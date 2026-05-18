Antalyaspor'dan Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'a tepki

"YÖNETİM İSTİFA" SLOGANLARI

POLİS GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Süper Lig'in son haftasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup eden Antalyaspor, diğer maçlardan gelen sonuçların ardından küme düşmekten kurtulamadı. Maç sonrası büyük üzüntü yaşayan kırmızı-beyazlı taraftarlar, kulüp başkanı Rıza Perçin ve yönetime tepki gösterdi.Taraftarların yanına Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, diğer maçların sonuçlarıyla ilgili açıklama yaptı." diyen Rıza Perçin "" diyerek sözlerine devam etti.Karşılaşmanın ardından stat çevresinde toplanan taraftarlar, sezon boyunca yapılan hataların takımı bu noktaya getirdiğini savunarak yönetime tepki gösterdi. Taraftarlar uzun süre "Yönetim istifa" sloganları atarken, Başkan Rıza Perçin'e yönelik eleştirilerde bulundu.Tepkilerin artması üzerine stat çevresinde polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Taraftarlar ile güvenlik güçleri arasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, çok sayıda taraftar sosyal medya üzerinden de yönetime tepki göstermeyi sürdürdü.