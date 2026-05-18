Fenerbahçe'ye Kovacic önerisi

Fenerbahçe'ye menajerler aracılığıyla Mateo Kovacic önerildi. Yönetim, sağlık raporlarını talep etti. Raporlar incelendikten sonra iki başkan adayıyla da bir görüşme yapılıp, yol haritası belirlenecek

calendar 18 Mayıs 2026 09:02
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Sadettin Saran yönetimi, görevi bırakacak olsa da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Bu bağlamda hareket edilirken, sarı-lacivertlilere menajerler yeni bir isim önerdi: Mateo Kovacic...

Sezonu sakat geçiren 32 yaşındaki oyuncunun sağlık raporları talep edildi. Raporlar incelendikten sonra Sadettin Saran yönetimi, hem Aziz Yıldırım hem de Hakan Safi'yle görüşecek ve transferin durumu netleşecek.

Merkez orta sahada görev yapan Hırvat oyuncu, Edson Alvarez ve Fred'in ayrılacak olmasından dolayı alternatif adaylardan biri olarak listeye girdi.

33 MAÇ KAÇIRDI

27 Ekim 2025'te bilek sakatlığı yaşayan Kovacic, 137 gün sahalardan uzak kalırken, 33 maçta forma giyemedi. Fenerbahçe, bu sakatlık nedeniyle raporlarını inceleyecek.

KULÜP PERFORMANSI

TAKIM MAÇ GOL ASİST
Chelsea 221 6 15
R. Madrid 109 3 8
Inter 97 8 11
M.City 95 10 5
D.Zagreb 63 7 11
