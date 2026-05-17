Atila Gerin: 'Fenerbahçe maçına inanıyordum!'

Eyüpspor'u Süper Lig'de tutan Atila Gerin, Fenerbahçe ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.



"KAPANACAĞIMIZI SÖYLEDİLER..."



Sıkıntılı günler yaşamalarına rağmen ligde kaldıklarını vurgulayan Atila Gerin "Allahıma şükürler olsun. Son top, son düdük diye diye biz çağırdık böyle bitişi. Başkanlarımızın içeri alınmasından sonra herkesin 'Düştü, kapanacak' dediği ortamda 15 oyuncu gitti. Bulduğumuz gençlerle devam ettik.



O kadar çok anlatacak şey var ki... Başlangıç; tahliye olan Murat Özkaya ve Fatih Kulaksız'a moral olsun. Onlara hediye ediyoruz, onlardan da Allah razı olsun. Bu sistemi onlar kurdu. Sonra zordayken kayyum atandı ve devletimiz yanımızda oldu. Onlar da çok iyi şekilde davrandılar. Huzurlu çalışma ortamı sağladılar." dedi.



"ARDA TURAN İLE İNANILMAZ SİSTEM KURDUK"



Atila Gerin ayrıca "40 yıldır futbolun içindeyim, mucize kurtuluşlar vardır ama mutlaka ekonomik veya transfer dokunuşları vardı. Biz en altından başladık. İbrahim Üzülmez vardı, daha sonra Arda Turan geldi. Arda Turan ile inanılmaz bir sistem kurduk. Onun ekibinden herkese teşekkür ederim. Selçuk Şahin ile iyi çalışmalarımız var, Orhan Ak ile öyle. Hiç çalışmalarımızı bozmadık. Daha önce Gençlerbirliği'nde İbrahim Hoca ile başardık, öyle tecrübem vardı. Çocuklara bunu anlattım ve onları inandırdım. Bu iş önce inanç ve sonra çalışma ile oluyor. Çok çabuk reaksiyon verdiler." ifadelerini kullandı.



"BİZ KALDIK, ONLAR DÜŞTÜ!"



Ligde bir maçtaki hakem performansına değinen Atila Gerin "Bir maçımız var, o maçta çok doğrandık! O hakem arkadaş da inşallah kendini toparlar, görür. Allah, bizi sınadı orada. Biz kaldık, o maçtaki takım sıkıntı yaşadı!" dedi.



FENERBAHÇE SÖZLERİ



Fenerbahçe maçı için de konuşan Atila Gerin "Fenerbahçe maçına gelirken puan alacağımıza inanıyordum. Burada puan aslanın ağzında değil midesinde! Fenerbahçe'yi tebrik ederim. Çok doğru bir duruş, istek... 2-0'dan döndüler, herkesi ters köşe yaptılar. Onları da tebrik ederim. Allah, bize nasip etti. Verdi, aldı... En son yine verdi. Fenerbahçe'yi de tebrik ederim. Kalan takımları tebrik ederim. Düşen takımlar da inşallah toparlanır ve gelirler." açıklamasını yaptı.



BASIN TOPLANTISI



Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gerin, futbolcularına mücadelelerinden dolayı teşekkür etti.



Çok zorlu bir süreçten başarıyla çıktıklarını belirten Gerin, "Allah'a şükürler olsun. Çok zorlu bir yolculuktan, zorlu süreçlerden geçerek kümede kalmayı başardık. Ben hep çocuklara son top, son düdük derdim. Rabbim bize öyle nasip etti. Çok şükür olsun. Büyük hikaye var altında inanılmaz bir hikaye var. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum sahadaki duruşlarından, protestolara rağmen geri dönüşlerinden dolayı. Büyük takım oyuncularının iddiasız maçlarda böyle duruş sergilemesi zordur. İnşallah Türkiye'de her takım böyle olur. 2-0'dan geri döndüler. Allah bize nasip etti golü. İnanıyorduk bunun hayaliyle yaşıyorduk." diye konuştu.



Büyük bir hikayeyi destana çevirdiklerini anlatan Gerin, "Ligde erkenden kalamayacağımızı biliyordum. Çocuklara hep 'Allah Kadıköy'de nasip edecek' diyordum. Çocuklarımın ayaklarına yüreklerine sağlık. Büyük bir hikayeyi destana çevirdi onlar. İki başkanın içerde olması, kayyum atanması, oyuncuların gitmesi, ekonomik zorluklar derken şükür olsun inanılmaz bir birliktelik sağladık. Hazır bir sistemimiz vardı, kimse bilmez." değerlendirmesinde bulundu.



Atila Gerin, oyuncusu Anıl Yaşar'ın tribünlere verdiği tepki üzerine gelen soruya ise şu yanıtı vererek sözlerini tamamladı:



"Pırlanta bir çocuk ama onun adına ben özür diliyorum. Bunların hepsi 20'li yaşlarda hata yapacaklar. Bulunduğumuz ortamı bir bilseniz o çocukların o kadar çok duygusal kırılmaları oluyor ki biz saha içi kadar saha dışıyla da uğraşıyoruz. Varsa öyle bir şey ben özür diliyorum. Hiçbir futbolcumun böyle bir şey yapmasını istemem. Bugün Cankat'a kalk dedik. Yatmadan oynadık. Ben öyle 5 tane maç kaybettim. 2-0 iken Metehan oyundan koşarak çıktı. Çocuklarımın bir kusuru olduysa bu ortam affedilmeye müsait bir ortam."



