Trabzonspor'da Onuachu, kulüp tarihine geçti

17 Mayıs
Fenerbahçe-Eyüpspor
3-3
17 Mayıs
Kasımpaşa-Galatasaray
1-0
17 Mayıs
Kayserispor-Konyaspor
2-1
17 Mayıs
Arminia Bielefeld-Hertha Berlin
6-1
17 Mayıs
Magdeburg-Kaiserslautern
0-1
17 Mayıs
Karlsruher SC-Bochum
1-2
17 Mayıs
Hannover 96-Nürnberg
3-3
17 Mayıs
Greuther Fürth-Fortuna Düsseldorf
3-0
17 Mayıs
Elversberg-Preussen Muenster
3-0
17 Mayıs
Darmstadt-Paderborn
0-2
17 Mayıs
FC Utrecht-Fortuna Sittard
2-0
17 Mayıs
PEC Zwolle-Feyenoord
0-2
17 Mayıs
Dynamo Dresden-Holstein Kiel
2-1
17 Mayıs
S. Rotterdam-Excelsior
2-3
17 Mayıs
PSV Eindhoven-FC Twente
5-1
17 Mayıs
NEC Nijmegen-Go Ahead Eagles
2-1
17 Mayıs
Heracles-FC Groningen
1-2
17 Mayıs
SC Heerenveen-Ajax
0-0
17 Mayıs
Schalke 04-E.Braunschweig
1-0
17 Mayıs
Club Brugge-Union St.Gilloise
5-0
17 Mayıs
Anderlecht-KV Mechelen
2-2
17 Mayıs
Dynamo Makhachkala-S. Moskova
0-0
17 Mayıs
FC Krasnodar-FC Orenburg
3-0
17 Mayıs
PFC Sochi-FK Akhmat
1-1
17 Mayıs
Kazan-Nizhny Novgorod
2-2
17 Mayıs
Samara-Akron Togliatti
4-1
17 Mayıs
FC Krasnodar-Torpedo Moscow
0-0IPT
17 Mayıs
FC Rostov-Zenit St. Petersburg
0-1
17 Mayıs
CSKA Moskova-Lokomotiv Moscow
3-1
17 Mayıs
Alkmaar-NAC Breda
3-3
17 Mayıs
Baltika-Dinamo Moscow
1-2
17 Mayıs
Young Boys-Sion
3-3
17 Mayıs
St. Gallen-Thun
1-1
17 Mayıs
Lugano-Basel
4-0
17 Mayıs
Austria Wien-LASK
0-3
17 Mayıs
RB Salzburg-Hartberg
1-3
17 Mayıs
Sturm Graz-Rapid Wien
2-0
17 Mayıs
FC Volendam-Telstar
1-2
17 Mayıs
Paris FC-PSG
2-1
17 Mayıs
Strasbourg-AS Monaco
5-4
17 Mayıs
Atletico Madrid-Girona
1-0
17 Mayıs
Osasuna-Espanyol
1-2
17 Mayıs
Real Oviedo-Alaves
0-1
17 Mayıs
Real Sociedad-Valencia
3-4
17 Mayıs
Rayo Vallecano-Villarreal
2-0
17 Mayıs
Levante-Mallorca
2-0
17 Mayıs
Elche-Getafe
1-0
17 Mayıs
Athletic Bilbao-Celta Vigo
1-1
17 Mayıs
Barcelona-Real Betis
3-1
17 Mayıs
Newcastle-West Ham United
3-1
17 Mayıs
Wolves-Fulham
1-1
17 Mayıs
Leeds United-Brighton
1-0
17 Mayıs
Everton-Sunderland
1-3
17 Mayıs
Brentford-C.Palace
2-2
17 Mayıs
M. United-N. Forest
3-2
17 Mayıs
Trabzonspor-Gençlerbirliği
0-3
17 Mayıs
Sevilla-Real Madrid
0-1
17 Mayıs
Como-Parma
1-0
17 Mayıs
Antalyaspor-Kocaelispor
1-0
17 Mayıs
Brest-Angers
1-1
17 Mayıs
Nice-Metz
0-0
17 Mayıs
Nantes-Toulouse
0-0IPT
17 Mayıs
Marsilya-Rennes
3-1
17 Mayıs
Lyon-Lens
0-4
17 Mayıs
Lorient-Le Havre
0-2
17 Mayıs
Lille-Auxerre
0-2
17 Mayıs
Udinese-Cremonese
0-1
17 Mayıs
Genoa-AC Milan
1-2
17 Mayıs
Sassuolo-Lecce
2-3
17 Mayıs
Cagliari-Torino
2-1
17 Mayıs
Atalanta-Bologna
0-1
17 Mayıs
Inter-Verona
1-1
17 Mayıs
Roma-Lazio
2-0
17 Mayıs
Pisa-SSC Napoli
0-3
17 Mayıs
Juventus-Fiorentina
0-2
17 Mayıs
Catanzaro-Palermo
3-0

Trabzonspor'da Onuachu, kulüp tarihine geçti

Süper Lig'de sezonu 22 gol ile RAMS Başakşehirli Eldor Shomurodov ile birlikte gol kralı olarak tamamlayan Paul Onuachu, Trabzonspor tarihindeki 6. gol kralı ünvanını elde eden oyuncu oldu.

17 Mayıs 2026 23:48
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'de son hafta Natura Dünyası Gençlerbirliği'ne 3-0 yenilen Trabzonspor'da Nijeryalı oyuncu Paul Onuachu, 22 gol kaydederek RAMS Başakşehirli Eldor Shomurodov ile birlikte sezonu gol kralı tamamladı ve kulüp tarihinde bu başarıyı gösteren 6. oyuncu oldu.

Trabzonspor'da kiralık olarak forma giydiği 2023-2024 sezonunda gösterdiği mücadeleyle iz bırakan ve sezon başında bonservisiyle transfer edilen Nijeryalı santrfor, ilk sezonunda ligde 21 maçta 15 gol kaydederken bu sezon 22 golle takımına skor katkısı sağlayan isimlerin başında geldi.

Onuachu, ligde gol krallığı yarışını önde bitirerek kulüp tarihinde 6. gol krallığı başarısı gösteren isim oldu. Bordo-mavili takımda daha önce Necmi Perekli (18), Fatih Tekke (31), Şota Arveladze (25), Burak Yılmaz (33) ve Alexander Sörloth (24) gol krallığı ünvanını elde etmişti.

Nijeryalı santrfor, Şota Arveladze ve Alexander Sörloth'tan sonra gol krallığını elde eden 3. yabancı futbolcu da oldu.

- Son golü Galatasaray'a

Trabzonspor'un golcüsü, bordo-mavili takımın ligin 28. haftasında sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada attığı ilk golün ardından gol kaydedemedi.

Nijeryalı oyuncu, 28 hafta sonunda 22 gol atarken son 6 maçta suskun kalmasına karşın gol krallığı ünvanını elde etmeyi başardı.

- Gollerin yüzde 36'sına imza attı

Paul Onuachu, Süper Lig'de takımının gollerinin yüzde 36'sına imza attı.

Ligde 34 maçta 61 kez rakip fileleri havalandıran Karadeniz ekibinde Nijeryalı futbolcu, 22 golle en skorer oyuncu olarak gol yükünü çekti.

Karadeniz ekibi, Onuachu'nun gol attığı 18 karşılaşmada 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 43 puanı hanesine yazdırdı.

Trabzonspor, Onuachu'nun gol attığı maçlarda puanların yüzde 66'sını elde etti.

- Onuachu'nun golleri

Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başlayan Karadeniz ekibinin galibiyet golünü atan Onuachu, 1-1 berabere biten 4. haftadaki Samsunspor ile 6. haftadaki Gaziantep FK maçlarında da takımı adına ağları havalandıran isim oldu.

Nijeryalı santrfor, 7. haftada 4-3 kazanılan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçında 2, 8. haftadaki 4-0 galip gelinen Zecorner Kayserispor ile 9. haftada 2-1 üstünlük sağlanan Çaykur Rizespor müsabakalarında da birer gol kaydetti.

Ligin 12. haftasında 1-1 biten Corendon Alanyaspor maçında takımının tek golüne imza atan Nijeryalı oyuncu, 13. haftada 4-3 kazanılan RAMS Başakşehir müsabakasında 1, 14. haftada 3-1 üstün gelinen TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasında 2 gol attı.

Cezası ve Afrika Uluslar Kupası nedeniyle 3 maç takımdan ayrı kalan Onuachu, döndükten sonra gollerine kaldığı yerden devam etti.

Bordo-mavili futbolcu, 2-1 galip gelinen 19. haftadaki Kasımpaşa maçı ile 1-1 beraberlikle tamamlanan 20. haftadaki Hesap.com Antalyaspor karşılaşmasında birer, 21. haftada 3-0 kazanılan Samsunspor müsabakasında 2 gol, 22. haftada 3-2 kaybedilen Fenerbahçe maçında da bir gol attı.

Onuachu, Karadeniz ekibinin ligin 23. haftasında deplasmanda 2-1 galip geldiği Gaziantep FK maçı ile 24. haftasında sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-1 yendiği karşılaşmada birer kez, 25. haftada Zecorner Kayserispor karşısında sahadan 3-1 üstün ayrıldığı maçta da rakip fileleri 2 kez havalandırdı.

Ligin 26. haftasında Çaykur Rizespor karşısında alınan 1-0'lık galibiyette takımının golünü kaydeden Nijeryalı oyuncu, 28. haftada takımının 2-1 galip geldiği Galatasaray maçında ilk golü atan isim oldu.

 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
