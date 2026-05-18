Zeynep Sönmez "en iyi dereceli" Türk tenisçi

Milli sporcu Zeynep Sönmez, dünya sıralamasında 59'unculuğa yükselerek "en iyi dereceye sahip Türk tenisçi" ünvanını aldı.

calendar 18 Mayıs 2026 10:13
Haber: AA, Fotoğraf: AA
 Milli tenisçi Zeynep Sönmez, kadınlar dünya sıralamasında Türk tenis tarihinin en iyi derecesi olan 59'unculuğa yükseldi.

Zeynep, Kadınlar Tenis Birliğinin (WTA) haftalık güncellenen klasman listesinde 6 basamak yukarı çıktı.

Son katıldığı turnuva Roma Açık'a 2. turda veda eden 24 yaşındaki sporcu, 2016'nın eylül ayında 60. sıraya yerleşen Çağla Büyükakçay'ı geçerek rekorun sahibi oldu.

