Kerem Demirbay: 'Ağabeylik karakterimde var'

Kasımpaşa'nın tecrübeli futbolcusu Kerem Demirbay, Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek ligde kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Sezonu değerlendiren Kerem Demirbay, "Çok çok ağır ve çok zor bir sezon geçirdik. Buraya ikinci yarıda geldim. Takımın oturması bir süre aldı. Bazı maçlarda Göztepe gibi, öne geçip puan kaybediyoruz. Kocaelispor maçı gibi maçları bitiremiyoruz. Ondan sonra 4 kere arka arkaya olmuş, tebrikler buradan Galatasaray'a, şampiyon olmuşlar, onlara karşı oynuyoruz. Kolay değil. Kasımpaşa'nın duruşunu, karakterini, ağırlığını gösterdik. Tüm Kasımpaşa ailesine, kulübe, taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bugün iyi desteklediler bizi. Stadyum doluydu. Allah razı olsun hepsinden. Gerçekten çok mutluyum." dedi.



"AĞABEYLİK KARAKTERİMDE VAR"



"Kasımpaşa ile 3.5 yıllık kontrat imzaladım. Bunun bir nedeni var." diyen Kerem, "Ağabeylik yapmam gerekiyor, bu karakterimde var. Başkan, Emre Hocam sağladığı için çok mutluyum. Kasımpaşa benim için çok değerli. Bunu başardık ve çok mutluyum gerçekten." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



