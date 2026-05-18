Beşiktaş'ta Sergen Yalçın isyanı! "Kalırsa biz yokuz!"

Beşiktaş'ta Tiago Djalo, Vaclav Cerny ve Wilfred Ndidi'nin Sergen Yalçın'ın görevine devam etmesi halinde takımdan ayrılmak istedikleri öğrenildi.

calendar 18 Mayıs 2026 09:22
Haber: Takvim
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın başkan Serdal Adalı ile yapacağı görüşmeden çıkacak sonuç merakla beklenirken dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Takvim'in haberine göre, Portekizli stoper Tiago Djalo, Nijeryalı ön libero Wilfred Ndidi ve Çekyalı kanat oyuncusu Vaclav Cerny'nin yönetimle bir görüşme yaptığı ve Sergen Yalçın'dan memnun olmadıklarını dile getirdikleri öğrenildi.

3 oyuncunun da Yalçın'ın göreve devam etmesi halinde takımdan ayrılmak istediklerini söylediği de gelen haberler arasında.

Hareketli günlerin yaşandığı siyah beyazlılar'da 3 futbolcunun bu tutumunun Adalı ve Yalçın görüşmesinden çıkacak sonucu etkileyip etkilemeyeceği merak konusu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
