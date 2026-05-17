Gençler Ligi'nde şampiyon Anadolu Efes

17 Mayıs
Fenerbahçe-Eyüpspor
3-3
17 Mayıs
Kasımpaşa-Galatasaray
1-0
17 Mayıs
Kayserispor-Konyaspor
2-1
17 Mayıs
Arminia Bielefeld-Hertha Berlin
6-1
17 Mayıs
Magdeburg-Kaiserslautern
0-1
17 Mayıs
Karlsruher SC-Bochum
1-2
17 Mayıs
Hannover 96-Nürnberg
3-3
17 Mayıs
Greuther Fürth-Fortuna Düsseldorf
3-0
17 Mayıs
Elversberg-Preussen Muenster
3-0
17 Mayıs
Darmstadt-Paderborn
0-2
17 Mayıs
FC Utrecht-Fortuna Sittard
2-0
17 Mayıs
PEC Zwolle-Feyenoord
0-2
17 Mayıs
Dynamo Dresden-Holstein Kiel
2-1
17 Mayıs
S. Rotterdam-Excelsior
2-3
17 Mayıs
PSV Eindhoven-FC Twente
5-1
17 Mayıs
NEC Nijmegen-Go Ahead Eagles
2-1
17 Mayıs
Heracles-FC Groningen
1-2
17 Mayıs
SC Heerenveen-Ajax
0-0
17 Mayıs
Schalke 04-E.Braunschweig
1-0
17 Mayıs
Club Brugge-Union St.Gilloise
5-0
17 Mayıs
Anderlecht-KV Mechelen
2-2
17 Mayıs
Dynamo Makhachkala-S. Moskova
0-0
17 Mayıs
FC Krasnodar-FC Orenburg
3-0
17 Mayıs
PFC Sochi-FK Akhmat
1-1
17 Mayıs
Kazan-Nizhny Novgorod
2-2
17 Mayıs
Samara-Akron Togliatti
4-1
17 Mayıs
FC Krasnodar-Torpedo Moscow
0-0IPT
17 Mayıs
FC Rostov-Zenit St. Petersburg
0-1
17 Mayıs
CSKA Moskova-Lokomotiv Moscow
3-1
17 Mayıs
Alkmaar-NAC Breda
3-3
17 Mayıs
Baltika-Dinamo Moscow
1-2
17 Mayıs
Young Boys-Sion
3-3
17 Mayıs
St. Gallen-Thun
1-1
17 Mayıs
Lugano-Basel
4-0
17 Mayıs
Austria Wien-LASK
0-3
17 Mayıs
RB Salzburg-Hartberg
1-3
17 Mayıs
Sturm Graz-Rapid Wien
2-0
17 Mayıs
FC Volendam-Telstar
1-2
17 Mayıs
Paris FC-PSG
2-1
17 Mayıs
Strasbourg-AS Monaco
5-4
17 Mayıs
Atletico Madrid-Girona
1-0
17 Mayıs
Osasuna-Espanyol
1-2
17 Mayıs
Real Oviedo-Alaves
0-1
17 Mayıs
Real Sociedad-Valencia
3-4
17 Mayıs
Rayo Vallecano-Villarreal
2-0
17 Mayıs
Levante-Mallorca
2-0
17 Mayıs
Elche-Getafe
1-0
17 Mayıs
Athletic Bilbao-Celta Vigo
1-1
17 Mayıs
Barcelona-Real Betis
3-1
17 Mayıs
Newcastle-West Ham United
3-1
17 Mayıs
Wolves-Fulham
1-1
17 Mayıs
Leeds United-Brighton
1-0
17 Mayıs
Everton-Sunderland
1-3
17 Mayıs
Brentford-C.Palace
2-2
17 Mayıs
M. United-N. Forest
3-2
17 Mayıs
Trabzonspor-Gençlerbirliği
0-3
17 Mayıs
Sevilla-Real Madrid
0-1
17 Mayıs
Como-Parma
1-0
17 Mayıs
Antalyaspor-Kocaelispor
1-0
17 Mayıs
Brest-Angers
1-1
17 Mayıs
Nice-Metz
0-0
17 Mayıs
Nantes-Toulouse
0-0IPT
17 Mayıs
Marsilya-Rennes
3-1
17 Mayıs
Lyon-Lens
0-4
17 Mayıs
Lorient-Le Havre
0-2
17 Mayıs
Lille-Auxerre
0-2
17 Mayıs
Udinese-Cremonese
0-1
17 Mayıs
Genoa-AC Milan
1-2
17 Mayıs
Sassuolo-Lecce
2-3
17 Mayıs
Cagliari-Torino
2-1
17 Mayıs
Atalanta-Bologna
0-1
17 Mayıs
Inter-Verona
1-1
17 Mayıs
Roma-Lazio
2-0
17 Mayıs
Pisa-SSC Napoli
0-3
17 Mayıs
Juventus-Fiorentina
0-2
17 Mayıs
Catanzaro-Palermo
3-0

Gençler Ligi'nde şampiyon Anadolu Efes

Ülker Basketbol Gençler Ligi erkekler kategorisi finalinde Anadolu Efes, Aliağa Petkimspor'u 65-55 mağlup ederek şampiyon oldu.

17 Mayıs 2026 23:31
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Ülker Basketbol Gençler Ligi erkekler kategorisi finalinde Anadolu Efes, Aliağa Petkimspor'u 65-55 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Dörtlü Final organizasyonundaki ilk maçlarında Bahçeşehir Koleji'ni mağlup eden Anadolu Efes ile Karşıyaka'ya üstünlük sağlayan Aliağa Petkimspor, şampiyonluk için karşı karşıya geldi.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadelenin ilk periyodunu Aliağa Petkimspor, 16-15 önde tamamladı. İkinci çeyrekte daha iyi bir oyun ortaya koyan Anadolu Efes, soyunma odasına 33-29 üstün gitti.

İkinci yarıda da üstün performansını sürdüren lacivert-beyazlı takım, üçüncü periyodunu 52-40 önde bitirdiği karşılaşmayı 65-55 kazanarak şampiyon oldu.

Anadolu Efes, Basketbol Gençler Ligi'nde 4. kez kupayı müzesine götürdü. Eski milli oyuncu Cenk Akyol'un başantrenörlüğünü yaptığı lacivert-beyazlılar, 2018, 2023 ve 2024'te de mutlu sona ulaşmıştı.

- Bakan Bak da finali izledi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Basketbol Gençler Ligi erkekler finalini izledi.

Bakan Bak, karşılaşmayı Türkiye Basketbol Federasyonu Hidayet Türkoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle takip etti.

Mücadeleyi milli basketbolcu Alperen Şengün, Safiport Erokspor Başantrenörü Ufuk Sarıca, Aliağa Petkimspor Başantrenörü Orhun Ene ile Türk basketbolunun efsane başantrenörü Aydın Örs de izledi.

- Kupa töreni düzenlendi

Basketbol Gençler Ligi erkeklerde şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes, kupasını aldı.

Final karşılaşmasının ardından gerçekleştirilen kupa töreninde ilk olarak Aliağa Petkimspor'a ikincilik ödülleri verildi.

Anadolu Efes'te basketbolcuların birincilik madalyalarını almasının ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, şampiyonluk kupası kaptan Mert Kocagözoğlu'na takdim etti. Mert'in kupayı havaya kaldırmasının ardından oyuncular ve teknik ekip, büyük sevinç yaşadı.

- Başantrenör ve oyuncuların görüşleri

Anadolu Efes'te başantrenör Cenk Akyol, yetiştiği kulüpte farklı bir görevde yeniden kupa kazanmasının kendisi için ayrı bir mutluluk olduğunu kaydetti.

Elde ettikleri şampiyonluk dolayısıyla çok mutlu olduklarını dile getiren Akyol, "Yetiştiğim ve şampiyonluklar yaşadığımın kulüpte başka bir görevde bir kupa daha getirmek ayrı bir mutluluk. Desteğini hiç eksik etmeyen ekip arkadaşlarım, yöneticilerim ve oyuncu grubu hiçbir zaman mücadeleyi bırakmadı. Herkesin çok emeği var. Teşekkür ediyorum. Namağlup şampiyon olmak gurur verici." ifadelerini kullandı.

Lacivert-beyazlı takımın kaptanı Mert Kocagözoğlu, bu sezon altyapı düzeyinde tüm kupaları alarak çok güzel bir başarıya imza attıklarını belirtti.

Dörtlü Final'in En Değerli Oyuncusu (MVP) seçilen ve ödülünü Alperen Şengün'den alan Darius Karutasu ise çok iyi mücadele ederek şampiyonluğa ulaştıklarını ifade etti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
