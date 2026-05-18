Hakan Safi'ye öneri: Conte ve Pioli

Hakan Safi'nin futbolun başına getirmek için el sıkıştığı Paolo Maldini, önceliği teknik adama verdi. İtalyan efsanenin, Napoli'den ayrılacağı iddia edilen Antonio Conte ve Milan'da birlikte şampiyonluk yaşadığı Stefano Pioli'yi başkan adayı Safi'ye önerdiği kaydedildi.

calendar 18 Mayıs 2026 10:02
Kongrede Aziz Yıldırım ile yarışacak olan Hakan Safi, geçtiğimiz hafta Milano'ya gitmişti. 53 yaşındaki başkan adayı, futbolun başına geçmesi konusunda Paolo Maldini ile el sıkışmıştı.

Maldini önceliği, yeni teknik adamı belirleme konusuna verdi. İtalyan efsanenin ilk olarak iki vatandaşı öncelik olarak belirlediği öğrenildi.

Bunlardan biri, daha önce de gündeme gelen Antonio Conte. Başarılı teknik adam, dün yaptığı açıklamada sezon sonunda Napoli'den ayrılabileceğinin sinyalini verdi. Ancak Conte'nin adı İtalya Milli Takımı için de geçiyor.

Önümüzdeki hafta Serie A'da sezonun bitmesinin ardından 56 yaşındaki çalıştırıcı, Napoli'deki durumuyla ilgili son kararını verecek.

11 YOIL SONRA MILAN'I ŞAMPİYON YAPTI: PIOLI

Paolo Maldini'nin Hakan Safi'ye sunduğu ikinci isim ise Stefano Pioli olduğu kaydedildi.

Maldini, sportif direktör olarak Milan'ı 2021-22'de, 11 yıl sonra şampiyonluğa ulaştırırken, takımın teknik patronu Pioli'ydi.

Deneyimli teknik adam son olarak bu sezon Fiorentina'yı çalıştırmış ancak 4 Kasım'da görevinden ayrılmıştı.

