Fenerbahçe'ye Kovacic önerisi

Fenerbahçe'de Sadettin Saran yönetimi, görevi bırakacak olsa da transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Bu bağlamda hareket edilirken, sarı-lacivertlilere menajerler yeni bir isim önerdi: Mateo Kovacic...
Sezonu sakat geçiren 32 yaşındaki oyuncunun sağlık raporları talep edildi. Raporlar incelendikten sonra Sadettin Saran yönetimi, hem Aziz Yıldırım hem de Hakan Safi'yle görüşecek ve transferin durumu netleşecek.
Merkez orta sahada görev yapan Hırvat oyuncu, Edson Alvarez ve Fred'in ayrılacak olmasından dolayı alternatif adaylardan biri olarak listeye girdi.
33 MAÇ KAÇIRDI
27 Ekim 2025'te bilek sakatlığı yaşayan Kovacic, 137 gün sahalardan uzak kalırken, 33 maçta forma giyemedi. Fenerbahçe, bu sakatlık nedeniyle raporlarını inceleyecek.
KULÜP PERFORMANSI
|TAKIM
|MAÇ
|GOL
|ASİST
|Chelsea
|221
|6
|15
|R. Madrid
|109
|3
|8
|Inter
|97
|8
|11
|M.City
|95
|10
|5
|D.Zagreb
|63
|7
|11