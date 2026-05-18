Przemyslaw Frankowski'nin kiralık opsiyonu uzadı!

Galatasaray'ın sezon başında Fransız ekibi Rennes'e kiraladığı Polonyalı futbolcu Przemyslaw Frankowski ile önemli bir gelişme yaşandı.
Fransız ekibinin kümede kalması sonrası opsiyonu uzatma maddesi gerçekleşti. 31 yaşındaki Frankowski, yeni sezonda da kiralık olarak Fransız ekibinde forma giyecek.
Galatasaray ve Rennes arasında yapılan anlaşmaya göre, Frankowski'nin sözleşmesinde gelecek sezon sonunda satın alma opsiyonu da bulunuyor.
Rennes forması altında geride kalan sezonda 19 maçta süre bulan Frankowski, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.
Przemyslaw Frankowski'nin Galatasaray ile sözleşmesi ise 2028 yılına kadar devam ediyor.
KAP AÇIKLAMASI
Galatasaray'ın Frankowski için KAP açıklaması şu şekilde:
"Profesyonel futbolcumuz Przemyslaw Adam Frankowski'nin, 2025/2026 Futbol Sezonu dahil olmak üzere 1+1 yıl uzatma opsiyonlu geçici transferi ve 2026/2027 Futbol Sezonu sonunda zorunlu satın alma şartına bağlı olarak 2027/2028 Futbol Sezonu için kesin transferi konusunda Stade Rennais Football Club ile anlaşmaya varılmıştır.
Yapılan anlaşmaya göre, Stade Rennais Football Club tarafından şirketimize;
2025/2026 Futbol Sezonu için 2.750.000 Euro,
2026/2027 Futbol Sezonu için 2.750.000 Euro tutarında geçici transfer bedeli ödenecektir.
Zorunlu satın alma opsiyonunun devreye girmesiyle birlikte, Stade Rennais Football Club tarafından Şirketimize ödenecek kesin transfer bedeli 5.700.000 Euro olacaktır.
Ayrıca, söz konusu anlaşmada 2027/2028 Futbol Sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere maksimum 1.300.000 Euro tutarında şarta bağlı bonus ödemesi yer almaktadır."
Fransız ekibinin kümede kalması sonrası opsiyonu uzatma maddesi gerçekleşti. 31 yaşındaki Frankowski, yeni sezonda da kiralık olarak Fransız ekibinde forma giyecek.
Galatasaray ve Rennes arasında yapılan anlaşmaya göre, Frankowski'nin sözleşmesinde gelecek sezon sonunda satın alma opsiyonu da bulunuyor.
Rennes forması altında geride kalan sezonda 19 maçta süre bulan Frankowski, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.
Przemyslaw Frankowski'nin Galatasaray ile sözleşmesi ise 2028 yılına kadar devam ediyor.
KAP AÇIKLAMASI
Galatasaray'ın Frankowski için KAP açıklaması şu şekilde:
"Profesyonel futbolcumuz Przemyslaw Adam Frankowski'nin, 2025/2026 Futbol Sezonu dahil olmak üzere 1+1 yıl uzatma opsiyonlu geçici transferi ve 2026/2027 Futbol Sezonu sonunda zorunlu satın alma şartına bağlı olarak 2027/2028 Futbol Sezonu için kesin transferi konusunda Stade Rennais Football Club ile anlaşmaya varılmıştır.
Yapılan anlaşmaya göre, Stade Rennais Football Club tarafından şirketimize;
2025/2026 Futbol Sezonu için 2.750.000 Euro,
2026/2027 Futbol Sezonu için 2.750.000 Euro tutarında geçici transfer bedeli ödenecektir.
Zorunlu satın alma opsiyonunun devreye girmesiyle birlikte, Stade Rennais Football Club tarafından Şirketimize ödenecek kesin transfer bedeli 5.700.000 Euro olacaktır.
Ayrıca, söz konusu anlaşmada 2027/2028 Futbol Sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere maksimum 1.300.000 Euro tutarında şarta bağlı bonus ödemesi yer almaktadır."