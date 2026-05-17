Antalyaspor, 11 sezon sonra düştü!

Trendyol Süper Lig'İn 34. ve son haftasında Hesapcom Antalyaspor ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Antalyaspor 1-0'lık skorla kazandı.



Antalyaspor'a galibiyeti getiren golü 79. dakikada Samuel Ballet kaydetti.



Son 6 haftadaki tek galibiyetini alan Antalyaspor, puanını 32'ye yükseltti. Antalyaspor, bu sonuçla birlikte 11 sezonun ardından Süper Lig'den düştü.



Süper Lig'den daha önce Karagümrük ve Kayserispor düşmüştü.



Kocaelispor ise yeni yükseldiği Süper Lig'i 38 puanla 10. sırada noktaladı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



10. dakikada Antalyaspor gole yaklaştı. Sol kanattan ceza sahasına giren Ballet'in yerden etkili ortasına hareketlenen Van de Streek'in bekletmeden vuruşunda top direğe çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu önünde bulan Safuri'nin şutunda ise top, Kocaelisporlu oyunculara çarptıktan sonra tehlikeli bölgeden uzaklaştı.

15. dakikada Ahmet Oğuz'un sağ kanattan ortasında penaltı noktasına yakın bir bölgede topla buluşan Keita'nın sert vuruşunda kaleci Abdullah Yiğiter, meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

23. dakikada Safuri'nin sol kanattan yerden ortasında kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Soner Dikmen'in sert şutunda top kale direğinin yanından auta çıktı.



İKİNCİ YARIDAN DETAYLAR BİRAZDAN...



