İlkay Gündoğan'dan Galatasaray'ı heyecanlandıran transfer yanıtı

Galatasaray'ın Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynadığı son karşılaşmanın ardından İlkay Gündoğan açıklamalarda bulundu.
"Transferin için telefonun çalabilir, senden fikir alabilirler?" sorusuna yanıt veren İlkay Gündoğan "Çok fazla isim söylemeden, eskiden oynadığım arkadaşlar sordu. Kulüple alakalı, camiayla alakalı, ligle alakalı soru sordular." dedi.
Açıklamalarına devam eden İlkay Gündoğan "Galatasaray galiba artık dünya futbolunda saygı gösterilen kulüp. Şampiyonluklar olsun, dört sene arka arkaya şampiyonluklar olsun.. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız maçlar, aldığımız turlar iz bırakıyor Avrupa'da. Türkiye'yi çok güzel temsil ettik." ifadelerini kullandı.
