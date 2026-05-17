Metin Diyadin'li Gençlerbirliği yine kazandı, ligde kaldı!

17 Mayıs
Fenerbahçe-Eyüpspor
3-3
17 Mayıs
Kasımpaşa-Galatasaray
1-0
17 Mayıs
Kayserispor-Konyaspor
2-1
17 Mayıs
Arminia Bielefeld-Hertha Berlin
6-1
17 Mayıs
Magdeburg-Kaiserslautern
0-1
17 Mayıs
Karlsruher SC-Bochum
1-2
17 Mayıs
Hannover 96-Nürnberg
3-3
17 Mayıs
Greuther Fürth-Fortuna Düsseldorf
3-0
17 Mayıs
Elversberg-Preussen Muenster
3-0
17 Mayıs
Darmstadt-Paderborn
0-2
17 Mayıs
FC Utrecht-Fortuna Sittard
2-0
17 Mayıs
PEC Zwolle-Feyenoord
0-2
17 Mayıs
Dynamo Dresden-Holstein Kiel
2-1
17 Mayıs
S. Rotterdam-Excelsior
2-3
17 Mayıs
PSV Eindhoven-FC Twente
5-1
17 Mayıs
NEC Nijmegen-Go Ahead Eagles
2-1
17 Mayıs
Heracles-FC Groningen
1-2
17 Mayıs
SC Heerenveen-Ajax
0-0
17 Mayıs
Schalke 04-E.Braunschweig
1-0
17 Mayıs
Club Brugge-Union St.Gilloise
5-0
17 Mayıs
Anderlecht-KV Mechelen
2-2
17 Mayıs
Dynamo Makhachkala-S. Moskova
0-0
17 Mayıs
FC Krasnodar-FC Orenburg
3-0
17 Mayıs
PFC Sochi-FK Akhmat
1-1
17 Mayıs
Kazan-Nizhny Novgorod
2-2
17 Mayıs
Samara-Akron Togliatti
4-1
17 Mayıs
FC Krasnodar-Torpedo Moscow
0-0IPT
17 Mayıs
FC Rostov-Zenit St. Petersburg
0-1
17 Mayıs
CSKA Moskova-Lokomotiv Moscow
3-1
17 Mayıs
Alkmaar-NAC Breda
3-3
17 Mayıs
Baltika-Dinamo Moscow
1-2
17 Mayıs
Young Boys-Sion
3-3
17 Mayıs
St. Gallen-Thun
1-1
17 Mayıs
Lugano-Basel
4-0
17 Mayıs
Austria Wien-LASK
0-3
17 Mayıs
RB Salzburg-Hartberg
1-3
17 Mayıs
Sturm Graz-Rapid Wien
2-0
17 Mayıs
FC Volendam-Telstar
1-2
17 Mayıs
Paris FC-PSG
0-045'
17 Mayıs
Strasbourg-AS Monaco
1-244'
17 Mayıs
Atletico Madrid-Girona
1-0
17 Mayıs
Osasuna-Espanyol
1-2
17 Mayıs
Real Oviedo-Alaves
0-1
17 Mayıs
Real Sociedad-Valencia
3-4
17 Mayıs
Rayo Vallecano-Villarreal
2-0
17 Mayıs
Levante-Mallorca
2-0
17 Mayıs
Elche-Getafe
1-0
17 Mayıs
Athletic Bilbao-Celta Vigo
1-1
17 Mayıs
Barcelona-Real Betis
0-026'
17 Mayıs
Newcastle-West Ham United
3-1
17 Mayıs
Wolves-Fulham
1-1
17 Mayıs
Leeds United-Brighton
1-0
17 Mayıs
Everton-Sunderland
1-3
17 Mayıs
Brentford-C.Palace
2-2
17 Mayıs
M. United-N. Forest
3-2
17 Mayıs
Trabzonspor-Gençlerbirliği
0-3
17 Mayıs
Sevilla-Real Madrid
0-1
17 Mayıs
Como-Parma
1-0
17 Mayıs
Antalyaspor-Kocaelispor
1-0
17 Mayıs
Brest-Angers
0-045'
17 Mayıs
Nice-Metz
0-045'
17 Mayıs
Nantes-Toulouse
0-0DUR
17 Mayıs
Marsilya-Rennes
2-045'
17 Mayıs
Lyon-Lens
0-345'
17 Mayıs
Lorient-Le Havre
0-145'
17 Mayıs
Lille-Auxerre
0-145'
17 Mayıs
Udinese-Cremonese
0-1DA
17 Mayıs
Genoa-AC Milan
1-2
17 Mayıs
Sassuolo-Lecce
1-2DA
17 Mayıs
Cagliari-Torino
2-1DA
17 Mayıs
Atalanta-Bologna
0-1
17 Mayıs
Inter-Verona
1-1
17 Mayıs
Roma-Lazio
2-0
17 Mayıs
Pisa-SSC Napoli
0-3
17 Mayıs
Juventus-Fiorentina
0-2
17 Mayıs
Catanzaro-Palermo
3-081'

Metin Diyadin'li Gençlerbirliği yine kazandı, ligde kaldı!

Son iki haftada Metin Diyadin'i takımın başına yeniden getiren Gençlerbirliği, Kasımpaşa'nın ardından son hafta Trabzonspor'u da yendi ve ligde kalmayı başardı.

17 Mayıs 2026 21:49 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2026 22:14
Haber: Sporx.com
Trendyol Süper Lig'in son haftasında iddiası kalmayan Trabzonspor ile kümede kalma hesapları yapan Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Gençlerbirliği maçı 3-0 kazanarak ligde kaldı.

Gençlerbirliği, 45. dakikada Adama Traore ve 88. dakikada Franco Tongya ve 90. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun golleriyle maçı kazandı.

Bu sonucun ardından Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, 69 puanla ligi üçüncü sırada bitirdi.

Metin Diyadin'i ikinci kez göreve getiren Gençlerbirliği, son iki maçını kazanarak 34 puanla ligde kaldı.

TRABZONSPOR'DA 5 DEĞİŞİKLİK!

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği ile karşılaşan Trabzonspor, rakibi ile hafta içinde oynadığı Ziraat Türkiye Kupası maçının ilk 11'ine göre 5 değişiklikle sahaya çıktı.

Gençlerbirliği karşısında 2-1 galip gelerek finale yükselen ve 22 Mayıs Cuma günü TÜMOSAN Konyaspor ile Antalya'da karşılaşacak bordo-mavili takımda, teknik direktör Fatih Tekke kadroda değişikliğe gitti.

Bordo-mavili takımda kalede Onana'nın yerine Onuralp Çevikkan, stoperde Nwaiwu yerine Ozan Tufan, sol bekte Lovik'in yerine Boran Başkan, sağ kanatta Zubkov'un yerine Augusto, Muçi'nin yerine de Umut Nayir görev yaptı.

Boran Başkan, Trabzonspor A takımında ilk kez ilk 11'de forma giydi.

KUPA ÖNCESİ 8 EKSİK!

22 Mayıs Cuma günü Konyaspor ile kupa finalinde karşılaşacak Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Folcarelli, Savic, Mustafa Eskihellaç, Zubkov, Okay Yokuşlu, Batagov, tercihen Onana ve kart cezalısı olan Muçi, olmak üzere 8 oyuncu kadroda yer almadı.

Bordo-mavili takımın maç kadrosunda altyapıdan 9 oyuncu yer aldı. Altyapıdan Salih Malkoçoğlu ve Boran Başkan ilk 11'de yer alırken, yedek kulübesinde ise Ahmet Doğan Yıldırım, Erol Can Çolak, Onuralp Çakıroğlu, Yiğithan Çubukçu, Oğuzhan Ertem, Esat Yiğit Alkurt ve Taha Emre İnce bulundu.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
7. dakikada Nwakaeme'nin sağdan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde Ozan Tufan'ın kafa vuruşunda kaleci Velho, topu kornere çeldi.
16. dakikada Nwakaeme'nin soldan ortasında, ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda, top üsten auta gitti.
18. dakikada Bouchouari'nin ceza yayı çizgisi üzerinden şutunda kaleci Velho'dan dönen topu Onuachu tamamlayarak filelere gönderdi. Ancak bu oyuncu ofsaytta olduğu için gol geçersiz sayıldı.
20. dakikada Pina'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda Velho çelerek yerden havalanan topa sahip oldu.
30. dakikada sağ taraftan ceza alanına giren Pina'nın rakibinden sıyrılarak yaptığı vuruşta top kaleci Velho'da kaldı.
44. dakikada Pereira'nın sağdan ortasında arka direkte altıpas içinde Metehan Mimaroğlu'nun kafa vuruşunda top auta çıktı.
45. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun soldan ortasında, altıpas içinde yükselen Traore kafayla topu filelere gönderdi: 0-1

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

50. dakikada ceza alanı dışından Metihan Mimaroğlu'nun şutunda kaleci Onuralp Çevikkan, iki hamlede topu kontrol etti.
59. dakikada Nwakaeme'nin sağ taraftan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde iyi yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunda top kaleci Velho'da kaldı.
76. dakikada Tongya'nın soldan ortasında, ceza alanında Traore'nin kafa vuruşunda kaleci Onuralp Çevikkan topa sahip oldu.
88. dakikada sol taraftan Abdurrahim Dursun'un pasında, yakın mesafeden Tongya kaleci Onuralp Çevikkan'ın solundan filelere gönderdi: 0-2
90+3. dakikada konuk takım farkı 3'e yükseltti. Tongya'nın pasında sağ taraftan rakiplerinden sıyrılarak ceza alanı son çizgisine inen Metehan Mimaroğlu'nun şutunda top filelere gitti: 0-3
Natura Dünyası Gençlerbirliği, karşılaşmadan 3-0 galip ayrılarak ligde kaldı. Karşılaşmanın ardından konuk takım, galibiyeti kendilerini Trabzon deplasmanında yalnız bırakmayan taraftarlarıyla kutladı.

Stat: Papara Park

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Suat Güz

Trabzonspor: Onuralp Çevikkan, Pina (Dk. 80 Yiğithan Çubukçu), Salih Malkoçoğlu, Ozan Tufan, Boran Başkan, Ouali (Dk. 80 Taha Emre İnce), Bouchouari, Augusto (Dk. 65 Oğuzhan Ertem), Umut Nayir, Nwakaeme (Dk. 65 Onuralp Çakıroğlu), Onuachu

Natura Dünyası Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Hanousek (Dk. 81 Abdurrahim Dursun), Oğulcan Ülgün, Dele-Bashiru, Cihan Çanak (Dk. 66 Diabete), Tongya, Metehan Mimaroğlu (Dk. 90+3 Ensar Kemaloğlu), Traore (Dk. 81 Fıratcan Üzüm)

Goller: Dk. 45 Traore, Dk. 88 Tongya, Dk. 90+3 Metehan Mimaroğlu (Natura Dünyası Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 32 Traore (Natura Dünyası Gençlerbirliği), Dk. 90 Ozan Tufan (Trabzonspor)

Puan Durumu
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
