Antalyaspor'da hüzün var: 'Sezon boyu iyi değildik'

Trendyol Süper Lig'den düşen Antalyaspor'da 3 futbolcu maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Nikola Storm, "Bizim için hayal kırıklığı! Üzerimize düşeni yaptık bugün ama maalesef küme düştük. Yeterince iyi değildik sezon boyunca. Kendimizi eleştirmeliyiz. Küme düştük." ifadelerini kullandı.



"BİR KELİME BULMAK ZOR"



Samuel Ballet, "Şehir için, taraftarlar için çok üzgünüz. Bir kelime bulmak çok zor. Soyunma odasında kimse konuşmuyor. Çok üzgünüz." dedi.



"KAZANDIK AMA YETMEDİ"



Kenneth Paal ise "Şu an ne söyleyebilirim ki, kazandık ama yetmedi. Ne söyleyeceğimi bilmiyorum." açıklamasını yaptı.



