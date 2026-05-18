Eintracht Frankfurt'ta Albert Riera dönemi bitti!

Eintracht Frankfurt'ta sezonun ardından teknik direktör değişikliği yaşandı. Bundesliga'nın son haftasında sahasında Stuttgart ile 2-2 berabere kalan ve ligi 8. basamakta tamamlayan Alman ekibi, Albert Riera ile yollarını ayırdığını açıkladı.



Kulübün resmi duyurusunda, İspanyol teknik adamın yanı sıra yardımcı antrenörler Pablo Remon Arteta ile Lorenzo Dolcetti'nin de görevlerinden ayrıldığı belirtildi. Açıklamada, tarafların karşılıklı anlaşma sağlayarak iş birliğini sonlandırdığı ifade edildi.



4 AYDA, 1.21 PUAN ORTALAMASI



Kısa süre önce takımın başına geçen 44 yaşındaki çalıştırıcı, Frankfurt kariyerinde beklentilerin gerisinde kaldı. Riera yönetimindeki Alman temsilcisi, çıktığı 14 karşılaşmada maç başına 1.21 puan ortalaması yakalayabildi.



KULÜPTE İSTENMEYEN ADAM OLDU!



İspanyol teknik adam yalnızca alınan sonuçlarla değil, maç sonlarında oyuncularına yönelik yaptığı sert açıklamalarla da Almanya'da gündem olmuştu. Alman basını, Riera'nın özellikle basın toplantılarındaki çıkışlarını sezon boyunca sık sık manşetlere taşıdı.



AVRUPA BİLETİ KAÇTI! TEK İHTİMAL...



Bundesliga'da Avrupa kupalarına katılım hedefini gerçekleştiremeyen Frankfurt, sezonu Avrupa hattının dışında tamamladı. Kırmızı-siyahlılar, Avrupa bileti umutlarını ise Freiburg'un Avrupa Ligi'nde elde edeceği sonuca bağladı.



YERİNE TEDESCO GELEBİLİR!



Öte yandan Alman medyasında yer alan haberlerde, geçtiğimiz dönemde Fenerbahçe ile yollarını ayıran Domenico Tedesco'nun Frankfurt'un teknik direktör adayları arasında bulunduğu öne sürüldü.



