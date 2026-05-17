Roma Açık'ta şampiyon Sinner oldu

17 Mayıs
Fenerbahçe-Eyüpspor
3-3
17 Mayıs
Kasımpaşa-Galatasaray
1-0
17 Mayıs
Kayserispor-Konyaspor
2-1
17 Mayıs
Arminia Bielefeld-Hertha Berlin
6-1
17 Mayıs
Magdeburg-Kaiserslautern
0-1
17 Mayıs
Karlsruher SC-Bochum
1-2
17 Mayıs
Hannover 96-Nürnberg
3-3
17 Mayıs
Greuther Fürth-Fortuna Düsseldorf
3-0
17 Mayıs
Elversberg-Preussen Muenster
3-0
17 Mayıs
Darmstadt-Paderborn
0-2
17 Mayıs
FC Utrecht-Fortuna Sittard
2-0
17 Mayıs
PEC Zwolle-Feyenoord
0-2
17 Mayıs
Dynamo Dresden-Holstein Kiel
2-1
17 Mayıs
S. Rotterdam-Excelsior
2-3
17 Mayıs
PSV Eindhoven-FC Twente
5-1
17 Mayıs
NEC Nijmegen-Go Ahead Eagles
2-1
17 Mayıs
Heracles-FC Groningen
1-2
17 Mayıs
SC Heerenveen-Ajax
0-0
17 Mayıs
Schalke 04-E.Braunschweig
1-0
17 Mayıs
Club Brugge-Union St.Gilloise
5-0
17 Mayıs
Anderlecht-KV Mechelen
2-2
17 Mayıs
Dynamo Makhachkala-S. Moskova
0-0
17 Mayıs
FC Krasnodar-FC Orenburg
3-0
17 Mayıs
PFC Sochi-FK Akhmat
1-1
17 Mayıs
Kazan-Nizhny Novgorod
2-2
17 Mayıs
Samara-Akron Togliatti
4-1
17 Mayıs
FC Krasnodar-Torpedo Moscow
0-0IPT
17 Mayıs
FC Rostov-Zenit St. Petersburg
0-1
17 Mayıs
CSKA Moskova-Lokomotiv Moscow
3-1
17 Mayıs
Alkmaar-NAC Breda
3-3
17 Mayıs
Baltika-Dinamo Moscow
1-2
17 Mayıs
Young Boys-Sion
3-3
17 Mayıs
St. Gallen-Thun
1-1
17 Mayıs
Lugano-Basel
4-0
17 Mayıs
Austria Wien-LASK
0-3
17 Mayıs
RB Salzburg-Hartberg
1-3
17 Mayıs
Sturm Graz-Rapid Wien
2-0
17 Mayıs
FC Volendam-Telstar
1-2
17 Mayıs
Paris FC-PSG
0-045'
17 Mayıs
Strasbourg-AS Monaco
1-244'
17 Mayıs
Atletico Madrid-Girona
1-0
17 Mayıs
Osasuna-Espanyol
1-2
17 Mayıs
Real Oviedo-Alaves
0-1
17 Mayıs
Real Sociedad-Valencia
3-4
17 Mayıs
Rayo Vallecano-Villarreal
2-0
17 Mayıs
Levante-Mallorca
2-0
17 Mayıs
Elche-Getafe
1-0
17 Mayıs
Athletic Bilbao-Celta Vigo
1-1
17 Mayıs
Barcelona-Real Betis
0-026'
17 Mayıs
Newcastle-West Ham United
3-1
17 Mayıs
Wolves-Fulham
1-1
17 Mayıs
Leeds United-Brighton
1-0
17 Mayıs
Everton-Sunderland
1-3
17 Mayıs
Brentford-C.Palace
2-2
17 Mayıs
M. United-N. Forest
3-2
17 Mayıs
Trabzonspor-Gençlerbirliği
0-3
17 Mayıs
Sevilla-Real Madrid
0-1
17 Mayıs
Como-Parma
1-0
17 Mayıs
Antalyaspor-Kocaelispor
1-0
17 Mayıs
Brest-Angers
0-045'
17 Mayıs
Nice-Metz
0-045'
17 Mayıs
Nantes-Toulouse
0-0DUR
17 Mayıs
Marsilya-Rennes
2-045'
17 Mayıs
Lyon-Lens
0-345'
17 Mayıs
Lorient-Le Havre
0-145'
17 Mayıs
Lille-Auxerre
0-145'
17 Mayıs
Udinese-Cremonese
0-1DA
17 Mayıs
Genoa-AC Milan
1-2
17 Mayıs
Sassuolo-Lecce
1-2DA
17 Mayıs
Cagliari-Torino
2-1DA
17 Mayıs
Atalanta-Bologna
0-1
17 Mayıs
Inter-Verona
1-1
17 Mayıs
Roma-Lazio
2-0
17 Mayıs
Pisa-SSC Napoli
0-3
17 Mayıs
Juventus-Fiorentina
0-2
17 Mayıs
Catanzaro-Palermo
3-081'

Roma Açık'ta şampiyon Sinner oldu

Jannik Sinner, Roma Açık finalinde Casper Ruud'u 2-0 yenerek kariyerinde ilk kez Roma Açık şampiyonu oldu ve turnuvayı 50 yıl sonra kazanan ilk İtalyan erkek tenisçi unvanını elde etti.

calendar 17 Mayıs 2026 20:54 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2026 20:55
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Roma Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde dünya 1 numarası İtalyan Jannik Sinner, 23 numaralı seribaşı Norveçli Casper Ruud'u setlerde 2-0 yenerek Roma'da ilk kez şampiyon oldu.

Başkent Roma'da Foro Italico Kompleksi'ndeki toprak kortlarda düzenlenen Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) 1000 düzeyindeki turnuvada tek erkekler finali oynandı.

Merkez Kort'ta 1 saat 45 dakika süren final müsabakasında Roma Açık'ta geçen yıl final oynayıp kaybeden Sinner ile bu turnuvada ilk kez finale yükselen Ruud kozlarını paylaştı.

İlk sete tutuk başlayan ve oyunlarda 2-0 geri düşen Sinner, 3. oyunda Ruud'un servisini kırarak oyuna döndü. Sinner, 9. oyunda rakibinin servisini bir kez daha kırarak sette üstünlüğü yakaladı ve ilk seti 6-4 aldı.

İkinci sete de rakibini servisini kırarak başlayan Sinner, burada yakaladığı üstünlüğü set boyunca sürdürdü.

Sinner, ikinci seti de 6-4 aldı ve setlerde durumu 2-0'a getirerek Roma Açık'ta şampiyon oldu. Sinner ayrıca bu galibiyetle ATP 1000 düzeyindeki turnuvalarda galibiyet serisini de 34 maça çıkardı.

Bu sonuçla Sinner, Roma Açık'ta kendi seyircisi önünde ilk kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Sinner ayrıca Roma Açık tek erkekler kategorisinde 1976 şampiyon olan Adriano Panatta'dan sonra mutlu sona ulaşan ilk İtalyan raket olmayı başardı.

Jannik Sinner'e şampiyonluk kupasını, karşılaşmayı da tribünden izleyen İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve Roma Açık'taki son İtalyan şampiyon Panatta verdi.

Karşılaşmanın ardından konuşan Sinner, rakibi Ruud'u oyunundan ötürü tebrik etti.

Sinner, Cumhurbaşkanı Mattarella ve Panatta'dan bu kupayı almanın kendisi için bir onur olduğunu, 50 yıl sonra kupayı eve getirmekten mutlu olduğunu söyledi.

İtalyan seyirciler de Sinner'e sevgi gösterisinde bulundu.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.