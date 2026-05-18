Fenerbahçe, Semedo'yu gönderiyor

Fenerbahçe, 32 yaşındaki Portekizli beki Nelson Semedo ile yollarını ayırma kararı aldı.

calendar 18 Mayıs 2026 09:07
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe, Semedo'yu gönderiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fenerbahçe, yüksek maliyetinden dolayı Nelson Semedo'yla yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

32 yaşındaki oyuncu senelik 4 milyon 800 bin euro maaş alıyor.

Maaş bütçesinde küçülmeye hazırlanan sarı-lacivertlilerin Portekizli için gelecek olan teklifleri değerlendirmeye alacağı belirtildi.

BU SEZON 40 MAÇTA FORMA GİYDİ

Bonservis ücreti olmadan Fenerbahçe'ye transfer olan 32 yaşındaki Portekizli bek, bu sezon 40 maçta oynadı ve 1 gol atıp 3 asist yaptı.

Semedo kariyerinde daha önce Benfica, Barcelona, Wolves takımlarında da forma giydi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.