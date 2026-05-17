Wilfried Singo: 'İyi bir sezon geçirdik'

Galatasaray forması giyen Wilfried Singo, Kasımpaşa maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
Fildişili savunma oyuncusu, "Zor bir sezon oldu. Zor olmasına rağmen iyi bir sezon geçirdik, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde. Şimdi iyice dinlenip yeni sezon hazırlıklarına başlayacağız." dedi.
Singo, "Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde çok daha iyi şeyler yapmak ve ligi kazanmak istiyoruz. Yine zor geçecek ama kulübün hedeflerini gerçekleştirmek istiyoruz." diye konuştu.
