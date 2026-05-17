Kadıköy'de 87. dakikada mucizesi!

17 Mayıs
Fenerbahçe-Eyüpspor
3-3
17 Mayıs
Kasımpaşa-Galatasaray
1-0
17 Mayıs
Kayserispor-Konyaspor
2-1
17 Mayıs
Arminia Bielefeld-Hertha Berlin
6-1
17 Mayıs
Magdeburg-Kaiserslautern
0-1
17 Mayıs
Karlsruher SC-Bochum
1-2
17 Mayıs
Hannover 96-Nürnberg
3-3
17 Mayıs
Greuther Fürth-Fortuna Düsseldorf
3-0
17 Mayıs
Elversberg-Preussen Muenster
3-0
17 Mayıs
Darmstadt-Paderborn
0-2
17 Mayıs
FC Utrecht-Fortuna Sittard
2-0
17 Mayıs
PEC Zwolle-Feyenoord
0-2
17 Mayıs
Dynamo Dresden-Holstein Kiel
2-1
17 Mayıs
S. Rotterdam-Excelsior
2-3
17 Mayıs
PSV Eindhoven-FC Twente
5-1
17 Mayıs
NEC Nijmegen-Go Ahead Eagles
2-1
17 Mayıs
Heracles-FC Groningen
1-2
17 Mayıs
SC Heerenveen-Ajax
0-0
17 Mayıs
Schalke 04-E.Braunschweig
1-0
17 Mayıs
Club Brugge-Union St.Gilloise
5-0
17 Mayıs
Anderlecht-KV Mechelen
2-2
17 Mayıs
Dynamo Makhachkala-S. Moskova
0-0
17 Mayıs
FC Krasnodar-FC Orenburg
3-0
17 Mayıs
PFC Sochi-FK Akhmat
1-1
17 Mayıs
Kazan-Nizhny Novgorod
2-2
17 Mayıs
Samara-Akron Togliatti
4-1
17 Mayıs
FC Krasnodar-Torpedo Moscow
0-0IPT
17 Mayıs
FC Rostov-Zenit St. Petersburg
0-1
17 Mayıs
CSKA Moskova-Lokomotiv Moscow
3-1
17 Mayıs
Alkmaar-NAC Breda
3-3
17 Mayıs
Baltika-Dinamo Moscow
1-2
17 Mayıs
Young Boys-Sion
3-3
17 Mayıs
St. Gallen-Thun
1-1
17 Mayıs
Lugano-Basel
4-0
17 Mayıs
Austria Wien-LASK
0-3
17 Mayıs
RB Salzburg-Hartberg
1-3
17 Mayıs
Sturm Graz-Rapid Wien
2-0
17 Mayıs
FC Volendam-Telstar
1-2
17 Mayıs
Paris FC-PSG
0-043'
17 Mayıs
Strasbourg-AS Monaco
1-242'
17 Mayıs
Atletico Madrid-Girona
1-0
17 Mayıs
Osasuna-Espanyol
1-2
17 Mayıs
Real Oviedo-Alaves
0-1
17 Mayıs
Real Sociedad-Valencia
3-4
17 Mayıs
Rayo Vallecano-Villarreal
2-0
17 Mayıs
Levante-Mallorca
2-0
17 Mayıs
Elche-Getafe
1-0
17 Mayıs
Athletic Bilbao-Celta Vigo
1-1
17 Mayıs
Barcelona-Real Betis
0-024'
17 Mayıs
Newcastle-West Ham United
3-1
17 Mayıs
Wolves-Fulham
1-1
17 Mayıs
Leeds United-Brighton
1-0
17 Mayıs
Everton-Sunderland
1-3
17 Mayıs
Brentford-C.Palace
2-2
17 Mayıs
M. United-N. Forest
3-2
17 Mayıs
Trabzonspor-Gençlerbirliği
0-3
17 Mayıs
Sevilla-Real Madrid
0-1
17 Mayıs
Como-Parma
1-0
17 Mayıs
Antalyaspor-Kocaelispor
1-0
17 Mayıs
Brest-Angers
0-044'
17 Mayıs
Nice-Metz
0-043'
17 Mayıs
Nantes-Toulouse
0-0DUR
17 Mayıs
Marsilya-Rennes
2-043'
17 Mayıs
Lyon-Lens
0-243'
17 Mayıs
Lorient-Le Havre
0-143'
17 Mayıs
Lille-Auxerre
0-143'
17 Mayıs
Udinese-Cremonese
0-1DA
17 Mayıs
Genoa-AC Milan
1-2
17 Mayıs
Sassuolo-Lecce
1-2DA
17 Mayıs
Cagliari-Torino
2-1DA
17 Mayıs
Atalanta-Bologna
0-1
17 Mayıs
Inter-Verona
1-1
17 Mayıs
Roma-Lazio
2-0
17 Mayıs
Pisa-SSC Napoli
0-3
17 Mayıs
Juventus-Fiorentina
0-2
17 Mayıs
Catanzaro-Palermo
3-079'

Kadıköy'de 87. dakikada mucizesi!

Eyüpspor, 2-0 öndeyken 81. dakikada Fenerbahçe'ye karşı 3-2 geriye düştü. 86'da oyuna giren Talha Ulvan, 87. dakikada skoru 3-3'e getirdi ve Eyüpspor'u ligde tuttu.

calendar 17 Mayıs 2026 21:18 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2026 22:10
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Kadıköy'de 87. dakikada mucizesi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Fenerbahçe ile ikas Eyüpspor karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadele 3-3 sona erdi.

Eyüpspor, 17. dakikada Mateusz Legowski ve 36. dakikada Metehan Altunbaş ile 2-0 öne geçti.

68. dakikada Fred, Fenerbahçe adına ilk golü attı. Kerem Aktürkoğlu, 79 ve 81. dakikada attığı gollerle Fenerbahçe'yi öne geçirdi.

86. dakikada oyuan giren Talha Ulvan, 87. dakikada skoru 3-3'e getiren golü attı.

FENERBAHÇE BERABERLİKLE KAPATTI KAPATTI

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, ligi 74 puanla ikinci sırada tamamladı ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi ön elemesinde yer alma hakkı kazandı.

EYÜPSPOR, 5 HAFTADA 11 PUANLA LİGDE KALDI

Bu galibiyetle birlikte son 5 haftada 11 puan toplayan ikas Eyüpspor, 33 puanla Süper Lig'de kalmayı başardı.

ZEKİ MURAT GÖLE'DEN 5 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe'de son oynadıkları Konyaspor maçına göre ilk 11'de 5 değişikliğe gidildi.

Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada Konyaspor maçında ilk 11'de forma giyen Nelson Semedo, Jayden Oosterwolde ve Levent Mercan yedek soyunurken, Matteo Guendouzi ve Anderson Talisca da sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.

Bu futbolcuların yerine Mert Müldür, Yiğit Efe Demir, Archie Brown, İsmail Yüksek ve Oğuz Aydın ilk 11'de sahaya çıktı.

ikas Eyüpspor karşısında kalede Mert Günok görev alırken, savunma hattını Mert Müldür, Yiğit Efe Demir, Çağlar Söyüncü ve Archie Brown oluşturdu. Orta ikilide İsmail Yüksek ile N'Golo Kante forma giyerken, hücumda Oğuz Aydın, Fred Rodrigues ve Anthony Musaba oynadı. Gol yollarında ise Kerem Aktürkoğlu şans buldu.

Fenerbahçe'de Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Kamil Efe Üregen, Oosterwolde, Levent Mercan, Semedo, Yağız Fikri Şen, Alaettin Ekici, Eren Sayar ve Adnan Efe Fettahoğlu ise yedek soyundu.

ALTYAPIDAN 6 OYUNCU F.BAHÇE KADROSUNDA

Fenerbahçe'de ikas Eyüpspor karşısında altyapıdan 6 isim kadroda şans buldu.

Sarı lacivertlilerde 19 yaşındaki kaleci Engin Can Biterge, 17 yaşındaki sol kanat Alaettin Ekici, 18 yaşındaki stoper Kamil Efe Üregen, 17 yaşındaki 10 numara Adnan Efe Fettahoğlu, 17 yaşındaki orta saha Yağız Şen ve 19 yaşındaki stoper Eren Sayar yedek kulübesinde forma bekledi.

FENERBAHÇE'DE SEKİZ EKSİK

Fenerbahçe, ikas Eyüpspor karşısında 8 oyuncusundan faydalanamadı.

Sarı-lacivertlilerde cezalı Ederson'un yanı sıra sakatlıkları bulunan Dorgeles Nene, Milan Skriniar, Marco Asensio, Matteo Guendouzi, Sidiki Cherif ve Anderson Talisca kadroda yer almadı. Meksikalı orta saha Alvarez de teknik heyet tercihi nedeniyle maç kadrosuna alınmadı.

FENERBAHÇE YÖNETİMİ SON MAÇTA TAM KADRO

Fenerbahçe'de başkan Sadettin Saran ve mevcut yönetim, bu sezonki son resmi maçı tam kadro takip etti.

Saran ve yönetimi, haziran ayında kongre yapılmasını kararlaştırmıştı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

10. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Pas arası yaparak meşin yuvarlağı kapan İsmail Yüksek rakibinden sıyrılıp ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun sol çaprazdan sert şutunda kaleci Jankat Yılmaz gole izin vermedi.
17. dakikada ikas Eyüpspor öne geçti. Fenerbahçe savunmasının uzaklaştırmak istediği topu kapan Umut Bozok, ceza yayı önüne gelip sağdan atağa katılan Legowski'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası dışından sert şutunda top ağlarla buluştu: 0-1.
35. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, üç rakibinden sıyrılıp kale sahası önü sağ çaprazına kat etti. Bu futbolcunun yerden şutunda kaleci Jankat Yılmaz gole engel oldu.
36. dakikada ikas Eyüpspor farkı 2'ye çıkardı. Bedirhan Özyurt'un savunmadan gönderdiği uzun pasa hareketlenen Metehan Altunbaş, Mert Müldür'den sıyrılıp ceza yayı üzerinden yerden vurdu, meşin yuvarlak kaleci Mert Günok'un sağından köşeye gitti: 0-2.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

68. dakikada Fenerbahçe farkı 1'e indirdi. Sol kanatta topla buluşan Levent Mercan, penaltı noktasına hareketlenen İsmail Yüksek'e pasını aktardı. Bu futbolcu meşin yuvarlağa istediği gibi vuramadı ve top Fred'in önünde kaldı. Brezilyalı oyuncu yakın mesafeden topu ağlarla buluşturdu: 1-2.
71. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Rakibinden kaptığı topla sağdan son çizgiye inen İsmail Yüksek arka direkteki Oğuz Aydın'a ortaladı. Bu futbolcu müsait pozisyonda kafa vuruşunu yaptı ancak top üstten dışarı gitti.
79. dakikada Fenerbahçe eşitliği yakaladı. Levent'in pasında soldan savunmanın arkasına sarkan Oğuz Aydın, ceza sahası çizgisindeki Kerem Aktürkoğlu'na pasını aktardı. Bu futbolcunun düzeltip yerden vuruşunda meşin yuvarlak köşeden filelerle buluştu: 2-2.
82. dakikada Fenerbahçe öne geçti. İsmail Yüksek'in pasında sağdan son çizgiye inen Semedo, kale sahası önüne hareketlenen Kerem Aktürkoğlu'na yerden gönderdi. Bu futbolcu gelişine yaptığı sert vuruşla takımını öne geçirdi: 3-2.
87. dakikada ikas Eyüpspor beraberliği yakaladı. Umut Bozok'un pasında sağda topla buluşan Rotariu, ceza sahası dışındaki Talha Ülvan'a pasını aktardı. Bu futbolcunun gelişine sert şutunda Oosterwolde'ye çarpan top, kaleci Mert Günok'u kontrpiyede bırakarak ağlara gitti: 3-3.
Karşılaşma 3-3 eşitlikle tamamlandı.

Stat: Chobani

Hakemler: Mehmet Türkmen, Süleyman Özay, Samet Çiçek

Fenerbahçe: Mert Günok, Mert Müldür (Dk. 63 Semedo), Yiğit Efe Demir (Dk. 46 Oosterwolde), Çağlar Söyüncü (Dk. 46 Kamil Efe Üregen), Brown (Dk. 63 Levent Mercan), Kante, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın, Fred, Musaba, Kerem Aktürkoğlu

ikas Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Calegari (Dk. 86 Emre Akbaba), Bedirhan Özyurt, Claro, Umut Meraş, Taşkın İlter (Dk. 74 Onguene - Dk. 86 Rotariu)), Radu (Dk. 86 Talha Ülvan), Legowski, Baran Ali Gezek, Metehan Altunbaş (Dk. 62 Pintor), Umut Bozok

Goller: Dk. 17 Legowski, Dk. 36 Metehan Altunbaş, Dk. 87 Talha Ülvan (ikas Eyüpspor), Dk. 68 Fred, Dk. 79 ve Dk. 82 Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 21 Yiğit Efe Demir, Dk. 28 Brown, Dk. 44 Musaba, Dk. 90+5 Oosterwolde, Dk. 90+5 Semedo (Fenerbahçe), Dk. 88 Talha Ülvan, Dk. 90+5 Claro, Dk. 90+5 Metehan Altunbaş (ikas Eyüpspor)

 
 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.