galatasaray Christos Tzolis için gözünü kararttı
7
Kasımpaşa - Galatasaray: 11'ler

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.