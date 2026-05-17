Erling Moe: 'Böyle bir durumda kazanmak güzel'

17 Mayıs
Fenerbahçe-Eyüpspor
0-2DA
17 Mayıs
Kasımpaşa-Galatasaray
1-0DA
17 Mayıs
Kayserispor-Konyaspor
2-1
17 Mayıs
Arminia Bielefeld-Hertha Berlin
6-1
17 Mayıs
Magdeburg-Kaiserslautern
0-1
17 Mayıs
Karlsruher SC-Bochum
1-2
17 Mayıs
Hannover 96-Nürnberg
3-3
17 Mayıs
Greuther Fürth-Fortuna Düsseldorf
3-0
17 Mayıs
Elversberg-Preussen Muenster
3-0
17 Mayıs
Darmstadt-Paderborn
0-2
17 Mayıs
FC Utrecht-Fortuna Sittard
2-0
17 Mayıs
PEC Zwolle-Feyenoord
0-2
17 Mayıs
Dynamo Dresden-Holstein Kiel
2-1
17 Mayıs
S. Rotterdam-Excelsior
2-3
17 Mayıs
PSV Eindhoven-FC Twente
5-1
17 Mayıs
NEC Nijmegen-Go Ahead Eagles
2-1
17 Mayıs
Heracles-FC Groningen
1-2
17 Mayıs
SC Heerenveen-Ajax
0-0
17 Mayıs
Schalke 04-E.Braunschweig
1-0
17 Mayıs
Club Brugge-Union St.Gilloise
3-062'
17 Mayıs
Anderlecht-KV Mechelen
2-2
17 Mayıs
Dynamo Makhachkala-S. Moskova
0-0
17 Mayıs
FC Krasnodar-FC Orenburg
3-0
17 Mayıs
PFC Sochi-FK Akhmat
1-1
17 Mayıs
Kazan-Nizhny Novgorod
2-2
17 Mayıs
Samara-Akron Togliatti
4-1
17 Mayıs
FC Krasnodar-Torpedo Moscow
0-0IPT
17 Mayıs
FC Rostov-Zenit St. Petersburg
0-1
17 Mayıs
CSKA Moskova-Lokomotiv Moscow
3-1
17 Mayıs
Alkmaar-NAC Breda
3-3
17 Mayıs
Baltika-Dinamo Moscow
1-2
17 Mayıs
Young Boys-Sion
3-3
17 Mayıs
St. Gallen-Thun
1-1
17 Mayıs
Lugano-Basel
4-0
17 Mayıs
Austria Wien-LASK
0-3
17 Mayıs
RB Salzburg-Hartberg
1-3
17 Mayıs
Sturm Graz-Rapid Wien
2-0
17 Mayıs
FC Volendam-Telstar
1-2
17 Mayıs
Paris FC-PSG
22:00
17 Mayıs
Strasbourg-AS Monaco
22:00
17 Mayıs
Atletico Madrid-Girona
1-0DA
17 Mayıs
Osasuna-Espanyol
0-1DA
17 Mayıs
Real Oviedo-Alaves
0-1DA
17 Mayıs
Real Sociedad-Valencia
1-2DA
17 Mayıs
Rayo Vallecano-Villarreal
1-0DA
17 Mayıs
Levante-Mallorca
1-0DA
17 Mayıs
Elche-Getafe
1-0DA
17 Mayıs
Athletic Bilbao-Celta Vigo
0-1DA
17 Mayıs
Barcelona-Real Betis
22:15
17 Mayıs
Newcastle-West Ham United
3-066'
17 Mayıs
Wolves-Fulham
1-1
17 Mayıs
Leeds United-Brighton
1-0
17 Mayıs
Everton-Sunderland
1-3
17 Mayıs
Brentford-C.Palace
2-2
17 Mayıs
M. United-N. Forest
3-2
17 Mayıs
Trabzonspor-Gençlerbirliği
0-1DA
17 Mayıs
Sevilla-Real Madrid
0-1DA
17 Mayıs
Como-Parma
1-0
17 Mayıs
Antalyaspor-Kocaelispor
0-0DA
17 Mayıs
Brest-Angers
22:00
17 Mayıs
Nice-Metz
22:00
17 Mayıs
Nantes-Toulouse
22:00
17 Mayıs
Marsilya-Rennes
22:00
17 Mayıs
Lyon-Lens
22:00
17 Mayıs
Lorient-Le Havre
22:00
17 Mayıs
Lille-Auxerre
22:00
17 Mayıs
Udinese-Cremonese
21:45
17 Mayıs
Genoa-AC Milan
1-2
17 Mayıs
Sassuolo-Lecce
21:45
17 Mayıs
Cagliari-Torino
21:45
17 Mayıs
Atalanta-Bologna
0-1
17 Mayıs
Inter-Verona
1-1
17 Mayıs
Roma-Lazio
2-0
17 Mayıs
Pisa-SSC Napoli
0-3
17 Mayıs
Juventus-Fiorentina
0-2
17 Mayıs
Catanzaro-Palermo
21:00

Erling Moe: "Böyle bir durumda kazanmak güzel"

Kayserispor Teknik Direktörü Erling Moe, Konyaspor galibiyetini değerlendirdi.

17 Mayıs 2026 20:26
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında konuk oldukları TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yenen Zecorner Kayserispor'un teknik direktörü Erling Moe, Kayserispor'un sorunları iyi analiz edip kısa sürede tekrardan Süper Lig'e çıkması için plan yapılması gerektiğini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Moe, düşmelerine rağmen sezonu kazanarak kapatmanın güzel olduğunu belirtti.

Bu maç öncesi zor bir hafta geçirdiklerini anlatan Moe, "Zorlu bir maçtı. Geçen hafta düşmemizin garanti olmasından sonra daha da zorlaştı. Kulüpteki herkes için zor bir haftaydı. Bizim en için önemli olan bugün için iyi bir şekilde bitirebilmekti. İki tarafında bir birine yakın bir performans sergilediği bir maçtı. Biz biraz daha fazla şans ürettik. Onlar tabii biraz daha kupa finaline odaklı olduğu için daha farklı bir takımla çıktılar. Böyle bir durumda olmamıza rağmen kazanmak güzel." ifadelerini kullandı.

Sezon ortasında bir takıma gelmenin zor yanları olduğunu vurgulayan Moe, şunları kaydetti:

"Ben kendine inanan bir insanım. Sezon başında beraber başlasaydık Kayserispor'un çok daha iyi bir futbol oynayabileceği ile alakalı olumlu düşünüyorum. Biz buraya geldikten sonra oynamaya çalıştığımız futbolu sezon başında zaman varken çalışıp organize etmeye çalışsaydık daha iyi bir futbol ortaya koyabileceğimizi düşünüyorum. Sezon ortasında bazı şeyleri yoluna koymak çok zor. Kulüp için özellikle şunu söyleyebilirim, kendine çok daha yakından bakması lazım, özellikle sorunlarıyla alakalı. Bu sorunlara nasıl bir şekilde çözüm bulmamız gerekiyor. Bu sadece oyuncu almakla, hoca getirmekle alakalı değil. Bunlardan biraz daha derin sorunlar var. 3 aydır kulüpteyim birçok şeyin değişmesini gerektiğini söylüyorum. Gereken potansiyele sahip bir kulüp. Daha yakından bir özeleştiri yapıldığında, kısa sürede Süper Lig'e nasıl dönebiliriz. Bununla alakalı çalışma yapılması gerektiğini düşünüyorum."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 10 3 74 36 73
3 Trabzonspor 34 20 10 4 61 36 70
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 11 14 26 37 38
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Eyüpspor 34 9 8 17 32 45 35
14 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
15 Gençlerbirliği 34 8 8 18 33 47 32
16 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
17 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
18 Antalyaspor 34 7 9 18 32 55 30
