Ordu'da 2. Lig coşkusu

Nesine 3. Lig'de play-off final müsabakasında Ayvalıkgücü Belediyespor'u 2-1 yenerek Nesine 2. Lig'e yükselen 52 Orduspor FK'nın taraftarları, takımlarının başarısını coşkuyla kutladı.
Ordu Büyükşehir Belediyesince, Altınordu ilçesi Tayfun Gürsoy Parkı'ndaki etkinlik alanında kurulan dev ekrandan maçı izleyen taraftarlar, karşılaşmanın ardından sevinç yaşadı.
Tezahüratlar eşliğinde kutlama yapan Ordulular, araçlarla konvoy oluşturdu.
52 Orduspor FK taraftarları, kent merkezinde tur atarak sevinç gösterisinde bulundu.
