Metehan Mimaroğlu: 'Ligde kalmamız mucizeydi'

Son iki haftada Metin Diyadin'i takımın başına yeniden getiren Gençlerbirliği, Kasımpaşa'nın ardından son hafta Trabzonspor'u da yendi ve ligde kalmayı başardı.



Gençlerbirliği'nin deplasmanda 3-0 kazandığı maçta son golü atan Metehan Mimaroğlu, maçın ardından açıklama yaptı.



Ligde kaldıkları için çok mutlu olduğunu söyleyen Mimaroğlu, "İnanılmaz mutluyuz. Bu haftaya bu işi getirmememiz lazım. Trabzonspor takımını kutluyorum, çok iyi mücadele ettiler. Genç kardeşlerim canla başla mücadele etti. Trabzon halkı da bizi çok iyi ağırladı. Benim golümden sonra alkışladılar, ben de onları alkışladım. Biz onlara güzel futbol izletmek istiyoruz. Ligde kaldık, çok mutluyuz. Şimdi inşallah içeride kutlayacağız." dedi.



"GEÇEN SENE DE İNANILMAZ BİR HİKAYE YAZMIŞTIK"



Açıklamalarına devam eden Metehan,"Geçen sene de inanılmaz bir hikaye yazmıştık, Gençlerbirliği'ni Süper Lig'e yükseltmiştik. İlk 5 maçta 0 puan, ikinci yarıda 7 maç gol atamadık. Ligde kalmamız mucize gözüküyordu. Hiç bırakmadık. Çok mutluyuz. Skora yakın bir oyuncuyum. Allah da nasip ediyorum, gol atıyorum." ifadelerini kullandı.



