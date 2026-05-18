Fransa'da ortalık karıştı: İki maçta sahaya girdiler!

Fransa Ligi'nde ortalık karıştı! Fransa Ligue 1'in son haftasında küme düşmesi daha önce kesinleşen Nantes'in taraftarları, sahayı işgal ederek Toulouse maçını iptal ettirdi.Nantes Teknik Direktörü Vahid Halilhodzic, sahaya giren taraftarlarla kavga etti.Fransa'da Küme düşen Nantes taraftarının ardından bu kez de play-out oynamak zorunda kalan Nice'in öfkeli taraftarı da Metz maçının son düdüğü ardından sahaya indi.