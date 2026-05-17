Fenerbahçe - Eyüpspor: 11'ler

17 Mayıs
Fenerbahçe-Eyüpspor
0-2DA
17 Mayıs
Kasımpaşa-Galatasaray
1-0DA
17 Mayıs
Kayserispor-Konyaspor
2-1
17 Mayıs
Arminia Bielefeld-Hertha Berlin
6-1
17 Mayıs
Magdeburg-Kaiserslautern
0-1
17 Mayıs
Karlsruher SC-Bochum
1-2
17 Mayıs
Hannover 96-Nürnberg
3-3
17 Mayıs
Greuther Fürth-Fortuna Düsseldorf
3-0
17 Mayıs
Elversberg-Preussen Muenster
3-0
17 Mayıs
Darmstadt-Paderborn
0-2
17 Mayıs
FC Utrecht-Fortuna Sittard
2-0
17 Mayıs
PEC Zwolle-Feyenoord
0-2
17 Mayıs
Dynamo Dresden-Holstein Kiel
2-1
17 Mayıs
S. Rotterdam-Excelsior
2-3
17 Mayıs
PSV Eindhoven-FC Twente
5-1
17 Mayıs
NEC Nijmegen-Go Ahead Eagles
2-1
17 Mayıs
Heracles-FC Groningen
1-2
17 Mayıs
SC Heerenveen-Ajax
0-0
17 Mayıs
Schalke 04-E.Braunschweig
1-0
17 Mayıs
Club Brugge-Union St.Gilloise
3-066'
17 Mayıs
Anderlecht-KV Mechelen
2-2
17 Mayıs
Dynamo Makhachkala-S. Moskova
0-0
17 Mayıs
FC Krasnodar-FC Orenburg
3-0
17 Mayıs
PFC Sochi-FK Akhmat
1-1
17 Mayıs
Kazan-Nizhny Novgorod
2-2
17 Mayıs
Samara-Akron Togliatti
4-1
17 Mayıs
FC Krasnodar-Torpedo Moscow
0-0IPT
17 Mayıs
FC Rostov-Zenit St. Petersburg
0-1
17 Mayıs
CSKA Moskova-Lokomotiv Moscow
3-1
17 Mayıs
Alkmaar-NAC Breda
3-3
17 Mayıs
Baltika-Dinamo Moscow
1-2
17 Mayıs
Young Boys-Sion
3-3
17 Mayıs
St. Gallen-Thun
1-1
17 Mayıs
Lugano-Basel
4-0
17 Mayıs
Austria Wien-LASK
0-3
17 Mayıs
RB Salzburg-Hartberg
1-3
17 Mayıs
Sturm Graz-Rapid Wien
2-0
17 Mayıs
FC Volendam-Telstar
1-2
17 Mayıs
Paris FC-PSG
22:00
17 Mayıs
Strasbourg-AS Monaco
22:00
17 Mayıs
Atletico Madrid-Girona
1-0DA
17 Mayıs
Osasuna-Espanyol
0-1DA
17 Mayıs
Real Oviedo-Alaves
0-1DA
17 Mayıs
Real Sociedad-Valencia
1-2DA
17 Mayıs
Rayo Vallecano-Villarreal
1-0DA
17 Mayıs
Levante-Mallorca
1-0DA
17 Mayıs
Elche-Getafe
1-0DA
17 Mayıs
Athletic Bilbao-Celta Vigo
0-1DA
17 Mayıs
Barcelona-Real Betis
22:15
17 Mayıs
Newcastle-West Ham United
3-069'
17 Mayıs
Wolves-Fulham
1-1
17 Mayıs
Leeds United-Brighton
1-0
17 Mayıs
Everton-Sunderland
1-3
17 Mayıs
Brentford-C.Palace
2-2
17 Mayıs
M. United-N. Forest
3-2
17 Mayıs
Trabzonspor-Gençlerbirliği
0-1DA
17 Mayıs
Sevilla-Real Madrid
0-1DA
17 Mayıs
Como-Parma
1-0
17 Mayıs
Antalyaspor-Kocaelispor
0-0DA
17 Mayıs
Brest-Angers
22:00
17 Mayıs
Nice-Metz
22:00
17 Mayıs
Nantes-Toulouse
22:00
17 Mayıs
Marsilya-Rennes
22:00
17 Mayıs
Lyon-Lens
22:00
17 Mayıs
Lorient-Le Havre
22:00
17 Mayıs
Lille-Auxerre
22:00
17 Mayıs
Udinese-Cremonese
21:45
17 Mayıs
Genoa-AC Milan
1-2
17 Mayıs
Sassuolo-Lecce
21:45
17 Mayıs
Cagliari-Torino
21:45
17 Mayıs
Atalanta-Bologna
0-1
17 Mayıs
Inter-Verona
1-1
17 Mayıs
Roma-Lazio
2-0
17 Mayıs
Pisa-SSC Napoli
0-3
17 Mayıs
Juventus-Fiorentina
0-2
17 Mayıs
Catanzaro-Palermo
21:00

Fenerbahçe - Eyüpspor: 11'ler

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında ikas Eyüpspor ile sahasında karşı karşıya gelecek.

calendar 17 Mayıs 2026 19:05
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Fenerbahçe ile ikas Eyüpspor karşı karşıya gelecek.

Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Mücadelenin VAR koltuğunda Bülent Birincioğlu oturacak. Müsabaka beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

11'LER

Fenerbahçe: Mert Günok, Mert Müldür, Çağlar, Yiğit Efe, Brown, Fred, İsmail, Kante, Musaba, Oğuz, Kerem.

Eyüpspor: Jankat, Calegari, Bedirhan, Claro, Umut Meraş, Legowski, Baran Ali, Denis Radu, Metehan, Umut Bozok.



MAÇ ÖNCESİ FORM DURUMLARI

Ligde oynadığı 33 maçta 21 galibiyet, 10 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 73 puan toplayan sarı-lacivertli takım, sezonu 2. sırada tamamlamayı garantiledi.

Ligdeki son 2 maça Zeki Murat Göle yönetiminde çıkan Fenerbahçe, yine Göle yönetiminde sahada olacak.

Ligde 33 müsabakada sekizer galibiyet ve beraberlik ile 17 yenilgi yaşayan eflatun-sarılı ekip, 32 puanla 13. sırada yer aldı. Eyüpspor, yarınki karşılaşmadan 1 puan alması durumunda ligde kalacak.

FENERBAHÇE'DE ALTI EKSİK

Fenerbahçe'de Eyüpspor maçı öncesinde 6 eksik bulunuyor.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 3 maçla cezalandırılan kaleci Ederson takımını yalnız bırakacak. Bu oyuncunun yanı sıra sakatlığı bulunan Talisca ve ameliyat edilecek Nene de maçta oynayamayacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Sidiki Cherif'te antrenmanda aldığı darbe sonrasında sağ ayak bileği travması tespit edildiği belirtildi. Matteo Guendouzi'nin Konyaspor maçında baldır bölgesinde ağrı hissettiği ve tedavisine başlandığı, ayrıca Marco Asensio'nun ise dizindeki ağrıların arttığı kaydedildi.

SÜPER LİG'DE 4. RANDEVU

Fenerbahçe, lig tarihinde Eyüpspor'la 3 kez karşı karşıya geldi.

Geçen sezon ligin ilk yarısında rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, sahasındaki mücadeleyi ise 2-1 kazanmıştı.

İki ekip arasında bu sezonun ilk yarısında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleden Fenerbahçe 3-0 galip ayrılmıştı.

Fenerbahçe, geride kalan 3 maçta rakip filelere 6 gol atmayı başarırken kalesinde ise 2 gol gördü.

EYÜPSPOR SON 4 MAÇINDA YENİLMEDİ

Eyüpspor, yaptığı son 4 maçta mağlup olmayarak ligde kalma yolunda büyük bir adım attı.

Ligde son yenilgisini 29. haftada sahasında Samsunspor'a 2-1 kaybederek yaşayan eflatun-sarılı takım, sonrasındaki 4 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Teknik direktörü Atila Gerin'in öğrencileri, 29. haftada 22 puanla 17. sırada yer alırken, son 4 maçta topladığı 10 puanla 13. sıraya kadar yükseldi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 10 3 74 36 73
3 Trabzonspor 34 20 10 4 61 36 70
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 11 14 26 37 38
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Eyüpspor 34 9 8 17 32 45 35
14 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
15 Gençlerbirliği 34 8 8 18 33 47 32
16 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
17 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
18 Antalyaspor 34 7 9 18 32 55 30
