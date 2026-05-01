Jankat Yılmaz, Fenerbahçe maçı sonrası ağladı!

Fenerbahçe 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 öne geçse de Eyüpspor'la 3-3 berabere kaldı. Bu sonuçların ardından küme düşme tehlikesi yaşayan Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Eyüpspor ligde kalmayı başardı.



Maçın bitiş düdüğünün ardından Eyüpspor'da birçok futbolcu mutluluk gözyaşları döktü.



Eyüpspor'un Galatasaray'dan kiraladığı genç kaleci Jankat Yılmaz maç sonunda gözyaşlarına boğuldu.



21 yaşındaki Jankat, "Neler yaşadığımızı belki bilebilirsiniz ama anlayamazsınız. Orada bir takımdan fazlası vardı. Hata yaptığım zaman ayağa kaldırdılar, onlar hata yaptığı zaman ben düzeltmeye çalıştım. Azıcık bile katkım olduysa ne mutlu bana." ifadelerini kullandı.



Bu sezon Eyüpspor formasıyla 17 maça çıkan genç file bekçi, gösterdiği performansla büyük beğeni topladı.



