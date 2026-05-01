Ricardo Velho: 'Süper Lig'de kalmayı hak ettik'

17 Mayıs
Fenerbahçe-Eyüpspor
3-3
17 Mayıs
Kasımpaşa-Galatasaray
1-0
17 Mayıs
Kayserispor-Konyaspor
2-1
17 Mayıs
Arminia Bielefeld-Hertha Berlin
6-1
17 Mayıs
Magdeburg-Kaiserslautern
0-1
17 Mayıs
Karlsruher SC-Bochum
1-2
17 Mayıs
Hannover 96-Nürnberg
3-3
17 Mayıs
Greuther Fürth-Fortuna Düsseldorf
3-0
17 Mayıs
Elversberg-Preussen Muenster
3-0
17 Mayıs
Darmstadt-Paderborn
0-2
17 Mayıs
FC Utrecht-Fortuna Sittard
2-0
17 Mayıs
PEC Zwolle-Feyenoord
0-2
17 Mayıs
Dynamo Dresden-Holstein Kiel
2-1
17 Mayıs
S. Rotterdam-Excelsior
2-3
17 Mayıs
PSV Eindhoven-FC Twente
5-1
17 Mayıs
NEC Nijmegen-Go Ahead Eagles
2-1
17 Mayıs
Heracles-FC Groningen
1-2
17 Mayıs
SC Heerenveen-Ajax
0-0
17 Mayıs
Schalke 04-E.Braunschweig
1-0
17 Mayıs
Club Brugge-Union St.Gilloise
5-0
17 Mayıs
Anderlecht-KV Mechelen
2-2
17 Mayıs
Dynamo Makhachkala-S. Moskova
0-0
17 Mayıs
FC Krasnodar-FC Orenburg
3-0
17 Mayıs
PFC Sochi-FK Akhmat
1-1
17 Mayıs
Kazan-Nizhny Novgorod
2-2
17 Mayıs
Samara-Akron Togliatti
4-1
17 Mayıs
FC Krasnodar-Torpedo Moscow
0-0IPT
17 Mayıs
FC Rostov-Zenit St. Petersburg
0-1
17 Mayıs
CSKA Moskova-Lokomotiv Moscow
3-1
17 Mayıs
Alkmaar-NAC Breda
3-3
17 Mayıs
Baltika-Dinamo Moscow
1-2
17 Mayıs
Young Boys-Sion
3-3
17 Mayıs
St. Gallen-Thun
1-1
17 Mayıs
Lugano-Basel
4-0
17 Mayıs
Austria Wien-LASK
0-3
17 Mayıs
RB Salzburg-Hartberg
1-3
17 Mayıs
Sturm Graz-Rapid Wien
2-0
17 Mayıs
FC Volendam-Telstar
1-2
17 Mayıs
Paris FC-PSG
2-1
17 Mayıs
Strasbourg-AS Monaco
5-4
17 Mayıs
Atletico Madrid-Girona
1-0
17 Mayıs
Osasuna-Espanyol
1-2
17 Mayıs
Real Oviedo-Alaves
0-1
17 Mayıs
Real Sociedad-Valencia
3-4
17 Mayıs
Rayo Vallecano-Villarreal
2-0
17 Mayıs
Levante-Mallorca
2-0
17 Mayıs
Elche-Getafe
1-0
17 Mayıs
Athletic Bilbao-Celta Vigo
1-1
17 Mayıs
Barcelona-Real Betis
3-1
17 Mayıs
Newcastle-West Ham United
3-1
17 Mayıs
Wolves-Fulham
1-1
17 Mayıs
Leeds United-Brighton
1-0
17 Mayıs
Everton-Sunderland
1-3
17 Mayıs
Brentford-C.Palace
2-2
17 Mayıs
M. United-N. Forest
3-2
17 Mayıs
Trabzonspor-Gençlerbirliği
0-3
17 Mayıs
Sevilla-Real Madrid
0-1
17 Mayıs
Como-Parma
1-0
17 Mayıs
Antalyaspor-Kocaelispor
1-0
17 Mayıs
Brest-Angers
1-1
17 Mayıs
Nice-Metz
0-0
17 Mayıs
Nantes-Toulouse
0-0IPT
17 Mayıs
Marsilya-Rennes
3-1
17 Mayıs
Lyon-Lens
0-4
17 Mayıs
Lorient-Le Havre
0-2
17 Mayıs
Lille-Auxerre
0-2
17 Mayıs
Udinese-Cremonese
0-1
17 Mayıs
Genoa-AC Milan
1-2
17 Mayıs
Sassuolo-Lecce
2-3
17 Mayıs
Cagliari-Torino
2-1
17 Mayıs
Atalanta-Bologna
0-1
17 Mayıs
Inter-Verona
1-1
17 Mayıs
Roma-Lazio
2-0
17 Mayıs
Pisa-SSC Napoli
0-3
17 Mayıs
Juventus-Fiorentina
0-2
17 Mayıs
Catanzaro-Palermo
3-0

Ricardo Velho: "Süper Lig'de kalmayı hak ettik"

Natura Dünyası Gençlerbirliği kalecisi Ricardo Velho, Trabzonspor karşısında alınan 3-0'lık galibiyetin ardından takımının Süper Lig'de kalmayı hak ettiğini söyledi.

calendar 18 Mayıs 2026 00:01
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'in son haftasında Trabzonspor'u deplasmanda 3-0 yenerek ligde kalan Natura Dünyası Gençlerbirliği'nin kalecisi Ricardo Velho, "Maçı kazanmayı hak ettiğimizi, Süper Lig'de kalmayı hak ettiğimizi rahatlıkla söyleyebilirim. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum." dedi.

Maçın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Velho, maçın ilk yarısında baskı yediklerini ve iyi oyun ortaya koyamadıklarını belirterek, "3-0'lık skora çok takılmamak lazım. Artık maçın son anlarında gelen iki gol oldu. Aslında 1-0 devam eden bir maçtı. Özellikle ilk yarıda baskı yedik, iyi bir oyun da ortaya koyamadık." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de kazanmayı hak ettiklerini kaydeden Velho, "Trabzonspor'un çok kaliteli ayakları var. Biz biraz daha savunarak geçiş oyunu oynamaya çalıştık ve ilk yarıda gol attık ve ikinci yarıda bunu korumaya çalıştık. Genele baktığımızda maçı özetlersem. Maçı kazanmayı hak ettiğimizi, Süper Lig'de kalmayı hak ettiğimizi rahatlıkla söyleyebilirim. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.

Trabzonsporlu futbolcu Onuachu'nun pozisyonunda yaptığı kurtarışı değerlendiren Velho, şunları kaydetti:

"Onuachu, inanılmaz kaliteli bir oyuncu ve kendisinin gol kralı olmaya çalıştığını da maçtan önce biliyorduk. Gol atmaya çalışacağını da biliyorduk. Gerçekten benim adıma çok güzel bir kurtarış oldu ama bu kurtarış sadece benim değil tüm takım arkadaşlarımın, tüm çalışanlarımızın, tüm hocalarımızın ve tüm yönetimimizin kurtarışı. Bu maçı kariyerimde de unutulmaz maçlar arasına koyabilirim. Gerçekten çok önemli bir galibiyet. Süper Lig'de kalmayı da başardığımız için ayrıca mutluyum."

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
