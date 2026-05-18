Galatasaray'da 3 genç hedefi!

Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla noktalayan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi.
GÜNDEMDEKİ İSİMLER
Yeni sezonda kadroyu gençleştirmek isteyen sarı-kırmızılı yönetimin 3 kişilik U23 kontenjanı için harekete geçtiği ve Bologna'dan Jonathan Rowe, Nordsjaelland'dan Caleb Yirenkyi ve Udinese'den Arthur Atta'yı gündemine aldığı öğrenildi.
TEMAS HAZIRLIĞI
Sarı-kırmızılı kurmayların ilerleyen günlerde 23 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusu Rowe için İtalyan ekibiyle temasa geçip teklifini iletmesi bekleniyor.
TEKLİF YAPILACAK
Daha önce de gündeme gelen 20 yaşındaki Ganalı orta saha Yirenkyi için de Danimarka ekibiyle yapılan temasların hız kazandığı ve yönetimin teklif hazırlığında olduğu belirtiliyor.
ATTA İÇİN BİLGİ ALINDI
Udinese'nin Fransız orta sahası Atta için de oyuncunun menajerinden sözleşme şartları hakkında bilgi alan Galatasaray yönetiminin 23 yaşındaki futbolcu için de Çizme temsilcisinin kapısını çalacağı öğrenildi.
Yönetim, potansiyelli isimleri takıma kazandırarak yeni sezonda kadroda rekabeti oluşturmayı hedefliyor.
