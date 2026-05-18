Fenerbahçe, Semedo'yu gönderiyor

Fenerbahçe, yüksek maliyetinden dolayı Nelson Semedo'yla yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
32 yaşındaki oyuncu senelik 4 milyon 800 bin euro maaş alıyor.
Maaş bütçesinde küçülmeye hazırlanan sarı-lacivertlilerin Portekizli için gelecek olan teklifleri değerlendirmeye alacağı belirtildi.
BU SEZON 40 MAÇTA FORMA GİYDİ
Bonservis ücreti olmadan Fenerbahçe'ye transfer olan 32 yaşındaki Portekizli bek, bu sezon 40 maçta oynadı ve 1 gol atıp 3 asist yaptı.
Semedo kariyerinde daha önce Benfica, Barcelona, Wolves takımlarında da forma giydi.
32 yaşındaki oyuncu senelik 4 milyon 800 bin euro maaş alıyor.
Maaş bütçesinde küçülmeye hazırlanan sarı-lacivertlilerin Portekizli için gelecek olan teklifleri değerlendirmeye alacağı belirtildi.
BU SEZON 40 MAÇTA FORMA GİYDİ
Bonservis ücreti olmadan Fenerbahçe'ye transfer olan 32 yaşındaki Portekizli bek, bu sezon 40 maçta oynadı ve 1 gol atıp 3 asist yaptı.
Semedo kariyerinde daha önce Benfica, Barcelona, Wolves takımlarında da forma giydi.