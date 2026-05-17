Kerem Demirbay: 'Ağabeylik karakterimde var'

17 Mayıs
Fenerbahçe-Eyüpspor
3-3
17 Mayıs
Kasımpaşa-Galatasaray
1-0
17 Mayıs
Kayserispor-Konyaspor
2-1
17 Mayıs
Arminia Bielefeld-Hertha Berlin
6-1
17 Mayıs
Magdeburg-Kaiserslautern
0-1
17 Mayıs
Karlsruher SC-Bochum
1-2
17 Mayıs
Hannover 96-Nürnberg
3-3
17 Mayıs
Greuther Fürth-Fortuna Düsseldorf
3-0
17 Mayıs
Elversberg-Preussen Muenster
3-0
17 Mayıs
Darmstadt-Paderborn
0-2
17 Mayıs
FC Utrecht-Fortuna Sittard
2-0
17 Mayıs
PEC Zwolle-Feyenoord
0-2
17 Mayıs
Dynamo Dresden-Holstein Kiel
2-1
17 Mayıs
S. Rotterdam-Excelsior
2-3
17 Mayıs
PSV Eindhoven-FC Twente
5-1
17 Mayıs
NEC Nijmegen-Go Ahead Eagles
2-1
17 Mayıs
Heracles-FC Groningen
1-2
17 Mayıs
SC Heerenveen-Ajax
0-0
17 Mayıs
Schalke 04-E.Braunschweig
1-0
17 Mayıs
Club Brugge-Union St.Gilloise
5-0
17 Mayıs
Anderlecht-KV Mechelen
2-2
17 Mayıs
Dynamo Makhachkala-S. Moskova
0-0
17 Mayıs
FC Krasnodar-FC Orenburg
3-0
17 Mayıs
PFC Sochi-FK Akhmat
1-1
17 Mayıs
Kazan-Nizhny Novgorod
2-2
17 Mayıs
Samara-Akron Togliatti
4-1
17 Mayıs
FC Krasnodar-Torpedo Moscow
0-0IPT
17 Mayıs
FC Rostov-Zenit St. Petersburg
0-1
17 Mayıs
CSKA Moskova-Lokomotiv Moscow
3-1
17 Mayıs
Alkmaar-NAC Breda
3-3
17 Mayıs
Baltika-Dinamo Moscow
1-2
17 Mayıs
Young Boys-Sion
3-3
17 Mayıs
St. Gallen-Thun
1-1
17 Mayıs
Lugano-Basel
4-0
17 Mayıs
Austria Wien-LASK
0-3
17 Mayıs
RB Salzburg-Hartberg
1-3
17 Mayıs
Sturm Graz-Rapid Wien
2-0
17 Mayıs
FC Volendam-Telstar
1-2
17 Mayıs
Paris FC-PSG
2-1
17 Mayıs
Strasbourg-AS Monaco
5-4
17 Mayıs
Atletico Madrid-Girona
1-0
17 Mayıs
Osasuna-Espanyol
1-2
17 Mayıs
Real Oviedo-Alaves
0-1
17 Mayıs
Real Sociedad-Valencia
3-4
17 Mayıs
Rayo Vallecano-Villarreal
2-0
17 Mayıs
Levante-Mallorca
2-0
17 Mayıs
Elche-Getafe
1-0
17 Mayıs
Athletic Bilbao-Celta Vigo
1-1
17 Mayıs
Barcelona-Real Betis
3-1
17 Mayıs
Newcastle-West Ham United
3-1
17 Mayıs
Wolves-Fulham
1-1
17 Mayıs
Leeds United-Brighton
1-0
17 Mayıs
Everton-Sunderland
1-3
17 Mayıs
Brentford-C.Palace
2-2
17 Mayıs
M. United-N. Forest
3-2
17 Mayıs
Trabzonspor-Gençlerbirliği
0-3
17 Mayıs
Sevilla-Real Madrid
0-1
17 Mayıs
Como-Parma
1-0
17 Mayıs
Antalyaspor-Kocaelispor
1-0
17 Mayıs
Brest-Angers
1-1
17 Mayıs
Nice-Metz
0-0
17 Mayıs
Nantes-Toulouse
0-0IPT
17 Mayıs
Marsilya-Rennes
3-1
17 Mayıs
Lyon-Lens
0-4
17 Mayıs
Lorient-Le Havre
0-2
17 Mayıs
Lille-Auxerre
0-2
17 Mayıs
Udinese-Cremonese
0-1
17 Mayıs
Genoa-AC Milan
1-2
17 Mayıs
Sassuolo-Lecce
2-3
17 Mayıs
Cagliari-Torino
2-1
17 Mayıs
Atalanta-Bologna
0-1
17 Mayıs
Inter-Verona
1-1
17 Mayıs
Roma-Lazio
2-0
17 Mayıs
Pisa-SSC Napoli
0-3
17 Mayıs
Juventus-Fiorentina
0-2
17 Mayıs
Catanzaro-Palermo
3-0

Kerem Demirbay: "Ağabeylik karakterimde var"

Kasımpaşa'nın tecrübeli orta saha oyuncusu Kerem Demirbay, Süper Lig'de kalmayı başardıkları Galatasaray maçı sonrası konuştu.

calendar 17 Mayıs 2026 23:24
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Kerem Demirbay: 'Ağabeylik karakterimde var'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Kasımpaşa'nın tecrübeli futbolcusu Kerem Demirbay, Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek ligde kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Sezonu değerlendiren Kerem Demirbay, "Çok çok ağır ve çok zor bir sezon geçirdik. Buraya ikinci yarıda geldim. Takımın oturması bir süre aldı. Bazı maçlarda Göztepe gibi, öne geçip puan kaybediyoruz. Kocaelispor maçı gibi maçları bitiremiyoruz. Ondan sonra 4 kere arka arkaya olmuş, tebrikler buradan Galatasaray'a, şampiyon olmuşlar, onlara karşı oynuyoruz. Kolay değil. Kasımpaşa'nın duruşunu, karakterini, ağırlığını gösterdik. Tüm Kasımpaşa ailesine, kulübe, taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bugün iyi desteklediler bizi. Stadyum doluydu. Allah razı olsun hepsinden. Gerçekten çok mutluyum." dedi.

"AĞABEYLİK KARAKTERİMDE VAR"

"Kasımpaşa ile 3.5 yıllık kontrat imzaladım. Bunun bir nedeni var." diyen Kerem, "Ağabeylik yapmam gerekiyor, bu karakterimde var. Başkan, Emre Hocam sağladığı için çok mutluyum. Kasımpaşa benim için çok değerli. Bunu başardık ve çok mutluyum gerçekten." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.