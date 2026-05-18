Beşiktaş'ta kader günü Sergen Yalçın

Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı ile Sergen Yalçın bugün kritik bir görüşmede bir araya gelecek. Toplantıda Yalçın'ın motivasyonu, gelecek sezon projeleri ve Beşiktaş'taki geleceği masaya yatırılacak.

calendar 18 Mayıs 2026 08:15
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta hafta sonu planlanan başkan Serdal Adalı ile teknik direktör Sergen Yalçın arasındaki görüşme bugün gerçekleşecek.

Toplantıda bugüne kadarki süreç, sezon boyunca yaşanan başarısızlıkların temel nedenleri ve gelecek sezon planlaması ele alınacak, Yalçın'ın kaderi çizilecek. Futbol Komitesi, tecrübeli çalıştırıcıya destek veriyor.

MOTİVASYON MASADA

Adalı'nın kafasında net bir karar yok. Kulüp yönetimindeki eğilim Yalçın'ın görevine devam etmesi yönünde. Görüşmede Yalçın'ın motivasyonu ve önümüzdeki sezon için sportif hedefleri ile projeleri de masaya yatırılacak. 

Toplantıdan çıkacak sonuç, Beşiktaş'ın sadece teknik ekip değil, kadro yapısını da etkileyecek. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
