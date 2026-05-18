Beşiktaş'ta Sergen Yalçın isyanı! 'Kalırsa biz yokuz!'

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın başkan Serdal Adalı ile yapacağı görüşmeden çıkacak sonuç merakla beklenirken dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Takvim'in haberine göre, Portekizli stoper Tiago Djalo, Nijeryalı ön libero Wilfred Ndidi ve Çekyalı kanat oyuncusu Vaclav Cerny'nin yönetimle bir görüşme yaptığı ve Sergen Yalçın'dan memnun olmadıklarını dile getirdikleri öğrenildi.
3 oyuncunun da Yalçın'ın göreve devam etmesi halinde takımdan ayrılmak istediklerini söylediği de gelen haberler arasında.
Hareketli günlerin yaşandığı siyah beyazlılar'da 3 futbolcunun bu tutumunun Adalı ve Yalçın görüşmesinden çıkacak sonucu etkileyip etkilemeyeceği merak konusu.
Takvim'in haberine göre, Portekizli stoper Tiago Djalo, Nijeryalı ön libero Wilfred Ndidi ve Çekyalı kanat oyuncusu Vaclav Cerny'nin yönetimle bir görüşme yaptığı ve Sergen Yalçın'dan memnun olmadıklarını dile getirdikleri öğrenildi.
3 oyuncunun da Yalçın'ın göreve devam etmesi halinde takımdan ayrılmak istediklerini söylediği de gelen haberler arasında.
Hareketli günlerin yaşandığı siyah beyazlılar'da 3 futbolcunun bu tutumunun Adalı ve Yalçın görüşmesinden çıkacak sonucu etkileyip etkilemeyeceği merak konusu.