Batuhan Şen: 'Yoğun bir fikstürdü'

Galatasaray forması giyen Batuhan Şen, ligdeki Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Şen, "Çok yoğun bir fikstürdü. Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya çıktık, 4 kez üst üste şampiyon olduk. Bizim için çok verimli ve iyi sezon geçti. Önümüzdeki sezon için hazırlıklara başlayacağız." dedi.
Batuhan Şen, "Kendimi hep hazır tutmaya çalışıyorum. Önümde iki değerli kaleci var. Onlarla çalışmak büyük bir fırsat." sözlerini sarf etti.
