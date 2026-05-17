17 Mayıs
Fenerbahçe-Eyüpspor
0-2DA
Kasımpaşa-Galatasaray
1-0DA
Kayserispor-Konyaspor
2-1
Arminia Bielefeld-Hertha Berlin
6-1
Magdeburg-Kaiserslautern
0-1
Karlsruher SC-Bochum
1-2
Hannover 96-Nürnberg
3-3
Greuther Fürth-Fortuna Düsseldorf
3-0
Elversberg-Preussen Muenster
3-0
Darmstadt-Paderborn
0-2
FC Utrecht-Fortuna Sittard
2-0
PEC Zwolle-Feyenoord
0-2
Dynamo Dresden-Holstein Kiel
2-1
S. Rotterdam-Excelsior
2-3
PSV Eindhoven-FC Twente
5-1
NEC Nijmegen-Go Ahead Eagles
2-1
Heracles-FC Groningen
1-2
SC Heerenveen-Ajax
0-0
Schalke 04-E.Braunschweig
1-0
Club Brugge-Union St.Gilloise
3-066'
Anderlecht-KV Mechelen
2-2
Dynamo Makhachkala-S. Moskova
0-0
FC Krasnodar-FC Orenburg
3-0
PFC Sochi-FK Akhmat
1-1
Kazan-Nizhny Novgorod
2-2
Samara-Akron Togliatti
4-1
FC Krasnodar-Torpedo Moscow
0-0IPT
FC Rostov-Zenit St. Petersburg
0-1
CSKA Moskova-Lokomotiv Moscow
3-1
Alkmaar-NAC Breda
3-3
Baltika-Dinamo Moscow
1-2
Young Boys-Sion
3-3
St. Gallen-Thun
1-1
Lugano-Basel
4-0
Austria Wien-LASK
0-3
RB Salzburg-Hartberg
1-3
Sturm Graz-Rapid Wien
2-0
FC Volendam-Telstar
1-2
Paris FC-PSG
22:00
Strasbourg-AS Monaco
22:00
Atletico Madrid-Girona
1-0DA
Osasuna-Espanyol
0-1DA
Real Oviedo-Alaves
0-1DA
Real Sociedad-Valencia
1-2DA
Rayo Vallecano-Villarreal
1-0DA
Levante-Mallorca
1-0DA
Elche-Getafe
1-0DA
Athletic Bilbao-Celta Vigo
0-1DA
Barcelona-Real Betis
22:15
Newcastle-West Ham United
3-069'
Wolves-Fulham
1-1
Leeds United-Brighton
1-0
Everton-Sunderland
1-3
Brentford-C.Palace
2-2
M. United-N. Forest
3-2
Trabzonspor-Gençlerbirliği
0-1DA
Sevilla-Real Madrid
0-1DA
Como-Parma
1-0
Antalyaspor-Kocaelispor
0-0DA
Brest-Angers
22:00
Nice-Metz
22:00
Nantes-Toulouse
22:00
Marsilya-Rennes
22:00
Lyon-Lens
22:00
Lorient-Le Havre
22:00
Lille-Auxerre
22:00
Udinese-Cremonese
21:45
Genoa-AC Milan
1-2
Sassuolo-Lecce
21:45
Cagliari-Torino
21:45
Atalanta-Bologna
0-1
Inter-Verona
1-1
Roma-Lazio
2-0
Pisa-SSC Napoli
0-3
Juventus-Fiorentina
0-2
Catanzaro-Palermo
21:00

Ziraat Bankkart, CEV Şampiyonlar Ligi'nde 3. oldu!

Ziraat Bankkart Voleybol Takımı, 2026 CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'ni 3. tamamladı.

calendar 17 Mayıs 2026 20:42
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Ziraat Bankkart Voleybol Takımı, 2026 CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi 3'üncülük maçında karşılaştığı Polonya ekibi PGE Projekt Varşova'yı 3-2 yendi.

İlk 30 oyunda (15-15) eşitlik bozulmadı. Manşette aksayan Ziraat Bankkart'a karşı Tillie'nin biri "ace" olmak üzere kaydettiği sayılarla 19-16 öne geçen Projekt Varşova, ilk seti 25-20 kazandı.

Başkent ekibi, bloklarla başladığı ikinci sette 3-0 üstünlük yakaladı ama rakibinin peş peşe 4 sayı almasına engel olamadı. Nimir Abdelaziz'in bloklarda etkili olduğu Ziraat Bankkart, 12-12 eşitlik sonrası Clevenot'un da hücumda devreye girmesiyle 15-12 öne geçti. Avantajını setin sonuna kadar sürdüren Ziraat Bankkart, 25-23'lük skorla maçta durumu 1-1'e getirdi.

Üçüncü setin başında Firlej'in servis attığı bölümde 4-1 üstünlük kuran Projekt Varşova, Gomulka, Tillie ve Kochanowski'nin sayılarıyla farkı önce 7 sayıya (9-2), sonrasında 8 sayıya (12-4) çıkardı. Hataları sınırlayamayan Ziraat Bankkart, manşet performansını artırmak için libero değişikliğine gitti ancak güçlü oyununu sürdüren Polonya ekibi, seti 25-13 alarak maçta 2-1 öne geçti.

Dördüncü sete pasör ve orta oyuncu değişikliğiyle başlayan Ziraat Bankkart, ilk bölümün 6-6 geçilmesi sonrası Nimir'in smaçlarıyla 10-7'lik üstünlük kurdu. Nimir'in hücumda tek başına sürüklediği başkent ekibi, skorun 21-21'e gelmesini engelleyemese de seti 25-23 hanesine yazdırdı ve maçı final setine taşıdı.

Son sete iyi başlayan Ziraat Bankkart, önce 5-3, devamında da 7-4 öne geçti. Hücumda organize olmakta zorlanan rakibi karşısında Fornal'ın "ace"iyle farkı 4 sayıya (8-12) çıkaran başkent ekibi, setten 15-11, maçtan da 3-2 galip ayrıldı.

Ziraat Bankkart'ın Hollandalı pasör çaprazı Nimir Abdelaziz, 36 sayıyla galibiyette başrol oynadı.

Avrupa voleybolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda 2024'ten (yarı finalist) sonra bir kez daha son 4'e kalan Ziraat Bankkart, 3'üncü oldu.

Ziraat Bankkart, 1980'de 3'üncü olan Eczacıbaşı ve 2014'te 2'nciliği elde eden Halkbank'tan sonra Türkiye'ye, organizasyondaki 3'üncü madalyasını kazandırdı.

Şampiyonlar Ligi'nde ilk defa son 4 takım arasına giren PGE Projekt Varşova, organizasyonu 4'üncü sırada bitirdi.

Salon: Inalpi Arena

Hakemler: Ksenija Jurkovic (Hırvatistan), Tudor Pop (Romanya)

PGE Projekt Varşova: Tillie, Kochanowski, Firlej, Firszt, Semeniuk, Gomulka (Wojtaszek, Weber, Kozlowski)

Ziraat Bankkart: Murat Yenipazar, Fornal, Bedirhan Bülbül, Nimir Abdelaziz, Clevenot, Vahit Emre Savaş (Berkay Bayraktar, Ahmet Karataş, Kooy, Burakhan Tosun, Hilmi Şahin)

Setler: 25-20, 23-25, 25-13, 23-25, 11-15

Süre: 132 dakika

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 10 3 74 36 73
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 37 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 11 14 26 37 38
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Eyüpspor 34 9 8 17 32 45 35
14 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
15 Gençlerbirliği 34 9 7 18 34 47 34
16 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
17 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
18 Antalyaspor 34 7 9 18 32 55 30
