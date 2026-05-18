Cavaliers, 2018'den beri ilk kez konferans finaline yükseldi!

Cleveland Cavaliers, Doğu Konferansı yarı final serisinin yedinci maçında Detroit Pistons karşısında baştan sona üstün bir performans sergileyerek parkeden 125-94 galip ayrıldı ve Doğu Konferansı finallerine yükseldi.

calendar 18 Mayıs 2026 09:28 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2026 09:32
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Karşılaşmanın yıldızı olan Donovan Mitchell, mücadeleyi 26 sayıyla tamamlayarak takımının en skorer ismi olurken, Jarrett Allen ile Sam Merrill da 23'er sayılık katkı verdi. Cavaliers adına etkili bir performans ortaya koyan Evan Mobley ise maçı 21 sayı ve 12 ribaundla double-double yaparak tamamladı.

Doğu Konferansı'nı normal sezonda lider tamamlayan Cavaliers, bu galibiyetle birlikte konferans finallerine franchise tarihindeki dokuzuncu kez yükselmiş oldu. Cleveland ekibi ayrıca 2018 yılından bu yana ilk kez bu aşamaya ulaşırken, bu süreç kulübün LeBron James sonrası dönemdeki en derin playoff yürüyüşü olarak kayıtlara geçti. Cavaliers, konferans finalinde üçüncü sıradaki New York Knicks ile karşı karşıya gelecek. Serinin ilk maçı salı günü New York'ta oynanacak.

Detroit cephesinde ise Daniss Jenkins 17 sayıyla takımın en skoreri olurken, Cade Cunningham ile Duncan Robinson mücadeleyi 13'er sayıyla tamamladı. Pistons, cuma gecesi oynanan altıncı maçı kazanarak seriyi yedinci maça taşımayı başarmıştı ancak konferans finallerine yükselme hedefinin yalnızca bir galibiyet uzağında kaldı. Detroit temsilcisi böylece 2008'den bu yana ilk kez konferans finaline çıkma fırsatını değerlendirememiş oldu.

Maçın başlama düdüğüyle birlikte oyunun temposunu tamamen kontrol eden Cavaliers, Pistons'ın ritim bulmasına hiçbir noktada izin vermedi. Özellikle üçüncü çeyrekte vites artıran Cleveland ekibinde Mitchell'ın bu bölümde kaydettiği 15 sayı farkın açılmasında belirleyici oldu.

İstatistiklerde de rakibine büyük üstünlük kuran Cavaliers, boyalı alanda Detroit'e karşı 58-34'lük skor avantajı yakaladı. Pistons yalnızca yüzde 35.3 saha içi isabet oranıyla oynarken, Cleveland yüzde 50.6'lık yüksek şut yüzdesine ulaştı.

İkinci yarıda da hücumdaki etkisini sürdüren Cavaliers, farkı bir ara 35 sayıya kadar çıkardı. Pistons'ın ikinci yarıda farkı indirebildiği en yakın seviye ise üçüncü çeyrekte gelen 17 sayılık fark oldu.

