Felipe Augusto: 'Kupayı kazanırsak inanılmaz olacak'

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Gençlerbirliği'ne 3-0 yenildi.
Mücadelenin ardından Trabzonspor futbolcusu Felipe Augusto açıklamalarda bulundu.
"KAZANMAK İSTERDİK AMA OLMADI"
Mücadeleyi değerlendiren Augusto, "Konuşmak zor bu tarz maçlardan sonra, kelime bulmak kolay değil. Maçın hemen ardından üzerine konuşması kolay değil. Kazanmak isterdik ama olmadı. Geride bırakacağız ve odaklanacağımız tek şey kupa finali olacak." dedi.
"KUPAYI KAZANIRSAK İNANILMAZ BİR SEZON OLACAK"
Açıklamalarına devam eden Brezilyalı yıldız, "Kendi adıma çok mutluyum, iyi bir sezon geçirdim. Trabzonspor'a bana fırsat verdiği için teşekkür ediyorum. Bana inandılar, güvendiler. Sadece goller değil, goller elbette önemli, yarattığım fırsatlar ve her şey için takım arkadaşlarıma müteşekkirim. Kendi adıma gayet iyi bir sezon geçirdiğimi söyleyebilirim. Bir de kupayı kazanırsak inanılmaz bir sezon olacak." ifadelerini kullandı.
