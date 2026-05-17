Metin Diyadin'li Gençlerbirliği yine kazandı, ligde kaldı!

Trendyol Süper Lig'in son haftasında iddiası kalmayan Trabzonspor ile kümede kalma hesapları yapan Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Gençlerbirliği maçı 3-0 kazanarak ligde kaldı.
Gençlerbirliği, 45. dakikada Adama Traore ve 88. dakikada Franco Tongya ve 90. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun golleriyle maçı kazandı.
Bu sonucun ardından Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, 69 puanla ligi üçüncü sırada bitirdi.
Metin Diyadin'i ikinci kez göreve getiren Gençlerbirliği, son iki maçını kazanarak 34 puanla ligde kaldı.
TRABZONSPOR'DA 5 DEĞİŞİKLİK!
Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği ile karşılaşan Trabzonspor, rakibi ile hafta içinde oynadığı Ziraat Türkiye Kupası maçının ilk 11'ine göre 5 değişiklikle sahaya çıktı.
Gençlerbirliği karşısında 2-1 galip gelerek finale yükselen ve 22 Mayıs Cuma günü TÜMOSAN Konyaspor ile Antalya'da karşılaşacak bordo-mavili takımda, teknik direktör Fatih Tekke kadroda değişikliğe gitti.
Bordo-mavili takımda kalede Onana'nın yerine Onuralp Çevikkan, stoperde Nwaiwu yerine Ozan Tufan, sol bekte Lovik'in yerine Boran Başkan, sağ kanatta Zubkov'un yerine Augusto, Muçi'nin yerine de Umut Nayir görev yaptı.
Boran Başkan, Trabzonspor A takımında ilk kez ilk 11'de forma giydi.
KUPA ÖNCESİ 8 EKSİK!
22 Mayıs Cuma günü Konyaspor ile kupa finalinde karşılaşacak Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Folcarelli, Savic, Mustafa Eskihellaç, Zubkov, Okay Yokuşlu, Batagov, tercihen Onana ve kart cezalısı olan Muçi, olmak üzere 8 oyuncu kadroda yer almadı.
Bordo-mavili takımın maç kadrosunda altyapıdan 9 oyuncu yer aldı. Altyapıdan Salih Malkoçoğlu ve Boran Başkan ilk 11'de yer alırken, yedek kulübesinde ise Ahmet Doğan Yıldırım, Erol Can Çolak, Onuralp Çakıroğlu, Yiğithan Çubukçu, Oğuzhan Ertem, Esat Yiğit Alkurt ve Taha Emre İnce bulundu.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
7. dakikada Nwakaeme'nin sağdan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde Ozan Tufan'ın kafa vuruşunda kaleci Velho, topu kornere çeldi.
16. dakikada Nwakaeme'nin soldan ortasında, ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda, top üsten auta gitti.
18. dakikada Bouchouari'nin ceza yayı çizgisi üzerinden şutunda kaleci Velho'dan dönen topu Onuachu tamamlayarak filelere gönderdi. Ancak bu oyuncu ofsaytta olduğu için gol geçersiz sayıldı.
20. dakikada Pina'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda Velho çelerek yerden havalanan topa sahip oldu.
30. dakikada sağ taraftan ceza alanına giren Pina'nın rakibinden sıyrılarak yaptığı vuruşta top kaleci Velho'da kaldı.
44. dakikada Pereira'nın sağdan ortasında arka direkte altıpas içinde Metehan Mimaroğlu'nun kafa vuruşunda top auta çıktı.
45. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun soldan ortasında, altıpas içinde yükselen Traore kafayla topu filelere gönderdi: 0-1
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
50. dakikada ceza alanı dışından Metihan Mimaroğlu'nun şutunda kaleci Onuralp Çevikkan, iki hamlede topu kontrol etti.
59. dakikada Nwakaeme'nin sağ taraftan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde iyi yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunda top kaleci Velho'da kaldı.
76. dakikada Tongya'nın soldan ortasında, ceza alanında Traore'nin kafa vuruşunda kaleci Onuralp Çevikkan topa sahip oldu.
88. dakikada sol taraftan Abdurrahim Dursun'un pasında, yakın mesafeden Tongya kaleci Onuralp Çevikkan'ın solundan filelere gönderdi: 0-2
90+3. dakikada konuk takım farkı 3'e yükseltti. Tongya'nın pasında sağ taraftan rakiplerinden sıyrılarak ceza alanı son çizgisine inen Metehan Mimaroğlu'nun şutunda top filelere gitti: 0-3
Natura Dünyası Gençlerbirliği, karşılaşmadan 3-0 galip ayrılarak ligde kaldı. Karşılaşmanın ardından konuk takım, galibiyeti kendilerini Trabzon deplasmanında yalnız bırakmayan taraftarlarıyla kutladı.
Stat: Papara Park
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Suat Güz
Trabzonspor: Onuralp Çevikkan, Pina (Dk. 80 Yiğithan Çubukçu), Salih Malkoçoğlu, Ozan Tufan, Boran Başkan, Ouali (Dk. 80 Taha Emre İnce), Bouchouari, Augusto (Dk. 65 Oğuzhan Ertem), Umut Nayir, Nwakaeme (Dk. 65 Onuralp Çakıroğlu), Onuachu
Natura Dünyası Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Hanousek (Dk. 81 Abdurrahim Dursun), Oğulcan Ülgün, Dele-Bashiru, Cihan Çanak (Dk. 66 Diabete), Tongya, Metehan Mimaroğlu (Dk. 90+3 Ensar Kemaloğlu), Traore (Dk. 81 Fıratcan Üzüm)
Goller: Dk. 45 Traore, Dk. 88 Tongya, Dk. 90+3 Metehan Mimaroğlu (Natura Dünyası Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Dk. 32 Traore (Natura Dünyası Gençlerbirliği), Dk. 90 Ozan Tufan (Trabzonspor)
