Trabzonspor - Gençlerbirliği: İlk 11'ler

17 Mayıs
Fenerbahçe-Eyüpspor
0-2DA
17 Mayıs
Kasımpaşa-Galatasaray
1-0DA
17 Mayıs
Kayserispor-Konyaspor
2-1
17 Mayıs
Arminia Bielefeld-Hertha Berlin
6-1
17 Mayıs
Magdeburg-Kaiserslautern
0-1
17 Mayıs
Karlsruher SC-Bochum
1-2
17 Mayıs
Hannover 96-Nürnberg
3-3
17 Mayıs
Greuther Fürth-Fortuna Düsseldorf
3-0
17 Mayıs
Elversberg-Preussen Muenster
3-0
17 Mayıs
Darmstadt-Paderborn
0-2
17 Mayıs
FC Utrecht-Fortuna Sittard
2-0
17 Mayıs
PEC Zwolle-Feyenoord
0-2
17 Mayıs
Dynamo Dresden-Holstein Kiel
2-1
17 Mayıs
S. Rotterdam-Excelsior
2-3
17 Mayıs
PSV Eindhoven-FC Twente
5-1
17 Mayıs
NEC Nijmegen-Go Ahead Eagles
2-1
17 Mayıs
Heracles-FC Groningen
1-2
17 Mayıs
SC Heerenveen-Ajax
0-0
17 Mayıs
Schalke 04-E.Braunschweig
1-0
17 Mayıs
Club Brugge-Union St.Gilloise
3-067'
17 Mayıs
Anderlecht-KV Mechelen
2-2
17 Mayıs
Dynamo Makhachkala-S. Moskova
0-0
17 Mayıs
FC Krasnodar-FC Orenburg
3-0
17 Mayıs
PFC Sochi-FK Akhmat
1-1
17 Mayıs
Kazan-Nizhny Novgorod
2-2
17 Mayıs
Samara-Akron Togliatti
4-1
17 Mayıs
FC Krasnodar-Torpedo Moscow
0-0IPT
17 Mayıs
FC Rostov-Zenit St. Petersburg
0-1
17 Mayıs
CSKA Moskova-Lokomotiv Moscow
3-1
17 Mayıs
Alkmaar-NAC Breda
3-3
17 Mayıs
Baltika-Dinamo Moscow
1-2
17 Mayıs
Young Boys-Sion
3-3
17 Mayıs
St. Gallen-Thun
1-1
17 Mayıs
Lugano-Basel
4-0
17 Mayıs
Austria Wien-LASK
0-3
17 Mayıs
RB Salzburg-Hartberg
1-3
17 Mayıs
Sturm Graz-Rapid Wien
2-0
17 Mayıs
FC Volendam-Telstar
1-2
17 Mayıs
Paris FC-PSG
22:00
17 Mayıs
Strasbourg-AS Monaco
22:00
17 Mayıs
Atletico Madrid-Girona
1-0DA
17 Mayıs
Osasuna-Espanyol
0-1DA
17 Mayıs
Real Oviedo-Alaves
0-1DA
17 Mayıs
Real Sociedad-Valencia
1-2DA
17 Mayıs
Rayo Vallecano-Villarreal
1-0DA
17 Mayıs
Levante-Mallorca
1-0DA
17 Mayıs
Elche-Getafe
1-0DA
17 Mayıs
Athletic Bilbao-Celta Vigo
0-1DA
17 Mayıs
Barcelona-Real Betis
22:15
17 Mayıs
Newcastle-West Ham United
3-170'
17 Mayıs
Wolves-Fulham
1-1
17 Mayıs
Leeds United-Brighton
1-0
17 Mayıs
Everton-Sunderland
1-3
17 Mayıs
Brentford-C.Palace
2-2
17 Mayıs
M. United-N. Forest
3-2
17 Mayıs
Trabzonspor-Gençlerbirliği
0-1DA
17 Mayıs
Sevilla-Real Madrid
0-1DA
17 Mayıs
Como-Parma
1-0
17 Mayıs
Antalyaspor-Kocaelispor
0-0DA
17 Mayıs
Brest-Angers
22:00
17 Mayıs
Nice-Metz
22:00
17 Mayıs
Nantes-Toulouse
22:00
17 Mayıs
Marsilya-Rennes
22:00
17 Mayıs
Lyon-Lens
22:00
17 Mayıs
Lorient-Le Havre
22:00
17 Mayıs
Lille-Auxerre
22:00
17 Mayıs
Udinese-Cremonese
21:45
17 Mayıs
Genoa-AC Milan
1-2
17 Mayıs
Sassuolo-Lecce
21:45
17 Mayıs
Cagliari-Torino
21:45
17 Mayıs
Atalanta-Bologna
0-1
17 Mayıs
Inter-Verona
1-1
17 Mayıs
Roma-Lazio
2-0
17 Mayıs
Pisa-SSC Napoli
0-3
17 Mayıs
Juventus-Fiorentina
0-2
17 Mayıs
Catanzaro-Palermo
21:00

Trabzonspor - Gençlerbirliği: İlk 11'ler

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında sahasında Natura Dünyası Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

calendar 17 Mayıs 2026 19:07
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Trabzonspor - Gençlerbirliği: İlk 11'ler
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Trabzonspor ile Natura Dünyası Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

Papara Park'ta saat 20.00 de başlayacak karşılaşmayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Mücadelenin VAR koltuğunda Abdullah Buğra Taşkınsoy oturacak. Müsabaka beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

11'LER

Trabzonspor: Onuralp, Salih, Ozan, Boran, Pina, Oulai, Bouchouari, Nwakaeme, Augusto, Umut, Onuachu.

Gençlerbirliği: Velho, Hanousek, Zuzek, Goutas, Pedro, Dele-Bashiru, Tongya, Oğulcan, Metehan, Cihan, Traore.

MAÇ ÖNCESİ FORM DURUMLARI

Karadeniz ekibi, 33 maçta 20 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda 69 puan toplayarak sezonu 3. sırada bitirmeyi garantiledi. Ziraat Türkiye Kupası'nda 13 Mayıs Çarşamba günü deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek finale yükselen bordo-mavililer, 5 gün içinde ligden düşmeme mücadelesi veren rakibiyle ikinci kez karşı karşıya gelecek.

Ligde kalma mücadelesi veren başkent ekibi, 31 puanla küme düşme hattının bir basamak üzerinde bulunuyor. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ve Zecorner Kayserispor'un daha önce küme düşmesi kesinleşirken, lige veda edecek son takım Hesap.com Antalyaspor, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve ikas Eyüpspor'dan biri olacak. Gençlerbirliği kazanması halinde diğer sonuçlara bakılmadan Süper Lig'de kalacak. Başkent ekibinin galip gelememesi durumunda ise küme düşecek takım, diğer maçların sonucuna göre netlik kazanacak.

TRABZONSPOR'DA 4 EKSİK

Bordo-mavili takımda maç öncesinde Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç ve Okay Yokuşlu'nun sakatlıkları bulunuyor.

DÜŞERSE 5. KEZ DÜŞECEK

Gençlerbirliği, kendisi için kötü senaryonun gerçekleşmesi halinde Süper Lig'den 5. kez düşecek.

Başkent ekibi, daha önce 1969-70, 1987-88, 2017-18 ve 2020-21 sezonlarında Süper Lig'e veda etmişti.

Kırmızı-siyahlılar, 2024-25 sezonunda Trendyol 1. Lig'de ikinci olarak Süper Lig'e yükselmişti.

SÜPER LİG'DE 74. RANDEVU

Ligde iki takım arasındaki 73 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 41-13 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar, 19 karşılaşmada sahadan beraberlikle ayrıldı.

Bordo-mavililer, söz konusu maçlarda 140 gol attı, kalesinde 71 gol yedi.

TRABZON'DAKİ MAÇLAR

Trabzonspor, Gençlerbirliği ile sahasında oynadığı 36 karşılaşmanın 25'inde galibiyet elde etti.

Bordo-mavililer, 7 karşılaşmada sahadan beraberlikle, 4'ünden ise yenilgiyle ayrıldı.

TRABZONSPOR, 14 YIL ÖNCE YENİLDİ

Trabzonspor, Gençlerbirliği karşısında sahasındaki son yenilgisini 14 sezon önce aldı.

En son 2011-12 sezonunda sahasında Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan Trabzonspor, daha sonra oynadığı 8 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

Ligden 2020-21 sezonunda düşen başkent ekibiyle Trabzonspor, 4 sezon aradan sonra evinde karşı karşıya geliyor.

EN FARKLI GALİBİYETLER TRABZONSPOR'DAN

İki takım arasında oynanan karşılaşmalarda en farklı galibiyetleri Trabzonspor aldı.

Bordo-mavililer, 1993-94 sezonunda sahasında 6-0, 1989-90 sezonunda 6-1 galip gelirken deplasmanda en farklı galibiyetleri ise 1989-90 ve 2012-2013 sezonunda 4-0'lık sonuçlarla elde etti.

Trabzonspor, ligin ilk yarısında Gençlerbirliği'ne deplasmanda 4-3 mağlup olmuştu.

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 10 3 74 36 73
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 37 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 11 14 26 37 38
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Eyüpspor 34 9 8 17 32 45 35
14 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
15 Gençlerbirliği 34 9 7 18 34 47 34
16 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
17 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
18 Antalyaspor 34 7 9 18 32 55 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.